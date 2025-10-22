Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí

Po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) přišla s osobní zpovědí o zdravotních potížích další výrazná česká politička. Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) odhalila, že se už dvě dekády potýká s vážnou nemocí.
Konečná v rozhovoru pro Rytmus života odhalila, že ji již dvacet let trápí roztroušená skleróza. Nemoc se v jejím podařilo stabilizovat, ale potíže se občas objeví. "Mám vlastně obrovské štěstí. Na rozdíl od řady jiných pacientů mám roztroušenou sklerózu stabilizovanou. Naučila jsem se s ní žít," uvedla europoslankyně.
Politička zmínila, že má problém dlouho stát. "Například při dvouhodinové televizní debatě je to pro mě vážně problém, mívám křeče do nohy," svěřila se neúspěšná kandidátka do Poslanecké sněmovny v nedávných volbách.
Konečná i po nich pokračuje v působení v rámci Evropského parlamentu. Nejisté je naopak její budoucnost v čele komunistické strany. V sobotu totiž zasedal nejvyšší orgán KSČM mezi sjezdy a rozhodl o svolání mimořádného sjezdu, který by se měl uskutečnit v prosinci v Praze. Delegáti na něm rozhodnou o tom, zda bude předsedkyní i nadále Konečná.
"Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy se rozhodl pro svolání mimořádného sjezdu, jehož cílem bude definovat další směřování strany a rozhodnout o formě účasti v komunálních volbách. Součástí sjezdu bude i volba předsedy strany, protože předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, i přes plnou podporu všech členů ÚV KSČM, dala svou funkci k dispozici," uvedl tiskový mluvčí strany Roman Roun.
Během diskuze se očekává i debata o pokračování spolupráce s dalšími politickými subjekty. "V oblasti spolupráce KSČM s dalšími politickými subjekty nepředpokládáme zásadní změny, ale rozhodnutí je plně v kompetenci delegátů mimořádného sjezdu," dodal mluvčí.
Konečná se chtěla v říjnových volbách po jedenácti letech vrátit do Poslanecké sněmovny jako zástupkyně hnutí Stačilo, za které kromě komunistů kandidovali například i někteří sociální demokraté. Uskupení ale neuspělo, získalo jen 4,3 procenta hlasů.
