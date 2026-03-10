Írán vyhrožuje likvidací Trumpa. Válka podle Teheránu ani zdaleka nekončí

10. března 2026 13:17

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Íránští představitelé v úterý ostře odmítli prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že válečný konflikt na Blízkém východě skončí brzy. Ministr zahraničí Abbás Arákčí zdůraznil, že Teherán je připraven bojovat tak dlouho, jak to bude nutné, a že íránské raketové údery na cíle v regionu budou pokračovat. Tato slova přišla v době, kdy Írán zahájil novou vlnu útoků na arabské sousedy a spojence USA v Perském zálivu.

Ještě drsnější vzkaz poslal do Washingtonu šéf íránské bezpečnosti Alí Larídžání. Ten na adresu Donalda Trumpa uvedl, že jeho hrozby jsou prázdné a že íránský národ se nikoho nebojí. V osobním varování na sociální síti X Larídžání dokonce naznačil možnost fyzické likvidace samotného amerického prezidenta, když mu vzkázal, aby si „dával pozor na sebe“, jinak by mohl být „eliminován“ on sám.

Tato rétorika zasadila ránu optimismu, který na trzích zavládl po Trumpově pondělní tiskové konferenci. Prezident tehdy tvrdil, že celá kampaň je jen „krátkodobou exkurzí“ a že vítězství je na dosah. Jeho slova původně pomohla uklidnit burzy v Tokiu a Soulu a srazila cenu ropy o pět procent poté, co krátce vystřelila nad hranici 100 dolarů za barel. Íránská reakce však ukazuje, že realita na bojišti může být mnohem komplikovanější.

Donald Trump ve svých varováních přitvrdil a pohrozil útokem „nepředstavitelného“ rozsahu, pokud Teherán neukončí blokádu dodávek ropy. Na své sociální síti Truth Social uvedl, že pokud Írán zastaví tok suroviny skrze Hormuzský průliv, Spojené státy zasáhnou zemi dvacetkrát silněji, než tomu bylo doposud. Podle Trumpa by se z takového úderu Írán ani nikdo, kdo mu pomáhá, již nikdy nevzpamatoval.

Íránské revoluční gardy (IRGC) však kontrovaly prohlášením, že o konci války rozhodnou ony, nikoliv Washington. Potvrdily, že blokáda strategického průlivu bude pokračovat a že z regionu neodpluje ani jediný barel ropy, dokud neustanou útoky na íránské území. Hormuzský průliv je přitom klíčovou tepnou světové ekonomiky, kterou protéká přibližně 20 % globální produkce ropy a plynu.

Abbás Arákčí zároveň definitivně vyloučil možnost diplomatického jednání s USA. Jako důvod uvedl „velmi hořkou zkušenost“ z minulosti. Poukázal na to, že zatímco Washington po třech kolech rozhovorů mluvil o pokroku, 28. února zahájil spolu s Izraelem masivní nálety na íránské cíle. Podle Arákčího se koalici nepodařilo dosáhnout jejich hlavního cíle – změny režimu – a nyní útočí bez jasného strategického záměru.

Dopady konfliktu na lodní dopravu jsou již nyní tragické. Podle Mezinárodní námořní organizace zahynulo při útocích na obchodní lodě v blízkosti průlivu nejméně sedm námořníků. Generální ředitel saúdskoarabského ropného gigantu Aramco, Amin Nasser, potvrdil, že tankery jsou nuceny měnit trasy, aby se nebezpečné oblasti vyhnuly. Saúdská Arábie se snaží využít své vnitrozemské potrubí k Rudému moři, aby výpadky nahradila, ale kapacity jsou omezené.

Varování před dlouhotrvajícím konfliktem přicházejí i od ekonomických expertů. Pokud bude blokáda a válka pokračovat delší dobu, hrozí drastické zvýšení cen benzínu a leteckého paliva po celém světě, což by mohlo uvrhnout globální ekonomiku do hluboké recese. Nasser zdůraznil, že situace v Hormuzském průlivu blokuje značné objemy ropy z celého regionu, což trhy pociťují stále citelněji.

Vojenskou náladu v Teheránu podtrhl i předseda parlamentu Mohammad Báqer Qalíbaf, který prohlásil, že Írán o žádné příměří neusiluje. Podle něj je nutné útočníka „udeřit do úst“, aby dostal lekci a nikdy se neodvážil na Írán znovu zaútočit. Na toto prohlášení reagoval jeho izraelský protějšek Amir Ohana stručným vzkazem v perštině, že jedinou nabídkou, která pro Írán existuje, je bezpodmínečná kapitulace.

