Si Ťin-pching míří do Washingtonu. Sejde se s Trumpem v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump přivítá ve Washingtonu čínského vůdce Si Ťin-pchinga na historické státní návštěvě. Čínský prezident přilétá na základnu Andrews, kde ho Trump osobním přivítáním poctí neobvyklým gestem. Hlavní uvítací ceremoniál proběhne v Bílém domě za účasti téměř pěti set příslušníků armády a přeletu vojenských letadel. Pro čínskou hlavu státu jde o první státní návštěvu Spojených států po téměř deseti letech a třetí setkání s Trumpem od začátku jeho druhého funkčního období.
Vrcholná schůzka představitelů dvou globálních supervelmocí přichází v klíčovém okamžiku, neboť v listopadu vyprší platnost stávající obchodní dohody. Toto příměří dojednali oba lídři v říjnu minulého roku během summitu v Jižní Koreji. Washington tehdy souhlasil se pozastavením plánovaného zvýšení cel na čínské zboží, zatímco Peking zmírnil omezení vývozu vzácných zemin potřebných pro průmyslovou výrobu. Analytici a experti podle BBC očekávají, že jedním z hlavních výstupů nadcházejících jednání by mohlo být oznámení o prodloužení této dohody.
Třídenní návštěva čínského prezidenta v americké metropoli je naplánována s mimořádnou pompou a ceremonie zahrnují luxusní večeře, soukromé prohlídky i kulturní vystoupení. David Sacks z Rady pro mezinárodní vztahy označil chystané přijetí ze strany amerického prezidenta za zcela nevídané. Podle jeho slov se osobní přivítání na vojenské základně ani přelet letecké techniky běžně neposkytují žádnému americkému spojenci, natož rivalovi, jakým je Čína. Sacks dodal, že rozsah chystaných poct je pro zahraničního státníka opravdu ohromující.
Jedním z nejvýznamnějších témat rozhovorů mezi oběma státníky budou obchodní vztahy a problematika cel. Americký prezident dlouhodobě kritizuje vysoký obchodní deficit své země s Čínou, který podle nejnovějších dat amerického úřadu pro sčítání lidu přesahuje devadesát miliard dolarů. Spojené státy navíc znepokojuje skutečnost, že vývoz čínských vzácných zemin do USA klesá i přes platnou loňskou dohodu. Úterní obchodní rozhovory zástupců obou zemí na okraji Valného shromáždění OSN nepřinesly před příjezdem čínské delegace žádný zásadní průlom.
Přípravná jednání amerických a čínských vyjednavačů se soustředila především na necelní otázky a vývoz zemědělských produktů. Podle zdrojů obeznámených s uvažováním Bílého domu se však nepodařilo dosáhnout významného pokroku. Vyjednávací týmy obou stran proto pokračují v rozhovorech ve Washingtonu i po příletu čínské delegace. Obě strany se snaží najít společnou řeč alespoň v dílčích oblastech hospodářské spolupráce.
Stále důležitějším bodem agendy se stává problematika umělé inteligence, v níž obě mocnosti soupeří o globální dominanci. David Firestein z Nadace George H. W. Bushe pro americko-čínské vztahy potvrdil, že toto téma rychle stoupá na seznam priorit nadcházejícího summitu. Ve Spojených státech současně sílí tlak na regulaci umělé inteligence a zpomalení jejího vývoje v důsledku nedávných bezpečnostních incidentů. Senátor Bernie Sanders například vyzval oba lídry k neodkladnému uzavření smlouvy o pozastavení vývoje pokročilé umělé inteligence.
Před riziky nekontrolovaného rozvoje moderních technologií varují i další američtí politici včetně bývalého poradce Bílého domu Steva Bannona. Prezident Trump však přistupuje k regulaci zdrženlivě, neboť považuje umělou inteligenci za klíčové bojiště v globálním zápase o moc a ekonomickou převahu. Vítězství nad Čínou v této oblasti označuje za primární cíl a veřejně prohlásil, že kdo zvítězí v umělé inteligenci, zvítězí celkově. Přesto Firestein očekává, že Trump a Si Ťin-pching budou jednat o možných formách spolupráce v tomto sektoru.
Určitý posun naznačila nedělní schůzka amerického ministra financí Scotta Bessenta s čínským vicepremiérem Che Li-fengem, kterou americký ministr označil za velmi úspěšnou. Analytici oslovení stanicí BBC přesto zůstávají skeptičtí a zásadní průlom v otázkách umělé inteligence během summitu nečekají. Významnou diplomatickou překážkou ve vzájemných vztazích zůstává také otázka Taiwanu. Americký Kongres sice schválil mnohabilionový prodej zbraní pro tento ostrov, prezident Trump však podpis smlouvy zatím odkládá a využívá ho jako páku při jednáních s Pekingem.
Čínská strana dlouhodobě prosazuje sjednocení s autonomním Taiwanem a nevylučuje ani použití vojenské síly. Podle odborníků bude čínský prezident usilovat o to, aby Trump prodej zbraní dále odložil nebo od něj úplně odstoupil. Si Ťin-pching čelí na domácí půdě hospodářským problémům, a proto se snaží využít návštěvu Washingtonu k prohloubení obchodní spolupráce. Tento přístup však naráží na odpor některých členů Trumpovy administrativy a příznivců, kteří Čínu vnímají s hlubokou nedůvěrou.
Americký ministr dopravy Sean Duffy v září vyzval společnost Ford Motor Company k přerušení vazeb s Čínou z důvodu ochrany národní bezpečnosti a amerických pracovních míst. Přes všechny překážky však americký prezident považuje osobní kontakt s čínským vůdcem za klíčový prvek diplomacie. Stephen Orlins z Národního výboru pro americko-čínské vztahy zdůraznil, že Trump odmítá konfrontační přístup k Číně. Podle něj je prezident přesvědčen, že častější osobní setkání obou lídrů povedou ke snížení napětí ve vzájemných vztazích.
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Zdroj: Jan Hrabě