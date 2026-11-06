Skončí za prohrané volby Hegseth a Rubio ve funkcích? Bílý dům se vyjádřil ke spekulacím

Bílý dům oficiálně popřel nedávné spekulace o tom, že by ministr obrany Pete Hegseth a ministr zahraničí Marco Rubio mohli opustit své funkce v rámci personálních změn po volbách. Zprávy o možném odchodu obou čelných představitelů administrativy se objevily v amerických médiích v souvislosti s porážkou republikánů v kongresových volbách. Vedení státu však jakékoliv úvahy o jejich nahrazení odmítlo a označilo je za nepravdivé.
Hlavním terčem kritiky se stal především ministr obrany Pete Hegseth kvůli svému postupu v probíhajícím konfliktu s Íránem. Mnozí politici a komentáři totiž viní tuto válku z těžkých ztrát, které republikánská strana ve volbách utrpěla. V důsledku těchto událostí čelí ministerstvo obrany sílícímu tlaku na změnu vedení a posílení politické odpovědnosti.
Situace se vyhrotila poté, co jeden z odcházejících republikánských zákonodárců otevřeně pohrozil vyvoláním hlasování o odvolání ministra obrany již v nadcházejícím týdnu. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat, neboť sám Hegseth zveřejnil na sociálních sítích videoprohlášení, v němž odmítl veškerá obvinění. Ve svém vystoupení zdůraznil, že jeho resort dosahuje výsledků, a odmítl ustoupit politickým útokům.
Na obranu ministra se postavil také prezident Donald Trump, který v rozhovoru pro média uvedl, že o Hegsethově odvolání neuvažuje. Prezident ocenil jeho dosavadní práci v čele Pentagonu a vyzdvihl úspěchy, mezi které patřilo zadržení venezuelského vůdce Nicoláse Madura či vedení operací v Íránu. Připustil sice, že obdržel řadu ohlasů a telefonátů ohledně personálních otázek, ale potvrdil svůj záměr ponechat ho ve funkci.
Zcela odlišné spekulace provázely ministra zahraničí Marca Rubia, u něhož se objevily zprávy o údajném úmyslu opustit úřad před případnou prezidentskou kandidaturou v roce 2028. Rubio však v rozhovoru pro deník The New York Times tyto domněnky rázně odmítl a potvrdil, že jeho dlouhodobým plánem je setrvat ve funkci až do konce volebního období. Ministerstvo zahraničí i Bílý dům navíc tyto spekulace jednoznačně označily za nepravdivé zprávy.
Prezident Donald Trump a viceprezident JD Vance přitom otevřeně přiznali, že právě nepopulární konflikt v Íránu přispěl k volebním ztrátám republikánů. Tyto ztráty umožnily demokratům získat plnou kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. Změna rozložení sil v Kongresu tak výrazně zkomplikuje prosazování vládních priorit v nadcházejícím období.
Kromě samotného ministra obrany se objevily také informace o možném odchodu dalších vysokých vojenských představitelů zapojených do strategického plánování. Podle zpráv tisku zvažuje administrativní vedení kroky vůči předsedovi Sboru náčelníků štábů generálu Danu Cainovi či veliteli centrálního velení admirálu Bradu Cooperovi. Tyto spekulace podtrhují napjatou atmosféru uvnitř bezpečnostních složek po skončení voleb.
Republikánský kongresman Thomas Massie mezitím potvrdil, že hodlá pokračovat v přípravách kroků směřujících k sesazení ministra obrany. Vyzval současnou administrativu k rychlému jednání dříve, než v lednu převezme moc nově zvolený Kongres ovládaný demokraty.
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Zdroj: Jan Hrabě