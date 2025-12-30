Rodinou europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) otřásla po Vánocích smutná událost. Politička v pondělí oznámila, že zemřel její otec Karel Konečný, někdejší komunistický funkcionář za minulého režimu. Bylo mu 77 let.
Konečná o úmrtí jednoho z rodičů informovala na facebooku. "Vždy jsem k Vám byla otevřená. Dnes 29.12.2025 odešel jeden z nejdůležitějších lidí mého života - můj táta Karel Konečný. Cítím obrovskou ztrátu a zármutek. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku," napsala na sociální síti.
Politička zmínila, že následující dny bude věnovat výhradně rodině. Média zároveň vyzvala k respektování soukromí. "Zároveň je vyzývám, aby už zanechali různých lží, kterých o mém tátovi napsali dost," dodala.
Karel Konečný byl za minulého režimu komunistickým funkcionářem. Před rokem 1989 byl tajemníkem pro zemědělství na okresním výboru KSČ v Novém Jičíně. Dcera to po sametové revoluci dotáhla v politice výrazně dál.
Europoslankyně Konečná se letos chtěla v říjnových volbách po jedenácti letech vrátit do Poslanecké sněmovny jako zástupkyně hnutí Stačilo, za které kromě komunistů kandidovali například i někteří sociální demokraté. Uskupení ale neuspělo, získalo jen 4,3 procenta hlasů.
Související
Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
Kateřina Konečná (poslankyně KSČM) , úmrtí
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Europoslankyně Konečná oznámila smutnou zprávu. Zemřel její otec
před 1 hodinou
Trump varoval Írán. Američané jsou připraveni podniknout další útok
před 2 hodinami
Počasí v Česku si žádá novou výstrahu. Napadne až 15 centimetrů sněhu
před 2 hodinami
PŘEHLED: Obchody na Silvestra. Víme, jak bude ve středu otevřeno
před 3 hodinami
Francie se s Bardotovou rozloučí příští týden. Pohřeb bude v Saint-Tropez
před 4 hodinami
Šofér prezidenta Pavla čelí obžalobě. Měl nehodu a nadýchal
před 5 hodinami
Trump vyzval k zahájení druhé fáze příměří v Pásmu Gazy
před 6 hodinami
Drama v pardubickém hotelu. Opilý cizinec vyhrožoval střelbou
před 8 hodinami
Počasí do konce týdne: V noci a k ránu hrozí silné mrazy
včera
USA provedly úder na pozemní cíl přímo ve Venezuele, potvrdil Trump
včera
Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny
včera
Putin chce, aby Ukrajina uspěla, prohlásil Trump. Zelenského kamenná tvář se rozpadla
včera
Ukrajinské drony zaútočily na Putinovu rezidenci, jednání o míru přehodnotíme, tvrdí Lavrov
včera
Konec nadvlády republikánů? Americkou politiku čekají příští rok významné změny, predikuje Pelosiová
včera
Nejvýznamnější vědecké objevy uplynulého roku: Prosakování zlata a bujarý život na místě, kam Slunce nedosáhne
včera
Pátrání po zmizelém letu Malaysia Airlines MH370 se po jedenácti letech obnovuje
včera
Zelenského vystřídá Netanjahu. Míří za Trumpem na Floridu
včera
Konec čekání na řidičák, zelená autonomním vozidlům. Jaké změny přinese rok 2026 v dopravě?
včera
Neobvyklý průzkum: Co si Evropané skutečně myslí o Trumpovi?
včera
Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu
Čínská armáda v pondělí ráno zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu. Manévry s názvem „Mise spravedlnosti 2025“ zahrnují simulaci totální blokády klíčových přístavů, útoky na námořní cíle a nácvik odražení případného zásahu mezinárodních sil. Peking tyto kroky otevřeně označuje za „přísné varování“ silám usilujícím o nezávislost ostrova a reakci na to, co nazývá vnějším vměšováním.
Zdroj: Libor Novák