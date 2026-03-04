Kontrolujeme Hormuzský průliv, prohlásil Írán. USA to popírají

Íránské revoluční gardy ve středu oznámily, že získaly plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, který je klíčovou tepnou pro světový obchod s ropou a zemním plynem. Podle agentury AFP představitel námořnictva gard Mohammad Akbarzadeh prohlásil, že jakékoli plavidlo pokoušející se o průjezd touto vodní cestou riskuje zasažení raketami nebo drony. V oficiálním prohlášení pro agenturu Fars uvedl, že průliv je nyní zcela pod nadvládou námořních sil Islámské republiky.
Tato tvrzení však zásadně zpochybnil admirál Brad Cooper z Centrálního velitelství USA. Ten jen několik hodin před íránským prohlášením uvedl, že Spojené státy systematicky likvidují celé íránské námořnictvo a dosud zničily již sedmnáct jejich lodí. Podle Coopera není v současné době v Arabském zálivu, Hormuzském průlivu ani v Ománském zálivu v provozu jediná íránská loď, která by mohla ohrozit mezinárodní přepravu.
Prezident Donald Trump v úterý nastínil možnost, že by americké námořnictvo mohlo v případě potřeby začít doprovázet ropné tankery přímo skrze kritický průliv. Jde o jeden z nejagresivnějších kroků jeho administrativy, jehož cílem je zastavit prudký nárůst cen energií vyvolaný válečným konfliktem. Admirál Cooper doplnil, že intenzita úderů během prvních čtyřiadvaceti hodin války byla téměř dvojnásobná oproti operaci v Iráku v roce 2003 a v Íránu bylo zasaženo již téměř 2 000 cílů.
Světové trhy ve středu přesto pokračovaly v hlubokém propadu, a to i přes americké ujištění o eliminaci íránského námořnictva a nabídku vojenského doprovodu pro tankery. Konflikt na Blízkém východě fakticky ochromil dopravu v průlivu, který Írán po víkendových úderech USA a Izraele uzavřel. Tato situace vyvolala globální obavy z dlouhodobé krize v dodávkách energií, což se okamžitě projevilo na asijských burzách.
V Soulu muselo být dokonce pozastaveno obchodování poté, co jihokorejský index Kospi zaznamenal propad o více než 11 %, než se částečně stabilizoval na poklesu kolem 7,7 %. Podobný trend zasáhl i Japonsko, kde index Nikkei 225 v Tokiu oslabil o 3,9 %. Investoři s napětím sledují, zda se podaří námořní trasu znovu bezpečně otevřít a uklidnit tak rozbouřenou ekonomickou situaci.
Prezident Petr Pavel po třech letech svého pětiletého mandátu poprvé zavítal do Poslanecké sněmovny v jejím novém složení. Hlava státu svou návštěvu odůvodnila snahou seznámit se s nově ustavenou dolní komorou. Před samotným projevem k poslancům se prezident setkal se členy vedení Sněmovny, kterou naposledy oficiálně navštívil loni v červnu ještě za předchozí vládní koalice.
Zdroj: Libor Novák