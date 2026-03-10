Zemřel cestovatel a dobrodruh Leoš Šimánek. Bylo mu 79 let

Českou cestovatelskou obec zasáhla smutná zpráva na začátku tohoto březnového týdne. Ve věku 79 let zemřel cestovatel a spisovatel Leoš Šimánek.
O Šimánkově úmrtí informoval například redaktor České televize Vlastimil Weiner. "Sbohem, Leoši. Tvůj pestrý život bylo jedno velké dobrodružství. Bylo mi ctí být u toho, když jsme Tě s kolegy z KVARTu v 90. letech mohli představit českému publiku s nevídanou rozměrnou diaprojekcí. Cestovatel Leoš Šimánek (1946-2026) z Chocně odešel," napsal novinář na síti X.
Šimánek byl cestovatel a spisovatel. Narodil se v Chocni a absolvoval studium stavebního inženýrství. V oboru ale působil jen krátce, než s pomocí okopírovaného razítka emigroval do Německa, odkud se ještě posunul do Kanady. Do Česka se vrátil až po sametové revoluci v roce 1990.
Expedice zpočátku podnikal sám, později se připojila manželka s dětmi. O cestách do Kanady, Austrálie, Ruska, na Aljašku či Nový Zéland napsal několik knih. V Česku také dělal přednášky. Cestovatel se věnoval i horolezectví, podnikl například prvovýstup na třítisícovku Mount Queen Bess.
