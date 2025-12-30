Europoslankyně Konečná oznámila smutnou zprávu. Zemřel její otec

30. prosince 2025 14:42

Kateřina Konečná
Kateřina Konečná

Rodinou europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) otřásla po Vánocích smutná událost. Politička v pondělí oznámila, že zemřel její otec Karel Konečný, někdejší komunistický funkcionář za minulého režimu. Bylo mu 77 let. 

Konečná o úmrtí jednoho z rodičů informovala na facebooku. "Vždy jsem k Vám byla otevřená. Dnes 29.12.2025 odešel jeden z nejdůležitějších lidí mého života - můj táta Karel Konečný. Cítím obrovskou ztrátu a zármutek. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku," napsala na sociální síti.

Politička zmínila, že následující dny bude věnovat výhradně rodině. Média zároveň vyzvala k respektování soukromí. "Zároveň je vyzývám, aby už zanechali různých lží, kterých o mém tátovi napsali dost," dodala. 

Karel Konečný byl za minulého režimu komunistickým funkcionářem. Před rokem 1989 byl tajemníkem pro zemědělství na okresním výboru KSČ v Novém Jičíně. Dcera to po sametové revoluci dotáhla v politice výrazně dál. 

Europoslankyně Konečná se letos chtěla v říjnových volbách po jedenácti letech vrátit do Poslanecké sněmovny jako zástupkyně hnutí Stačilo, za které kromě komunistů kandidovali například i někteří sociální demokraté. Uskupení ale neuspělo, získalo jen 4,3 procenta hlasů. 

PŘEHLED: Obchody na Silvestra. Víme, jak bude ve středu otevřeno

Kateřina Konečná

Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) bude i nadále předsedkyní tuzemské komunistické strany, kterou upozadila v říjnových sněmovních volbách, kdy neúspěšně kandidovala za hnutí Stačilo. Na mimořádném stranickém sjezdu k žádné změně v nejvyšším vedení nedojde. 

Kateřina Konečná (poslankyně KSČM) úmrtí

