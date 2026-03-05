Sněmovna začala rozhodovat o vydání Babiše a Okamury ke stíhání

Poslanecká sněmovna se vrací k tématu, které se za poslední roky stalo v české politice téměř tradicí. Poslanci mají na programu již čtvrté rozhodování o tom, zda zbavit imunity a vydat k trestnímu stíhání současného premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Tato záležitost se táhne už od jeho vstupu do vysoké politiky v roce 2013 a úzce souvisí s kauzou Čapí hnízdo, kterou policie prošetřuje devět let.
Zatímco v předchozích třech případech dolní komora šéfa hnutí ANO k trestnímu stíhání vydala, tentokrát se očekává zcela opačný výsledek. Politická konstelace se totiž zásadně změnila a současná vládní koalice disponuje pohodlnou většinou 108 hlasů. Právě tato „stovková“ převaha pravděpodobně zajistí, že Andrej Babiš zůstane pod ochranou poslanecké imunity.
Změnu postoje dává jasně najevo i samotný Andrej Babiš. Ten v minulosti prohlašoval, že se chce před soudem očistit, nyní však v jednacím sále opakovaně zopakoval, že si své vydání nepřeje. Svůj postoj odůvodnil nedůvěrou v nestrannost některých představitelů justice, kteří podle jeho slov mohou rozhodovat na politickou objednávku. Tuto argumentaci použil i během své obhajoby před členy mandátového a imunitního výboru.
Program čtvrtečního dopoledne začíná právě bodem týkajícím se premiéra, na který plynule naváže jednání o osudu jeho koaličního partnera. Tím je předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura, který čelí stíhání v souvislosti s kontroverzními předvolebními plakáty. Na nich byl vyobrazen muž tmavé pleti s nožem a nápisem kritizujícím „chirurgy z dovozu“, což policie vyhodnocuje jako potenciální trestný čin.
U obou politiků je situace velmi podobná, neboť ani jeden z nich se před soudem v aktuální situaci hájit nechce. Mandátový a imunitní výbor navíc v obou případech přijal doporučení, aby poslanci své kolegy k trestnímu stíhání nevydávali. Vzhledem k tomu, že koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě drží ve Sněmovně většinu, je pravděpodobné, že toto doporučení bude vyslyšeno.
Jednání provázejí také spory o samotný způsob hlasování. Piráti ústy svého předsedy Zdeňka Hřiba navrhují tajnou volbu, která by podle nich zbavila vládní poslance strachu a umožnila jim hlasovat podle vlastního svědomí. Oproti tomu zástupci ODS a TOP 09 preferují veřejné hlasování, aby bylo jasné, jak se který zákonodárce k otázce imunity postavil.
Opozice celou situaci ostře kritizuje a pro současné vládní uskupení začala používat termín „koalice nevydávání“. Podle opozičních politiků není hlavním tmelem vládních stran společný program, ale právě vzájemná dohoda na ochraně svých lídrů před justicí. Tvrdí, že hlasy pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru jsou výsledkem politického obchodu, který má zabránit pokračování jejich trestních kauz.
V Česku je možné si trestní stíhání objednat, prohlásil Babiš. Požádal poslance, aby ho nevydávali
Babiš si ve Sněmovně hrál na dispečera. Zkritizoval Ryanair, Hřiba poslal na psychiatrii
Poslanecká sněmovna , Andrej Babiš , Tomio Okamura
Íránské revoluční gardy ve středu oznámily, že získaly plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, který je klíčovou tepnou pro světový obchod s ropou a zemním plynem. Podle agentury AFP představitel námořnictva gard Mohammad Akbarzadeh prohlásil, že jakékoli plavidlo pokoušející se o průjezd touto vodní cestou riskuje zasažení raketami nebo drony. V oficiálním prohlášení pro agenturu Fars uvedl, že průliv je nyní zcela pod nadvládou námořních sil Islámské republiky.
Zdroj: Libor Novák