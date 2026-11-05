Velký třesk se odehrál uvnitř mimosněmovní Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). Europoslankyně Kateřina Konečná, která byla v posledních letech nejvýraznější tváří, oznámila, že stranu opouští. S komunisty ale hodlá nadále spolupracovat.
Komunisté ve středu ráno informovali, že výkonný výbor strany vzal na vědomí, že Konečná ukončila členství. Europoslankyně se tak rozhodla kvůli snahám některých spolupracovníků o rozdělení strany v souvislosti s jejím oznámení o vstupu do frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.
"Kateřina Konečná bude nadále hájit program KSČM v Evropském parlamentu a úzce spolupracovat s KSČM. Odmítá však svým členstvím ve straně nahrávat těm členům, kterým nejde o volební úspěch KSČM, ale o racionálně těžko vysvětlitelné zájmy. Kateřina Konečná zároveň nehodlá vstoupit do žádné jiné politické strany, vyzvala k jednotě v KSČM a ujistila mě o své podpoře v mé funkci předsedy KSČM," uvedl předseda KSČM Roman Roun.
Konečná měla zároveň ujistit komunisty, že bude nadále spolupracovat se všemi levicovými a vlasteneckými subjekty.
Europoslankyně Konečná se loni chtěla v říjnových volbách po jedenácti letech vrátit do Poslanecké sněmovny jako zástupkyně hnutí Stačilo, za které kromě komunistů kandidovali například i někteří sociální demokraté. Uskupení ale neuspělo, získalo jen 4,3 procenta hlasů.
Související
Europoslankyně Konečná oznámila smutnou zprávu. Zemřel její otec
Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Babiš v Polsku jednal s Tuskem. Plánují společné vládní jednání
před 1 hodinou
Zdechovský apeluje na tvrdší boj proti podvodům s evropskými penězi
před 2 hodinami
Konečná dává sbohem komunistům, potvrdila strana
před 3 hodinami
Zelenskyj avizuje trojstranné jednání, na kterém budou i Rusové
před 4 hodinami
Národní banka zvyšuje úrokové sazby. Bude to mít vliv na hypotéky
Aktualizováno před 4 hodinami
Policejní manévry v Ruzyni. Anonym nahlásil bombu v několika letadlech
před 5 hodinami
Je tady sezóna akutních respiračních infekcí. Nejvíce stonají předškolní děti
před 5 hodinami
Na Slovensku zemřel ukrajinský voják. Případ vraždy řeší kriminalisté
před 6 hodinami
Babiš hodlá znovu obsadit pozici poradce pro národní bezpečnost
před 7 hodinami
Zimní podmínky mohou nastat již v listopadu. Řidičům se radí přezout
před 9 hodinami
Bylo to nepřehlédnutelné. ČT reagovala na úterní společenské dění
před 10 hodinami
Já za nic nemůžu. Fico poprvé komentoval vládní krizi na Slovensku
před 10 hodinami
Trumpovo první povolební téma překvapuje. Máme větší priority, přiznal on sám
před 11 hodinami
Polsko očekává ruské sabotáže. U hranic už posiluje bezpečnost
před 13 hodinami
Počasí přinese o víkendu do Česka mrazivá rána
včera
Vance vyjmenoval důvody, kvůli kterým Republikánská strana prohrála ve volbách
včera
Politico: Za kyberútoky na chladničky v obchodech může stát Rusko
včera
Česko, Dánsko, Norsko, a teď i Kanada. Počet zemí bojkotujících ruské hokejisty narůstá
včera
Google umožní školám omezit přístup studentů k AI
včera
Evropské státy výrazně rozšiřují civilní obranný výcvik, připravují občany na možný konflikt s Ruskem
Norsko, Finsko a Polsko výrazně rozšiřují civilní obranný výcvik a přípravu obyvatelstva na možnou krizi v souvislosti s rostoucími obavami z Ruska. Podle zpráv německého listu Bild zapojují tyto země do národní obrany nad rámec pravidelných ozbrojených sil také vojenské záložníky, vládní instituce, podniky a běžné občany. Programy zahrnují výcvik v zacházení se zbraněmi, městský boj, ovládání dronů a nouzovou připravenost.
Zdroj: Libor Novák