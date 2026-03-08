Pavel chce, aby Česko i nadále bylo bezpečnou a prosperující zemí

Prezident Petr Pavel zahajuje čtvrtý rok ve funkci. Podle Pavla se v uplynulých měsících ukázalo, že nejdůležitější je vzájemná důvěra mezi lidmi a státy. Prezident slíbil, že nadále bude apelovat na slušnost, solidaritu a vzájemný respekt.
Pavel ve videu zveřejněném na sociálních sítích zmínil, že když před třemi lety skládal slib, přijal závazek sloužit všem českým občanům. "Služba ale neznamená jen rozhodování. Znamená to také posilování toho, co naši společnost drží pohromadě. A uplynulý rok mi znovu potvrdil, že tím nejdůležitějším je vzájemná důvěra. Mezi lidmi i mezi státy," řekl.
"Naši demokracii nedefinují jen zákony. Tvoří ji také další pilíře jako slušnost, solidarita a vzájemný respekt. Jako prezident cítím odpovědnost tyto hodnoty hájit a velmi si vážím toho, že na to nejsem sám," poznamenala hlava státu.
Prezident konstatoval, že Česko posouvá vpřed rozmanitá a aktivní občanská společnost, díky které je český hlas slyšet i daleko za hranicemi republiky. "Soudržnost má totiž mnoho podob a může vznikat napříč politickými preferencemi," podotkl.
"Češi už mnohokrát v historii ukázali, že jim osud a reputace naší země nejsou lhostejné a že za její stav cítí svůj díl odpovědnosti. Všichni totiž máme stejný cíl: žít v bezpečné a prosperující zemi, která si věří, obstojí ve světě a dokáže se postarat o své občany. Proto budu nadále usilovat o to, aby taková byla i v následujících letech," dodal.
Petr Pavel je prezidentem od března 2023, kdy ve funkci nahradil svého předchůdce Miloše Zemana. V historii samostatného Česka zatím všichni prezidenti, tedy Havel, Klaus i Zeman, zastávali úřad po dobu dvou funkčních období. Pouze posledně jmenovaný ale obhajoval mandát v přímé prezidentské volbě.
Pavel v lednu řekl novinářům, že by podruhé nekandidoval v případě zdravotních problémů v rodině, ať už vlastních nebo u některého z blízkých. Rozhodovat podle jeho slov bude i situace v Česku během příštích prezidentských voleb. "Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes. A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat," nechal se slyšet.
