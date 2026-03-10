Hegseth varoval Rusko, aby se do války s Íránem nezapojovalo. Íránské duchovní označil za zbabělce

Americký ministr obrany Pete Hegseth vystoupil v úterý na brífinku v Pentagonu s ostrým varováním adresovaným novému íránskému vedení. Uvedl, že nový nejvyšší vůdce země Modžtaba Chameneí by udělal „moudré rozhodnutí“, kdyby uposlechl výzvy prezidenta Donalda Trumpa a okamžitě se vzdal ambicí na získání jaderných zbraní. Podle Hegsetha by měl Chameneí tento závazek veřejně deklarovat, aby zabránil další devastaci své země.
Během tiskové konference byl Hegseth dotázán také na spekulace o možném zranění nového íránského vůdce při nedávných spojeneckých náletech. Ministr obrany se k těmto zprávám odmítl konkrétně vyjádřit, nicméně popsal současné vedení v Teheránu jako „zoufalé a zmatené“. Podle něj se íránští duchovní chovají jako zbabělci, kteří čelí systematickému ničení svých vojenských kapacit.
Hegseth se rovněž vyjádřil k roli Ruska v probíhajícím konfliktu. Varoval Moskvu, aby se do války s Íránem nijak nezapojovala. Toto prohlášení následovalo po pondělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. Ministr popsal tento rozhovor jako „důrazný“ a vyjádřil naději, že mohl posílit šance na mír na Ukrajině a zároveň jasně stanovit, že Rusko by mělo od asistence Íránu upustit.
Varování vůči Rusku přichází v době, kdy se objevují informace o tom, že Moskva pomáhá Teheránu poskytováním zpravodajských informací o amerických vojenských cílech. Spojené státy tyto aktivity pozorně sledují a považují jakoukoli vnější pomoc íránskému režimu za nežádoucí komplikaci, která by mohla konflikt dále prodloužit.
Pokud jde o délku trvání války, Hegseth zdůraznil, že výhradní slovo má prezident Donald Trump. Přestože Trump v pondělí prohlásil, že válka je „v podstatě hotová“ a nepřítel je drcen, ministr obrany podotkl, že Spojené státy nepoleví, dokud nebude protivník „totálně a rozhodně poražen“. Podle jeho slov je to právě prezident, kdo „ovládá plyn“ celé operace a určuje její časový harmonogram.
Hegseth obhajoval dosavadní vojenský postup jako drtivou ukázku technické dovednosti a vojenské síly. Odmítl spekulovat o tom, zda se kampaň nachází na začátku, v polovině nebo u konce. Zdůraznil, že Trump byl zvolen americkým lidem, aby činil tato zásadní rozhodnutí, a on jako ministr obrany bude tyto rozkazy realizovat podle prezidentova výběru a načasování.
Debata se stočila i k citlivému tématu civilních obětí. Hegseth obvinil íránské síly, že záměrně odpalují rakety ze škol a nemocnic, aby zneužívali nevinné civilisty jako lidské štíty. Podle ministra to dělají proto, že si jsou vědomi rychlé degradace své armády. Přestože CENTCOM potvrdil odpaly z civilních oblastí, Hegseth nepředložil konkrétní důkazy pro tvrzení o odpalování přímo z budov škol.
Tato rétorika zaznívá v době, kdy USA čelí intenzivní mezinárodní kritice za úder na íránskou dívčí školu, při kterém zahynuly desítky lidí, včetně mnoha dětí. Zatímco Hegseth svaluje vinu na íránskou taktiku, nezávislé analýzy naznačují, že za zničení základní školy v úvodní fázi konfliktu byla s vysokou pravděpodobností zodpovědná americká raketa.
Celkově úterní briefing v Pentagonu vykreslil obraz nekompromisního tlaku na Írán. Spojené státy hodlají pokračovat v decimování íránských struktur, dokud Teherán nepřistoupí na stanovené podmínky, zejména v jaderné oblasti. Současně USA vysílají jasný signál všem globálním aktérům, včetně Ruska, že tento konflikt hodlají dovést do konce podle vlastních pravidel.
