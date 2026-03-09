Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou“ záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.
Trump během rozhovoru zdůraznil hloubku spolupráce s Netanjahuem a prohlásil, že bez jejich společného úsilí by Izrael dnes možná neexistoval. „Írán se chystal zničit Izrael i všechno ostatní kolem něj. Pracovali jsme společně a zničili jsme zemi, která chtěla vymazat Izrael z mapy,“ uvedl šéf Bílého domu v narážce na dosavadní průběh vojenské kampaně.
Otázka konkrétního časového harmonogramu zůstává otevřená. Zatímco mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dříve naznačila, že Washington očekává trvání bojů v rozmezí čtyř až šesti týdnů, sám Trump se odmítá vázat konkrétními daty. Ujistil však, že při rozhodování o zastavení úderů vezme v úvahu všechny relevantní faktory a názory izraelské strany.
Rozhovor se uskutečnil krátce poté, co íránská státní média potvrdila jmenování Mojtaby Chameneího novým nejvyšším vůdcem. Trump se k osobě následníka zabitého Alího Chameneího odmítl podrobněji vyjadřovat, pouze lakonicky konstatoval: „Uvidíme, co se stane.“ Již dříve se však nechal slyšet, že žádný nový íránský vůdce v úřadu dlouho nevydrží bez schválení z Bílého domu.
Významnou část rozhovoru Trump věnoval vnitropolitické situaci v Izraeli, konkrétně soudním procesům Benjamina Netanjahua. Prezident opětovně a velmi nevybíravě vyzval izraelského prezidenta Isaaca Herzoga, aby Netanjahuovi okamžitě udělil milost. Herzogovo odmítavé stanovisko označil za „strašnou věc“, která premiéra zbytečně rozptyluje v době války.
„Chceme, aby se Bibi plně soustředil na vedení války, a ne na nějakou směšnou milost,“ prohlásil Trump. Izraelská prezidentská kancelář na tyto výpady reagovala prohlášením, že Izrael je suverénní stát ovládaný právním řádem a žádost o milost musí projít standardním procesem na ministerstvu spravedlnosti bez ohledu na vnější politické tlaky.
Vztah mezi Trumpem a Netanjahuem prošel v posledních letech turbulentním vývojem. Po ochlazení v roce 2021, kdy Trump kritizoval Netanjahua za gratulaci Joeu Bidenovi k vítězství ve volbách, se jejich partnerství opět upevnilo. Trump nyní nešetří chválou na adresu izraelského premiéra a označuje ho za skvělého válečného lídra, se kterým odvádí v Íránu „kus dobré práce“.
Prezident USA také vyjádřil přesvědčení, že oslabení Teheránu povede k řetězové reakci v celém regionu. Na dotaz, zda válka v Íránu usnadní odzbrojení teroristického hnutí Hamás v Gaze, odpověděl kladně. Podle něj budou mnozí nuceni složit zbraně právě proto, že Írán se ocitl v pozici, kterou nikdy dříve nepoznal a která se pro něj bude jen zhoršovat.
Trump v rozhovoru rovněž vtipkoval o své popularitě v Izraeli. Uvedl, že ho nepřekvapuje široká podpora, kterou válka proti Íránu mezi Izraelci má. Jediná věc, která je tam podle jeho slov populárnější než samotný konflikt, jsou jeho vlastní volební preference. Tento humor podtrhuje jeho sebevědomí v roli regionálního arbitra.
Zatímco nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře z hořících skladů ropy, Trumpova rétorika zůstává nekompromisní. Tvrdí, že současná destrukce íránských kapacit je jedinou cestou k zajištění bezpečnosti. Podle něj by existence Izraele byla bez jeho přítomnosti v Bílém domě vážně ohrožena, což využívá jako hlavní argument pro legitimitu probíhajících náletů.
Vojenská operace, která začala 28. února úderem na komplex nejvyššího vůdce, tak pokračuje s plnou podporou americké administrativy. Trumpova slova naznačují, že spojenectví s Netanjahuem je nyní pevnější než kdy dříve, stmelené společným cílem eliminovat íránský režim jako regionální hrozbu.
Rozhovor prezident zakončil opětovnou výzvou směrem k Jeruzalému: „Vyřiďte tomu prezidentovi, ať mu tu milost dá hned teď.“ Tím jen potvrdil, že jeho pohled na blízkovýchodní krizi je neoddělitelně spjat s osobní loajalitou a politickou podporou jeho klíčového spojence v regionu.
Exministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) neváhal současné světové konflikty označit za další světovou válku. Írán, Rusko a KLDR tvoří osu zla, řekl Lipavký v Partii na stanici CNN Prima News. Podle nynějšího šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) se v Íránu odehrává konflikt lokálního charakteru.
