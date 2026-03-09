CNN: Školu, v níž zahynulo 168 dětí, zřejmě zasáhla americká raketa Tomahawk

Nové video zveřejněné polooficiální íránskou tiskovou agenturou Mehr přineslo zásadní důkazy v kauze tragického útoku v íránském městě Mináb. Záběry pořízené z blízkého staveniště zachycují okamžik, kdy střela s plochou dráhou letu zasáhla námořní základnu Islámských revolučních gard (IRGC). Tato základna se nachází v bezprostředním sousedství školy Šadžare Tajjiba, kde podle íránských úřadů zahynulo nejméně 168 dětí a 14 dospělých.
Odborníci na výzbroj, které oslovila stanice CNN, po analýze videa konstatovali, že charakteristiky použité munice odpovídají americké střele BGM nebo UGM-109 Tomahawk (TLAM). Expert Sam Lair z Middlebury Institute upozornil na typický křížový tvar centrálně namontovaných křídel a velikost střely, což vylučuje menší typy munice. Je důležité podotknout, že střelami Tomahawk, které se odpalují z hladinových lodí nebo ponorek, disponuje pouze námořnictvo USA, nikoliv Izrael.
Zatímco se kamera na videu stáčí doprava, je vidět obrovský sloup kouře stoupající právě z trosek zasažené základní školy. Tyto nové vizuální důkazy přímo odporují tvrzení prezidenta Donalda Trumpa, který v sobotu před novináři prohlásil, že za útok je zodpovědný Írán. Trump charakterizoval íránskou munici jako „velmi nepřesnou“, čímž naznačil, že tragédii mohlo způsobit selhání domácí protivzdušné obrany.
Administrativa Bílého domu se však k přímému svalování viny na Teherán staví opatrněji. Ministr obrany Pete Hegseth na dotazy novinářů odpověděl, že incident se vyšetřuje, ačkoliv dodal, že civilisty cíleně napadá pouze Írán. Pentagon ani Centrální velitelství USA (CENTCOM) dosud na konkrétní dotazy ohledně použití střel Tomahawk v Minábu nereagovaly s odkazem na probíhající šetření.
Geolokační analýza CNN naznačuje, že střela na základně zasáhla budovu, která sloužila jako zdravotní klinika provozovaná gardami IRGC. Odborníci vysvětlují, že střely Tomahawk jsou často využívány v úvodních vlnách konfliktů k ochromení vojenské infrastruktury ještě předtím, než útočník dosáhne nadvlády ve vzduchu. Základna v Minábu pravděpodobně patřila mezi předem naplánované cíle první fáze operace.
Satelitní snímky z minulosti odhalily zajímavý vývoj v dané lokalitě. Ještě v roce 2013 byly škola i základna součástí jednoho společného areálu. Snímky z roku 2016 však potvrdily, že mezi nimi byl vztyčen plot a škola získala samostatný vchod, aby byla jasně oddělena od vojenského objektu. Ještě v prosinci 2025 byly na školním dvoře patrné desítky lidí, kteří si zde hráli, což potvrzuje civilní využití budovy.
Analýza odborníka N. R. Jenzen-Jonese ze společnosti ARES naznačuje, že šlo o sérii simultánních nebo téměř současných úderů, které zasáhly jak vojenský komplex, tak školní budovu. Podle něj je nepravděpodobné, že by devastaci školy způsobila zbloudilá raketa íránské protivzdušné obrany. Rozsah a charakter škod na budovách totiž odpovídají přesně naváděné munici určené k likvidaci pevných cílů.
Tento tragický incident se odehrál v sobotu dopoledne, což je v Íránu první den pracovního a školního týdne. Oficiální představitelé USA již dříve potvrdili, že americké síly útočily na cíle v jižním Íránu, zatímco Izrael se soustředil především na severní část země. Vyšetřování nyní pokračuje snahou zajistit fyzické zbytky munice přímo z trosek školy, což by přineslo definitivní potvrzení o původu zbraně, která stála životy stovek dětí.
Americká armáda znovu vyzvala íránské občany, aby zůstávali doma. Teherán podle Washingtonu ohrožuje vlastní obyvatele, když podniká vojenské operace z hustě osídlených oblastí. Američané zdůraznili, že se snaží minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu.
Zdroj: Lucie Podzimková