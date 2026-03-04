Izraelské letectvo zničilo připravené íránské odpalovací zařízení balistických raket

Libor Novák

4. března 2026 16:52

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelské letectvo dnes provedlo další ze série precizních úderů hluboko na íránském území. Stíhací letoun páté generace F-35I zničil v oblasti Kermánšáhu na západě Íránu připravené odpalovací zařízení balistických raket. Izraelské obranné síly (IDF) k útoku zveřejnily videozáznam a zdůraznily, že jejich prioritou zůstává systematická likvidace hrozeb namířených proti židovskému státu.

Válka, která dnes vstoupila do svého pátého dne, se bleskově stupňuje a geograficky rozšiřuje. Kromě úderů v srdci Teheránu a Bejrútu se konflikt přelil až do Indického oceánu, kde americké síly potopily íránskou válečnou loď u pobřeží Srí Lanky. Tato událost si podle tamních úřadů vyžádala nejméně 80 obětí, přičemž na palubě fregaty Iris Dena se v době útoku mělo nacházet až 180 osob.

Teherán na stupňující se ofenzívu reagoval hrozbou „úplného zničení vojenské a hospodářské infrastruktury celého regionu“. Íránské revoluční gardy (IRGC) v prohlášení uvedly, že za americké „pletichy a klamy“ zaplatí spojenci USA vysokou cenu. Írán rovněž pohrozil útoky na izraelská velvyslanectví po celém světě, pokud Izrael zasáhne íránskou ambasádu v Libanonu.

Izraelské nálety se v posledních hodinách soustředily na budovy patřící milicím Basídž a vnitřním bezpečnostním složkám režimu. V kurdských oblastech na severozápadě Íránu byla podle tamních médií srovnána se zemí řada policejních stanic a velitelství IRGC. Právě tyto složky byly v minulosti klíčové při potlačování domácích protestů, které si začátkem roku vyžádaly tisíce obětí.

Bilance obětí v samotném Íránu po pěti dnech bojů prudce vzrostla. Odhady nyní hovoří o 1 045 až 1 500 mrtvých. Navzdory vysokým číslům a regionální eskalaci hodnotí představitelé USA a Izraele dosavadní průběh války optimisticky. Admirál Brad Cooper, šéf centrálního velení USA, uvedl, že spojenci zasáhli již na 2 000 cílů a vážně poškodili íránskou protivzdušnou obranu i sklady balistických raket.

Nejasným však zůstává konečný politický cíl kampaně. Trumpova administrativa vysílá rozporuplné signály: od snahy o změnu režimu přes likvidaci raketového a jaderného potenciálu až po zastavení podpory íránským spojencům v regionu. Sám prezident Donald Trump připustil, že někteří zvažovaní budoucí lídři Íránu byli zabiti hned v prvních dnech války. Uvedl také, že v čele země by raději viděl „někoho zevnitř“ než exilové politiky.

Vnitropolitickou situaci v Íránu komplikuje odklad pohřbu nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Ceremoniál byl kvůli neustálému bombardování odložen na neurčito. Mezitím se v íránském náboženském centru Komu sešli vysocí klerici, aby jmenovali nástupce. Hlavním kandidátem je Chameneího pětapadesátiletý syn Mojtaba, kterého podporují revoluční gardy a který je považován za zastánce tvrdé linie.

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac však varoval, že kdokoli bude jmenován do čela „teroristického režimu“, stane se okamžitě legitimním cílem k likvidaci. Izrael v této souvislosti potvrdil útok na budovu v Komu, kde se klerici k volbě scházeli. Podle íránských médií byla sice stavba v momentě zásahu prázdná, IDF však zprávy o případných obětech stále prověřují.

Konflikt tvrdě doléhá i na Libanon. Izrael vydal bezprecedentní příkaz k evakuaci celé jižní části země až k řece Litání, což představuje zhruba čtvrtinu libanonského území. Nálety zasáhly i jižní předměstí Bejrútu a hotel v Hazmiehu nedaleko prezidentského paláce. Libanonské ministerstvo zdravotnictví hlásí desítky mrtvých a přes 58 000 vysídlených osob, zatímco v zemi propuká panika umocněná dezinformacemi o dalších útocích.

Kromě konvenčních cílů Izrael oznámil zničení tajného podzemního zařízení, které mělo sloužit k vývoji klíčových komponentů pro jaderné zbraně. Přestože Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je mírový, IDF trvají na tom, že šlo o strategickou hrozbu.  

Izraelská armáda Izrael Írán

před 1 hodinou

Pedro Sánchez

Válka v Íránu vráží klín mezi USA a EU. Madrid se bouří proti Washingtonu, nesouhlasí ani s Merzem

Evropská unie se pevně postavila za Španělsko poté, co mu americký prezident Donald Trump pohrozil „přerušením veškerých styků“. Důvodem amerického hněvu je kritika Madridu vůči probíhající válce v Íránu. Eurokomisař pro vnitřní trh Stéphane Séjourné v Bruselu prohlásil, že jakákoli hrozba namířená proti členskému státu je z definice hrozbou proti celé EU.

před 2 hodinami

Izraelská armáda

Izraelské letectvo zničilo připravené íránské odpalovací zařízení balistických raket

před 3 hodinami

Pete Hegseth

Hegseth: Írán se pokusil zavraždit Trumpa, íránský režim je vyřízený. Amerika vítězí rozhodně, ničivě a bez milosti

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu prohlásil, že Írán se pokusil zavraždit prezidenta Donalda Trumpa. Podle Hegsetha se však „prezident Trump smál jako poslední“, protože Spojené státy v úterý vypátraly a zlikvidovaly velitele jednotky, která byla za tento pokus o atentát zodpovědná. Ministr tímto tvrzením vnesl do probíhajícího konfliktu rozměr osobní odvety.

před 4 hodinami

Pete Hegseth

Hegseth: Operace v Íránu je stále v počátcích. Začneme útočit silněji a hlouběji ve vnitrozemí

Na ranním brífinku v Pentagonu představily nejvyšší špičky americké obrany aktuální stav vojenských operací proti Íránu. Ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine potvrdili, že po čtyřech dnech útoků Spojené státy nehodlají polevovat. Podle Hegsetha jsou operace stále ve své „rané fázi“ a v souladu s dřívějšími slovy prezidenta Trumpa mají přijít další a mnohem silnější vlny úderů.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Americká jaderná ponorka

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď. NATO sestřelilo raketu mířící do Turecka

Americký ministr obrany Pete Hegseth na brífinku v Pentagonu oznámil, že námořnictvo Spojených států potopilo v Indickém oceánu íránskou válečnou loď. Podle jeho slov se plavidlo nacházelo v mezinárodních vodách a jeho posádka se mylně domnívala, že je tam v bezpečí. Hegseth upřesnil, že loď byla zasažena a poslána ke dnu torpédem, přičemž zdůraznil, že Spojené státy v tomto konfliktu neusilují o „férový boj“.

před 5 hodinami

CIA

CIA vyzbrojuje Kurdy. Chce vyvolat povstání v Íránu, píše CNN

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) intenzivně pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem podnítit lidové povstání v Íránu. Podle informací CNN od několika zdrojů obeznámených s tímto plánem vedla administrativa prezidenta Donalda Trumpa aktivní diskuse s íránskými opozičními skupinami a kurdskými lídry v Iráku o poskytnutí přímé vojenské podpory. Tato strategie má za cíl vytvořit vnitřní tlak na íránský režim v době probíhajícího konfliktu.

před 6 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026)

Babiš si ve Sněmovně hrál na dispečera. Zkritizoval Ryanair, Hřiba poslal na psychiatrii

Premiér Andrej Babiš se na středečním jednání Poslanecké sněmovny osobně vložil do řešení krizové situace českých občanů, kteří kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě uvízli v zahraničí. V emotivním a podle některých přítomných poněkud zmatečném projevu kritizoval přístup komerčních aerolinek a snažil se přímo z řečniště koordinovat záchranné lety.

před 7 hodinami

Alí Chameneí, íránský ajatolláh

V čele Íránu zřejmě stane syn ajatolláha Alího Chameneího. Přežil sobotní bombardování

Mojtaba Chameneí, syn zesnulého íránského nejvyššího duchovního vůdce, přežil útoky na Írán, které v zemi probíhají od soboty. Podle informací agentury Reuters, která se odvolává na dva íránské zdroje, je tento druhý nejstarší potomek Alího Chameneího v pořádku. Vzhledem k tomu, že jeho otec zahynul při sobotním izraelském útoku, je Mojtaba vnímán jako jeden z hlavních kandidátů na post nového nejvyššího vůdce Islámské republiky.

před 8 hodinami

Dan Simmons

Zemřel legendární spisovatel Dan Simmons, autor kultovních děl Hyperion a Terror

Ve věku 77 let zemřel spisovatel Dan Simmons, autor více než třiceti románů a povídkových sbírek, které zasáhly do žánrů hororu, politického thrilleru i science fiction. Laureát mnoha literárních cen skonal 21. února v Longmontu ve státě Colorado. V posledních chvílích u něj byla jeho manželka i dcera, jak uvádí oficiální oznámení o jeho úmrtí.

před 9 hodinami

Hormuzský průliv

Kontrolujeme Hormuzský průliv, prohlásil Írán. USA to popírají

Íránské revoluční gardy ve středu oznámily, že získaly plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, který je klíčovou tepnou pro světový obchod s ropou a zemním plynem. Podle agentury AFP představitel námořnictva gard Mohammad Akbarzadeh prohlásil, že jakékoli plavidlo pokoušející se o průjezd touto vodní cestou riskuje zasažení raketami nebo drony. V oficiálním prohlášení pro agenturu Fars uvedl, že průliv je nyní zcela pod nadvládou námořních sil Islámské republiky.

před 10 hodinami

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Izrael vyhrožuje vraždou každému, kdo stane v čele Íránu. Bude okamžitým cílem, varuje

Íránci se v deseti hodinách večer místního času sejdou v teheránském modlitebním areálu imáma Chomejního, aby vzdali poslední hold zesnulému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Státní média informovala, že tento pietní akt odstartuje třídenní období rozloučení. Samotný pohřební průvod bude podle oficiálních zpráv oznámen veřejnosti, jakmile budou doladěny všechny organizační detaily.

před 10 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán zasáhl americkou základnu v Kataru. Izrael útočí po celém Teheránu

před 12 hodinami

včera

Charles de Gaulle (vpravo)

Francie posílá na Blízký východ letadlovou loď. Britské stíhačky začaly sestřelovat íránské drony

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil v televizním projevu k národu vyslání letadlové lodi Charles de Gaulle do Středozemního moře. Plavidlo doprovodí celá flotila včetně fregat a leteckých sil. Macron zdůraznil, že Francie musí dodržet své obranné závazky vůči partnerům v Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech, ačkoliv celou operaci označil za čistě defenzivní s cílem ukázat solidaritu.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán už nemá žádné námořnictvo, letectvo ani radary, prohlásil Trump

V Oválné pracovně se v úterý uskutečnilo první veřejné vystoupení Donalda Trumpa k íránskému konfliktu od jeho vypuknutí. Americký prezident při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem konstatoval, že íránská armáda je po úderech v troskách. Podle jeho vyjádření ztratil Teherán kompletní kontrolu nad vzdušným prostorem i námořní kapacity a jeho radary byly vyřazeny z provozu.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Španělsko je příšerný spojenec, prohlásil Trump. Kvůli Íránu s ním přerušil všechny obchodní styky

Americký prezident Donald Trump v úterý ostře zaútočil na Španělsko a označil ho za „příšerného spojence“. Reagoval tak na rozhodnutí vlády premiéra Pedra Sáncheze, která zakázala využití vojenských základen Rota a Morón pro americké operace v rámci válečného konfliktu v Íránu. Trump během setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Oválné pracovně prohlásil, že Spojené státy s touto evropskou zemí přeruší veškerý obchod.

včera

Prezident Trump

Trump nastínil nejhorší možný scénář pro Írán

Americký prezident Donald Trump se během úterního setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Oválné pracovně vyjádřil k aktuální situaci v Íránu. Podle jeho slov by nejhorším možným scénářem bylo, kdyby se vedení země ujal někdo stejně špatný, jako byl předchozí lídr. Trump zdůraznil, že si takový vývoj nepřeje a preferoval by, aby se moc vrátila do rukou lidu.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda vyslala jednotky na území Libanonu

Izraelské obranné síly (IDF) v úterý oznámily, že vyslaly své jednotky hlouběji do jižního Libanonu. Tento krok navazuje na dosavadní držení pěti strategických stanovišť a je oficiálně prezentován jako součást „posíleného dopředného obranného postoje“. Rozšíření pozemních operací přichází v reakci na stupňující se útoky teroristické skupiny Hizballáh, která od pondělí ostřeluje severní Izrael raketami a drony.

včera

Macinka si za zády Pavla listoval v Rudém právu. Někdo mi to dal, vysvětlil

Jako provokaci vnímají mnozí lidé chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) během úterního projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně. Macinka totiž za zády hlavy státu vytáhl výtisk komunistických novin Rudé právo. 

Zdroj: Jan Hrabě

