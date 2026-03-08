Česká televize vrací úder. Tvrzení končícího Moravce odmítá

8. března 2026 19:15

Česká televize respektuje rozhodnutí moderátora hlavní politické diskuze Václava Moravce, který po 21 letech končí ve veřejnoprávní televizi. Podle vedení média ale není pravda, že by v ČT nebyla garantována nezávislost redakční práce. 

Česká televize v neděli odpoledne uvedla, že vedoucí pracovníci o Moravcově rozhodnutí nevěděli. Televize ho každopádně respektuje. "Situace kolem nedělního diskuzního pořadu se bude v dalších dnech řešit. V tento moment je předčasné cokoliv více komentovat," napsala ČT na sociální síti X. Tam se také ohradila proti některým slovům moderátora. 

"Zásadně odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT se vztahuje zcela standardní ediční přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů ČT," dodala televize.

Moravec oznámil konec na závěr nedělního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl. 

"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům. 

Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí. 

Pozor na padělky. V Česku meziročně přibylo množství nepravých peněz

Související

Martin Kupka

Politici reagují na Moravcův konec. Opozice bude bojovat za nezávislou ČT

Na dnes oznámený konec moderátora Václava Moravce v České televizi reagují i politici. Šéf občanských demokratů Martin Kupka slíbil, že jeho strana bude pečlivě hlídat dění kolem veřejnoprávní televize. Piráti nechtějí dovolit, aby ČT potkal osud, jaký je znám například ze sousedního Slovenska. 

Další zprávy