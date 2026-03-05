„Přestaňte fňukat.“ Opozice před hlasování o vydání tepe Babiše

Do sněmovní debaty o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury se zapojili také zástupci Pirátů. Předseda strany Zdeněk Hřib ve svém vystoupení ostře kritizoval přístup premiéra Babiše a vyzval ho, aby přestal fňukat a přestal se schovávat za poslaneckou imunitu, kterou označil za „papalášskou“. Podle Hřiba by premiér měl přestat s rozkladem právního státu a čelit spravedlnosti jako každý jiný občan.

Hřib vyjádřil značné podivení nad tím, že Andrej Babiš tak nevybíravě útočí na fungování české justice. Připomněl mu totiž, že ministerstvo spravedlnosti bylo v minulosti i v současnosti v rukou nominantů hnutí ANO. Kritika systému ze strany premiéra, jehož hnutí má tento resort dlouhodobě na starosti, tak podle šéfa Pirátů působí naprosto nepatřičně.

V rámci svého projevu Zdeněk Hřib apeloval také na svědomí ostatních poslanců vládní koalice. Připomněl jim existenci Morálního kodexu reprezentanta hnutí ANO, ve kterém je výslovně uvedeno, že by politici neměli využívat imunitu k vyhýbání se trestnímu stíhání. Hřib zdůraznil, že tato pravidla by měla platit pro všechny členy hnutí stejně, včetně samotného Andreje Babiše.

Právě proto Piráti přišli s návrhem na tajné hlasování. Tato nabídka směřovala zejména k zákonodárcům z řad hnutí ANO a Motoristů sobě. Hřib se domnívá, že tajná volba by těmto poslancům umožnila rozhodnout se svobodně a v souladu s vnitřními předpisy jejich vlastního hnutí, aniž by byli vystaveni tlaku ze strany svého stranického vedení.

Pozornost Pirátů se následně stočila i k Tomiu Okamurovi. Zdeněk Hřib mu doporučil, aby se nebál obhájit své kroky před nezávislým soudem. Připomněl mu přitom jeho vlastní politické proklamace, v nichž Okamura a jeho hnutí SPD dlouhodobě volají po zavedení trestní odpovědnosti politiků. Podle Hřiba je nyní ideální příležitost, aby předseda SPD ukázal, že to s těmito sliby myslí vážně.

K tématu se vyjádřila i předsedkyně pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová. Ta zdůraznila samotnou podstatu problému, kvůli kterému policie o vydání Tomia Okamury žádá. Podle jejího názoru by měl nezávislý soud dostat prostor posoudit, zda předvolební plakáty SPD nepřekročily zákonné hranice.

Richterová uvedla, že je nezbytné prošetřit, zda tato kampaň nelegitimizuje diskriminaci nebo záměrně nevyvolává nenávist ve společnosti. Pouze soudní projednání může podle ní vnést do celé záležitosti jasno a určit, zda se jednalo o zákonný projev politického názoru, nebo o trestný čin.

