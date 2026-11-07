Další rána Republikánům: Personální čistky v Bílém domě provází smíšené reakce

Americký prezident Donald Trump jmenoval po prohře Republikánské strany v kongresových volbách novým šéfem personálu Bílého domu svého dlouholetého poradce a zastánce radikální politiky Stephena Millera. Tato personální rošáda, která v Bílém domě nahrazuje dosavadní šéfku Susie Wilesovou, vysílá podle politických pozorovatelů jasný signál o přitvrzení vládního kurzu. Změna ve vedení Bílého domu nabývá účinnosti v pondělí a předznamenává novou vlnu ostrých politických střetů.
Prezident reagoval na volební neúspěch nejprve vyhlášením možné ochoty ke spolupráci s demokraty a zmírněním dosavadního přístupu. Avšak rostoucí nespokojenost a tlak ze strany nejbližších spojenců ho přiměly k radikální změně názoru. Namísto hledání kompromisů se rozhodl pro eskalaci politického boje a posílení vlivu hnutí MAGA.
Volba Stephena Millera vyvolala smíšené reakce napříč politickým spektrem i uvnitř samotné Republikánské strany, píše CNN. Část zákonodárců otevřeně vyjádřila obavy, že tato nominace představuje nepochopení důvodů, proč voliči odmítli dosavadní vládní směřování. Například kongresman Marlin Stutzman upozornil na ztrátu podpory latinskoamerických voličů kvůli nekompromisnímu a vytrvalému zaměření na masové deportace.
Naopak radikální křídlo a stoupenci tvrdé linie změnu kvitovali s nadšením a označili ji za ideální krok k naplnění původních cílů. Podle názorů blízkých spolupracovníků disponuje Miller potřebnou agresivitou a dokáže bez prodlení prosazovat prezidentskou agendu. Prezident Trump se nechal slyšet, že Miller s ním spolupracuje od samého začátku a skvěle se orientuje v politických otázkách.
Nový šéf personálu v minulosti působil jako hlavní architekt přísné imigrační politiky a masivních deportačních kampaní, které v zemi vyvolávaly silné kontroverze. Jeho snaha o omezení legálního i nelegálního přistěhovalectví opakovaně testovala právní meze prezidentské moci. Uvnitř administrativy prosazoval vysoké kvóty pro zadržování a dlouhodobě usiloval o radikální redukci počtu přistěhovalců.
Působení nového šéfa personálu v předchozím období provázely také dramatické incidenty a ostré protesty ve městech po celé zemi. Eskalace napětí v souvislosti s imigračními zásahy vedla k tragickým událostem, které administrativu přinutily ke zmírnění taktiky. Přesto si Miller udržel silnou pozici jednoho z nejvlivnějších důvěrníků hlavy státu.
Opozice vnímá jmenování kontroverzního poradce jako projev vzdoru a začátek extrémně konfrontačního období mezi Bílým domem a Kongresem. Demokratičtí zákonodárci, kteří po volbách posílili své pozice, již pohrozili zahájením rozsáhlých vyšetřování činnosti administrativy. Současně se objevují varování, že jakékoliv naděje na dosažení oboustranné dohody o imigrační reformě jsou definitivně pohřbeny.
Výměna ve vedení Bílého domu uzavírá dosavadní etapu, v níž se administrativa snažila mírnit napětí po volební porážce. Nástup Stephena Millera do funkce hlavního poradce a šéfa personálu znamená návrat k nekompromisnímu prosazování politických cílů. Obě strany se tak připravují na nadcházející ostré politické střety na federální úrovni.
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Zdroj: Libor Novák