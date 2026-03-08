Trump nevyloučil nasazení vojáků v Íránu. Kurdy požádal, aby nebojovali

Spojené státy americké si nepřejí, aby se Kurdové zapojovali do konfliktu s Íránem, uvedl americký prezident Donald Trump. Podle jeho slov je také možné, že íránské hranice budou po konci války překresleny. 

Trump v hovoru s novináři na palubě Air Force One řekl, že Američané mají s Kurdy dobré vztahy. "Jsme přátelé s Kurdy, jak víte, ale nechceme, aby dělali válku ještě komplexnější, než je," pronesl americký prezident. "Nechci, aby se Kurdové zapojovali. Nechci je vidět zraněné či zabité," podotkl. 

Podle šéfa Bílého domu může válka na Blízkém východě vést k tomu, že se pozmění hranice Íránu. "Nedokážu to říct. Nejspíš ne," odpověděl politik na dotaz, zda íránské hranice zůstanou nezměněné. 

Trump také připustil budoucí nasazení amerických pozemních jednotek kvůli zajištění obohaceného uranu z íránských jaderných zařízení. "V určitou chvíli to možná uděláme, byla by to skvělá věc. Teď je ale decimujeme," dodal. 

Americký lídr v sobotu znovu vyzval Teherán k bezpodmínečné kapitulaci. Komentoval také íránskou omluvu sousedním zemím za útoky. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," konstatoval šéf Bílého domu.

Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu. 

