Zachariová přiznala, že advokátní zkoušky nikdy nesložila. Trump ji vyhodil

Americký prezident Donald Trump odvolal z funkce tiskovou mluvčí Bílého domu Katie Zachariovou, čímž ukončil její pouhých pět dní trvající působení na pozici hlavní prezidentské mluvčí. K tomuto radikálnímu kroku došlo po týdnu poznamenaném ostrým mediálním tlakem, debatami o jejích kvalifikacích a vlnou kritiky, která se na novou představitelku administrativy snesla.
Zachariová čelila v posledních dnech ostré kritice kvůli svým profesním nesrovnalostem. Během nedávného rozhovoru v televizní stanici Fox News s moderátorem Seanem Hannitym otevřeně přiznala, že nikdy nesložila advokátní zkoušky. Otázky ohledně její minulosti se objevily krátce po jejím nástupu do funkce hlavní mluvčí prezidenta Donalda Trumpa.
Sama Zachariová dříve v médiích vystupovala jako právnička a americký prezident ji v příspěvcích na sociálních sítích označoval za vystudovanou právničku. V rozhovoru s Hannitym tisková mluvčí uvedla, že v roce 2011 získala právnický titul na Pepperdinově univerzitě. Přiznala však, že kalifornské advokátní zkoušky sice absolvovala, ale neuspěla u nich a nikdy je neopakovala.
Své tehdejší selhání u zkoušek zdůvodnila tím, že se ve stejnou dobu vdávala a připravovala se na stěhování do Číny. Uvedla, že test přesto absolvovala, aby se vyhnula administrativním problémům se stažením přihlášky, přičemž výsledek pro ni v té chvíli nebyl podstatný. Následně se přestěhovala do Číny, kde podle svých slov působila v mezinárodní praxi u místní advokátní kanceláře.
Vzhledem k platným čínským zákonům ovšem zahraniční pracovníci v zemi nesmějí samostatně vykonávat advokacii. Mohou se podílet na poradenství nebo řešení přeshraničních transakcí, ale oficiální právní praxe je vyhrazena domácím státním příslušníkům. Kolem používání profesních titulů se tak roztočila další debata po zveřejnění řady starších záznamů.
V těchto materiálech a na sociálních sítích byla Zachariová opakovaně označována za advokátku, což vyvolalo vlnu pochybností. Tisková mluvčí se hájila tím, že se před mediálními vystoupeními radila s odborníky a vedením univerzity. Podle jejích slov jí bylo doporučeno, že může používat obecné označení právnička, avšak nikoliv specifický titul advokátky.
Připustila sice existenci řady příspěvků na internetu, kde figuruje s příslušným označením, ale označila je za převzaté sdílení cizích zpráv. Korigovala prý také záznamy a odmítla, že by se záměrně vydávala za licencovaného právního zástupce v USA. Kalifornská advokátní komora mezitím potvrdila, že neeviduje žádný záznam o jejím oprávnění k výkonu praxe.
Vedení Bílého domu se mezitím snažilo čelit sílícímu tlaku médií a obhajovat novou mluvčí, která má za sebou poněkud rozpačitý start v této vysoké funkci. Celá kauza vyvolala v amerických politických kruzích živou debatu o prověřování minulosti a kvalifikaci vládních představitelů.
K celé věci se podle webu The Guardian nakonec vyjádřil i prezident Donald Trump, který naznačil, že role tiskové mluvčí Bílého domu pro Zachariovou není vhodná. Trump jí údajně sdělil, že „by měla svou pozici přehodnotit“ a dodal, že si s ní ještě „promluví“.
Přestože šéf Bílého domu ocenil její dřívější loajalitu, jeho slova naznačovala ztrátu důvěry v její schopnost zvládat tuto vysoce exponovanou roli. Zahraniční média v čele s deníkem The New York Times následně s odvoláním na anonymní zdroje z vnitřního okruhu administrativy potvrdila, že Zachariová byla z funkce propuštěna.
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Zdroj: Libor Novák