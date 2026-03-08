Izraelské varování. Nového íránského vůdce budeme pronásledovat, vzkazuje armáda

Izraelská armáda varovala nového íránského vůdce, jehož volba se nadále očekává. Vojáci se hodlají zaměřit i na osoby, které budou nástupce ajatolláha Chameneího volit. Podle posledních informací by nový vůdce mohl být znám ještě během víkendu.
"Íránské shromáždění expertů, které se nesešlo po celá desetiletí, se brzy sejde ve městě Qom. Chceme vám sdělit, že ruka státu Izrael bude i nadále pronásledovat jakéhokoli nástupce a každého, kdo se o jeho jmenování bude snažit," uvedla izraelská armáda IDF v neděli na sociální síti X.
Armáda židovského státu připojil varování. "Upozorňujeme všechny, kteří se plánují zúčastnit schůze o výběru nástupce, že se bez váhání zaměříme i na vás," vzkázali vojáci.
Podle člena volebního orgánu, který vybírá nového íránského vůdce, panuje velká naděje, že během víkendu padne rozhodnutí. Informovala o tom britská stanice BBC, která se odvolává na zprávu íránské agentury Fars napojené na Islámské revoluční gardy. Íránští občané byli zároveň vyzváni, aby nespekulovali o tom, kdo se stane novým vůdcem.
Vybírá se nástupce ajatolláha Alího Chameneího, který byl íránským vůdcem od roku 1989 až do uplynulých dní, kdy zahynul při jednom z americko-izraelských útoků. Chameneí byl nejdéle sloužící hlavou státu na Blízkém východě a i druhým nejdéle sloužícím íránským vůdcem po šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavím.
Írán je nadále terčem americko-izraelské operace. Americký prezident Donald Trump v sobotu znovu vyzval Teherán k bezpodmínečné kapitulaci. Komentoval také íránskou omluvu sousedním zemím za útoky. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," konstatoval šéf Bílého domu.
Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu.
Izraelská armáda , Izrael , Írán , Alí Chameneí (íránský ajatolláh)
Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval
Írán poprvé reagoval na páteční výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby bezpodmínečně kapituloval. Teherán dal alespoň pro tuto chvíli jasně najevo, že se Washingtonu vzdávat nehodlá.
Zdroj: Lucie Podzimková