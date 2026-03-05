Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci statisíců Libanonců

Libor Novák

5. března 2026 20:44

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci, který se týká celého jižního předměstí Bejrútu, známého jako Dahíja. Tato oblast je považována za baštu hnutí Hizballáh a odhady počtu jejích obyvatel se pohybují mezi 300 000 až 700 000 lidmi. Podle dostupných informací jde o vůbec první případ, kdy izraelské obranné síly (IDF) nařídily útěk obyvatelům takto rozsáhlých částí libanonského hlavního města; dříve se příkazy týkaly pouze konkrétních budov určených k náletu.

Mluvčí IDF pro arabské publikum Avichay Adraee specifikoval, že evakuace zahrnuje čtyři hlavní čtvrti: Bourj el-Barajneh, Hadath, Haret Hreik a Shiyyah. Ve svém vzkazu na sociálních sítích vyzval obyvatele, aby okamžitě opustili své domovy a zachránili si život. Zároveň důrazně varoval, že pohyb směrem na jih je přísně zakázán a může ohrozit životy evakuovaných. O bezpečném čase pro návrat domů hodlá armáda informovat později.

Humanitární situace v zemi se dramaticky zhoršuje. Marianne Samaha z organizace Basmeh and Zeitooneh uvedla, že oficiálně bylo k ústředu registrováno přes 80 000 vysídlených osob. Humanitární pracovníci v regionu se však domnívají, že skutečné číslo je mnohem vyšší, pravděpodobně kolem 180 000 lidí. Oficiální statistiky totiž nezahrnují ty, kteří nenašli místo ve státních hromadných ubytovnách.

Mnoho rodin zůstává uvězněno na cestách a marně hledá bezpečné útočiště. Zatímco někteří se uchýlili do vládních škol nebo k příbuzným, obrovské množství lidí je nuceno spát na ulicích nebo ve svých automobilech. Samaha upozornila, že i ti šťastnější, kteří místo v ubytovnách našli, často postrádají základní vybavení, jako jsou matrace, polštáře či přikrývky.

Libanonské ministerstvo veřejného zdraví oznámilo, že od začátku izraelských úderů v pondělí zahynulo již 102 lidí a dalších 638 bylo zraněno. Izraelská armáda navíc ve čtvrtek uvedla, že námořnictvo zlikvidovalo velitele Hamásu Wasima Attallaha Aliho v oblasti Tripolisu. Tato čísla ani informace o úmrtí velitele se zatím nepodařilo nezávisle ověřit.

před 5 hodinami

Íránské drony zaútočily v Ázerbájdžánu. Alijev slibuje odvetu, uvedl armádu do stavu nejvyšší pohotovosti

Izraelská armáda

Válka mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem nabírá na obrátkách. Konflikt otevírá dveře čtvrté straně

Válečný konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem nabírá na obrátkách a zdá se, že se otevírá nová, pozemní fronta. Intenzivní vlny náletů v posledních hodinách zasáhly desítky vojenských pozic, pohraničních stanovišť a policejních základen podél severní hranice Íránu s Irákem. Podle analytiků jde o systematickou přípravu na mobilizaci kurdských bojovníků, kteří by mohli do Íránu vniknout z iráckého území pod leteckým krytím Spojených států.
Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izraelská armáda opět udeřila v Íránu a Libanonu. Íránská armáda vyslala na Izrael rakety

Izraelská armáda a íránské síly pokračují v provádění vzájemných úderů v době, kdy ozbrojený konflikt na Blízkém východě dospěl do svého šestého dne. Izrael v rámci svých operací zasáhl cíle v Libanonu i přímo v Íránu, přičemž potvrdil zničení odpalovacího zařízení balistických raket v íránském městě Qom. Podle prohlášení izraelských obranných sil (IDF) bylo toto zařízení připraveno k okamžitému útoku na Izrael, přičemž další údery směřovaly na systém protivzdušné obrany v Isfahánu a výbuchy byly hlášeny také z Teheránu.

