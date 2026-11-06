Trump si předělal Bílý dům k obrazu svému. Teď to budoucím prezidentům zakázal

Libor Novák

6. listopadu 2026 10:50

Bílý dům, Washington D.C., USA
Bílý dům, Washington D.C., USA Foto: Pixabay

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým oficiálně prohlásil slavnou Oválnou pracovnu Bílého domu za národní památku. Cílem tohoto opatření je podle jeho vyjádření zabránit budoucím prezidentům v provádění výrazných stavebních či demoličních změn. Dokument se vztahuje také na sousední zasedací místnost kabinetu.

Prezident novinářům sdělil, že cílem kroku je ochránit tuto významnou symbolickou místnost před neuváženými zásahy. Uvedl doslova, že prostor nesmí být dotčen ani zničen lidmi, kteří by jej chtěli přestavovat do jiných tvarů. Současně poznamenal, že Bílý dům a samotná Oválná pracovna byly v žalostném stavu před jeho nedávnými úpravami.

Podepsaný dokument nicméně budoucím hlavám státu výslovně nezakazuje měnit vnitřní výzdobu či dekorace. Text výslovně uvádí, že pravomoc vybírat nábytek, provádět běžné provozní úpravy a bezpečnostní změny zůstává zachována. Tyto kroky však nesmějí podstatně narušit historickou strukturu ani architektonický charakter památky.

Opatření přichází pouhé měsíce poté, co Trump nechal zbourat celé křídlo Bílého domu v rámci sporného stavebního projektu. Tento starší projekt čelí právním napadením ze strany kritiků, protože nezískal potřebný souhlas amerického Kongresu. Na místě zbořeného křídla má vzniknout nový sál pro společenské akce.

Během svého druhého funkčního období provedl prezident řadu viditelných a převážně kosmetických změn v sídle hlavy státu. Mezi tyto úpravy patří instalace velké zlaté tabulky s nápisem Oválná pracovna, předláždění Růžové zahrady nebo vybudování nového heliportu. Trump v této souvislosti hovořil o nutnosti oprav dřívějších rozbitých oken a popraskaných stěn.

Právní experti a památkáři podle BBC upozorňují, že vyhlášení národní památky má v tomto případě spíše symbolický význam. Většinu exekutivních příkazů lze v budoucnu zvrátit a platnost takového kroku u Oválné pracovny dosud nebyla prověřena soudem. Celý areál Bílého domu je navíc již předem zapsán jako národní historická památka.

Odborník na historické památky Greg Werkheiser označil prezidentův krok za pokrytectví. Poukázal na to, že zatímco administrativní nařízení chrání Oválnou pracovnu, jiná vládní nařízení a projekty naopak obcházejí zákony o ochraně historických míst ve Washingtonu. Jako příklad uvedl kontroverzní plán na stavbu nového triumfálního oblouku.

Nárůst napětí kolem památkové péče a exekutivních kroků tak nadále vyvolává debaty mezi právníky a politiky. Trumpův exekutivní příkaz ukládá Národní parkové službě povinnost udržovat prostor v souladu s jeho historickým charakterem. Zda toto opatření skutečně zabrání budoucím zásahům, však ukáže až budoucí vývoj a případné právní spory.

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