Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci statisíců Libanonců

Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci, který se týká celého jižního předměstí Bejrútu, známého jako Dahíja. Tato oblast je považována za baštu hnutí Hizballáh a odhady počtu jejích obyvatel se pohybují mezi 300 000 až 700 000 lidmi. Podle dostupných informací jde o vůbec první případ, kdy izraelské obranné síly (IDF) nařídily útěk obyvatelům takto rozsáhlých částí libanonského hlavního města; dříve se příkazy týkaly pouze konkrétních budov určených k náletu.
Mluvčí IDF pro arabské publikum Avichay Adraee specifikoval, že evakuace zahrnuje čtyři hlavní čtvrti: Bourj el-Barajneh, Hadath, Haret Hreik a Shiyyah. Ve svém vzkazu na sociálních sítích vyzval obyvatele, aby okamžitě opustili své domovy a zachránili si život. Zároveň důrazně varoval, že pohyb směrem na jih je přísně zakázán a může ohrozit životy evakuovaných. O bezpečném čase pro návrat domů hodlá armáda informovat později.
Humanitární situace v zemi se dramaticky zhoršuje. Marianne Samaha z organizace Basmeh and Zeitooneh uvedla, že oficiálně bylo k ústředu registrováno přes 80 000 vysídlených osob. Humanitární pracovníci v regionu se však domnívají, že skutečné číslo je mnohem vyšší, pravděpodobně kolem 180 000 lidí. Oficiální statistiky totiž nezahrnují ty, kteří nenašli místo ve státních hromadných ubytovnách.
Mnoho rodin zůstává uvězněno na cestách a marně hledá bezpečné útočiště. Zatímco někteří se uchýlili do vládních škol nebo k příbuzným, obrovské množství lidí je nuceno spát na ulicích nebo ve svých automobilech. Samaha upozornila, že i ti šťastnější, kteří místo v ubytovnách našli, často postrádají základní vybavení, jako jsou matrace, polštáře či přikrývky.
Libanonské ministerstvo veřejného zdraví oznámilo, že od začátku izraelských úderů v pondělí zahynulo již 102 lidí a dalších 638 bylo zraněno. Izraelská armáda navíc ve čtvrtek uvedla, že námořnictvo zlikvidovalo velitele Hamásu Wasima Attallaha Aliho v oblasti Tripolisu. Tato čísla ani informace o úmrtí velitele se zatím nepodařilo nezávisle ověřit.
Americké velvyslanectví v Bagdádu vydalo naléhavou výzvu všem občanům USA, aby opustili Irák, jakmile to bude bezpečné. Do doby, než se podmínky pro odjezd stabilizují, mají Američané v zemi vyhledat bezpečný úkryt a setrvat v něm. Toto varování přichází v momentě, kdy se irácká bezpečnostní situace prudce zhoršuje vlivem probíhajícího regionálního konfliktu.
Zdroj: Libor Novák