Izraelské varování. Nového íránského vůdce budeme pronásledovat, vzkazuje armáda

8. března 2026 10:06

Izraelská armáda, ilustrační fotografie.
Izraelská armáda, ilustrační fotografie.

Izraelská armáda varovala nového íránského vůdce, jehož volba se nadále očekává. Vojáci se hodlají zaměřit i na osoby, které budou nástupce ajatolláha Chameneího volit. Podle posledních informací by nový vůdce mohl být znám ještě během víkendu. 

"Íránské shromáždění expertů, které se nesešlo po celá desetiletí, se brzy sejde ve městě Qom. Chceme vám sdělit, že ruka státu Izrael bude i nadále pronásledovat jakéhokoli nástupce a každého, kdo se o jeho jmenování bude snažit," uvedla izraelská armáda IDF v neděli na sociální síti X. 

Armáda židovského státu připojil varování. "Upozorňujeme všechny, kteří se plánují zúčastnit schůze o výběru nástupce, že se bez váhání zaměříme i na vás," vzkázali vojáci. 

Podle člena volebního orgánu, který vybírá nového íránského vůdce, panuje velká naděje, že během víkendu padne rozhodnutí. Informovala o tom britská stanice BBC, která se odvolává na zprávu íránské agentury Fars napojené na Islámské revoluční gardy. Íránští občané byli zároveň vyzváni, aby nespekulovali o tom, kdo se stane novým vůdcem. 

Vybírá se nástupce ajatolláha Alího Chameneího, který byl íránským vůdcem od roku 1989 až do uplynulých dní, kdy zahynul při jednom z americko-izraelských útoků. Chameneí byl nejdéle sloužící hlavou státu na Blízkém východě a i druhým nejdéle sloužícím íránským vůdcem po šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavím.

Írán je nadále terčem americko-izraelské operace. Americký prezident Donald Trump v sobotu znovu vyzval Teherán k bezpodmínečné kapitulaci. Komentoval také íránskou omluvu sousedním zemím za útoky. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," konstatoval šéf Bílého domu.

Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu. 

před 1 hodinou

Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu

před 13 minutami

Olympijské centrum Milána

Česko má první medaili ze zimní paralympiády po 16 letech. Stříbro získala biatlonistka Edlingerová

Hned v první soutěžní den zimních paralympijských her se česká výprava dočkala cenného kovu. Navíc se jedná o první medaili ze zimní paralympiády po dlouhých 16 letech. Konkrétně se o ni postarala biatlonistka Carina Edlingerová, když ve sprintu dojela druhá za vítěznou Číňankou Wangovou. Neztratila se ani druhá česká reprezentantka Simona Bubeníčková, která se svým trasérem Davidem Šrůtkem skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá.

před 35 minutami

před 1 hodinou

Abbás Arakčí

Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu

Íránská výzva k deeskalaci na Blízkém východě se nesetkala s pochopením, konstatoval šéf íránské diplomacie Abbás Aráqčí. Podle Teheránu za to může americký prezident Donald Trump, který zneužil gesto íránského režimu směrem k sousedům. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Jaro, ilustrační fotografie.

Výhled počasí na příští víkend. Bude až 16 stupňů

Česko si během probíhajícího víkendu užívá krásné jarní počasí. Nic by se na tom nemělo změnit ani v příštím týdnu. Meteorologové proto očekávají, že i následující víkend bude téměř beze srážek. Maxima pak opět výrazně překročí 10 stupňů. 

včera

včera

Český lev

Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii převezme příští sobotu 14. března během slavnostního večera v pražském Kongresovém centru odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi Helena Bezděk Fraňková. Je označována za jednu z nejvlivnějších žen českého filmového průmyslu. 

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

Nej(ne)bezpečnější fotbalové mistrovství světa. Sportovní svátek ohrožuje několik věcí

Pro mezinárodní fotbalovou federaci FIFA se to může zdát jako blížící se noční můra, i když sama věří, že fotbalový svátek v červnu a červenci v USA, Kanadě a Mexiku proběhne bez problémů. Zvlášť když její šéf Gianni Infantino buduje co nejlepší osobní vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Bude se totiž jednat o první fotbalový světový šampionát, kterého se nově zúčastní až 48 týmů a k vidění tak bude během letošního léta v zámoří celkem 104 zápasů. Tři měsíce před startem turnaje se však svět z hlediska geopolitického nenachází zrovna v nejklidnější době. Tato skutečnost tvrdě zasahuje i do blížícího světového šampionátu, jenž by měl být v mnoha ohledech historický.

Aktualizováno včera

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl povolat českého velvyslance v Íránu ke konzultacím na ministerstvu. Místopředseda vlády argumentuje íránskými nepřátelskými a nevyprovokovanými akcemi vůči zemím Perského zálivu a českým spojencům. 

včera

včera

Mark Carney

Kanada požaduje, aby se bývalý princ Andrew nemohl stát králem

Kanadský premiér Mark Carney vyzval k odstranění bývalého prince Andrewa Mountbatten-Windsora, jenž je vyšetřován policií, z královské nástupnické linie. Kanada samozřejmě má k tématu co říct, protože stále uznává britského panovníka jako reprezentativní hlavu státu. 

včera

včera

včera

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Policie obvinila muže z vraždy družky v Karlových Varech

Policie vznesla obvinění v případu středeční vraždy ženy v Karlových Varech. Muž, který se již na základě rozhodnutí soudu nachází ve vazbě, měl napadnout družku a způsobit jí smrtelná zranění. Hrozí mu až osmnáct let za mřížemi. 

včera

včera

Írán, ilustrační foto

Írán mění strategii. Pozastavil útoky na sousedy a omluvil se

Írán se ústy prezidenta Masúda Pezeškjána omluvil sousedním zemím za útoky, kterými v uplynulých dnech reagoval na americké a íránské údery. Íránská armáda už by v nich neměla pokračovat, pokud se nestane terčem útoku z některé ze sousedních zemí. 

včera

včera

Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval

Írán poprvé reagoval na páteční výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby bezpodmínečně kapituloval. Teherán dal alespoň pro tuto chvíli jasně najevo, že se Washingtonu vzdávat nehodlá. 

Zdroj: Lucie Podzimková

