USA se z Íránu brzy stáhnou, růst cen ropy kazí Trumpův veřejný obraz, myslí si experti

11. března 2026 13:26

Donald Trump
Prezident Donald Trump se snaží Američany přesvědčit, že současný dramatický nárůst cen pohonných hmot je pouze nezbytnou, ale krátkodobou obětí. Podle jeho slov i vyjádření Bílého domu ceny benzínu „velmi rychle klesnou“, jakmile skončí vojenská operace v Íránu. Energetický poradce Chris Wright dokonce mluví o týdnech, nikoliv měsících. Analytici z Wall Street jsou však k tomuto optimismu skeptičtí a upozorňují, že realita ropného trhu je mnohem složitější než politický marketing.

Hlavním kamenem úrazu je Hormuzský průliv. Touto úzkou vodní cestou běžně proudí 20 % světové spotřeby ropy, ale v důsledku války se tento tok téměř zastavil. Írán navíc začal v oblasti klást námořní miny a hrozí zapálením jakéhokoli tankeru, který se o průjezd pokusí. Zatímco před válkou průlivem proplouvalo padesát lodí denně, v posledním týdnu se tato čísla blíží nule.

I kdyby se Trumpovi podařilo dosáhnout vojenských cílů v jím avizovaném šibeničním termínu jednoho týdne, návrat k normálu nebude okamžitý. Odborníci na energetiku zdůrazňují, že slova ceny ropy dolů nevrátí – klíčem je fyzické zabezpečení průlivu. Dokud bude na trhu chybět 15 milionů barelů denně kvůli logistickému „špuntu“, ceny zůstanou vysoko.

V kuloárech Wall Street se začal používat akronym TACO (Trump Always Chickens Out – Trump vždycky couvne). Investoři podle CNN spekulují, že strach z rostoucí inflace donutí prezidenta k rychlému ukončení operace, což v polovině týdne srazilo cenu ropy ze 100 na 90 dolarů za barel. Pořád je to ale daleko od předválečných 60 dolarů, které trh považuje za standard.

Podle Luisi Palaciosové z Kolumbijské univerzity bude k trvalému poklesu cen nutná „věrohodná neutralizace“ íránské schopnosti narušovat námořní dopravu. To zahrnuje nejen zničení odpalovacích zařízení, ale i vyčištění vod od min a eliminaci hrozeb ze strany dronů. Takový proces může trvat jeden až tři měsíce, nikoliv týdny, jak tvrdí Bílý dům.

Dalším kritickým faktorem je samotná těžba. Kvůli zablokovanému exportu musely blízkovýchodní země, včetně Saúdské Arábie, odstavit produkci v objemu zhruba 7 milionů barelů denně, protože vytěženou ropu prostě nebylo kam dávat – sklady jsou plné. Obnovení těžby přitom není tak jednoduché jako otočení vypínačem.

I když šéfové těžařských gigantů tvrdí, že mohou začít pumpovat během několika dní, plné obnovení kapacity trvá týden i dva. Navíc k tomu dojde až v momentě, kdy budou v průlivu bezpečně operovat tankery připravené surovinu odebrat. Tato logistická návaznost znamená další zpoždění, které pocítí koncový spotřebitel u čerpacích stanic.

Americký úřad pro energetické informace (EIA) předpovídá, že mezinárodní benchmark Brent zůstane nad 95 dolary za barel minimálně další dva měsíce. K výraznějšímu poklesu k 70 dolarům by mohlo dojít až na podzim, a to pouze za předpokladu, že konflikt nebude eskalovat. Pro americké řidiče to znamená, že ceny benzínu se mohou přiblížit ke 4 dolarům za galon a zůstat tam po celé léto.

Historická zkušenost z roku 2022 ukazuje, že ceny benzínu reagují na pokles ropy s výrazným zpožděním. Tehdy trvalo několik měsíců, než se propad ceny ropy o 20 dolarů skutečně projevil na stojanech. Trumpův „malý zádrhel“, jak situaci nazývá, se tak může změnit v dlouhodobý ekonomický problém, který neukončí ani seberychlejší vojenské vítězství.

