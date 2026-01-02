Venezuelské bezpečnostní složky zadržely pět amerických občanů. Drží je jako rukojmí

Libor Novák

2. ledna 2026 13:12

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Foto: larepublicaonline.com

Napětí mezi Washingtonem a Caracasem nebezpečně eskaluje. Venezuelské bezpečnostní složky v posledních měsících zadržely nejméně pět amerických občanů. Podle amerických představitelů citovaných stanicí CNN využívá režim Nicoláse Madura tyto lidi jako rukojmí a politické páky v reakci na stupňující se tlak administrativy Donalda Trumpa.

Okolnosti jednotlivých případů se liší a americké úřady stále shromažďují informace o tom, co přesně tito lidé ve Venezuele dělali. Zatímco u některých existuje podezření na zapojení do obchodu s drogami, Trumpova administrativa je přesvědčena, že hlavním motivem zadržení je snaha získat vyjednávací výhodu. Tento postup nápadně připomíná taktiku Ruska, dlouholetého spojence Venezuely, které v minulosti rovněž využívalo zadržené Američany k prosazování svých zájmů.

Vztahy mezi oběma zeměmi se v závěru roku 2025 ocitly na bodu mrazu. Spojené státy zintenzivnily kampaň proti Madurovi, kterého označují za nelegitimního vůdce a obchodníka s drogami. Americké síly provedly údery na lodě pašeráků drog, zavedly ropnou blokádu a v prosinci dokonce došlo k prvnímu útoku na pozemní cíl – bezpilotní letoun CIA zasáhl venezuelské přístavní zařízení. Ministr zahraničí Marco Rubio v této souvislosti prohlásil, že současný status quo je pro USA „neúnosný“.

Nicolás Maduro na stupňující se agresi reaguje slovy o národní obraně a územní celistvosti. V nedávném rozhovoru ujistil, že země je pod kontrolou a lidé jsou v bezpečí. Přesto lidskoprávní organizace upozorňují, že Venezuela drží stovky politických vězňů, zejména z řad opozice po kontroverzních volbách v roce 2024. Ačkoliv bylo tento čtvrtek několik desítek vězňů propuštěno, podle organizace Foro Penal mezi nimi nebyl žádný Američan.

Bílý dům ani ministerstvo zahraničí se k osudu zadržených občanů zatím oficiálně nevyjádřily. Situaci komplikují i tvrdé sankce uvalené v prosinci na členy Madurovy rodiny, včetně jeho synovců a švagrové. Zdá se, že Trumpova administrativa hodlá v tlaku pokračovat, dokud se jí nepodaří vynutit zásadní změny v tamním režimu, což ovšem vystavuje Američany v zemi značnému riziku.

Zatímco se diplomatická bitva vyostřuje, osud zadržené pětice zůstává nejistý. Jejich případy se stávají součástí širší geopolitické hry, kde se lidské životy mění v platidlo při vyjednávání o ropě, sankcích a politické moci v Jižní Americe. Rok 2026 tak pro americko-venezuelské vztahy začíná ve znamení otevřené konfrontace, která nemá v novodobé historii obou zemí obdoby.

před 1 hodinou

Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu

