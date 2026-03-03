Izraelská armáda vyslala jednotky na území Libanonu

Izraelské obranné síly (IDF) v úterý oznámily, že vyslaly své jednotky hlouběji do jižního Libanonu. Tento krok navazuje na dosavadní držení pěti strategických stanovišť a je oficiálně prezentován jako součást „posíleného dopředného obranného postoje“. Rozšíření pozemních operací přichází v reakci na stupňující se útoky teroristické skupiny Hizballáh, která od pondělí ostřeluje severní Izrael raketami a drony.
Rozhodnutí o postupu vojsk padlo na nejvyšší politické úrovni. Ministr obrany Israel Katz ve svém prohlášení uvedl, že společně s premiérem Benjaminem Netanjahuem autorizoval IDF k obsazení dalšího dominantního terénu v Libanonu. Cílem je zabránit přímé palbě na izraelské komunity a chránit obyvatele pohraničí přímo z libanonského území. Katz zdůraznil, že Hizballáh za své útoky na Izrael platí a bude i nadále platit vysokou cenu.
Do operace byly nasazeny jednotky 91. regionální divize „Galilea“, které se rozmístily v několika bodech poblíž hranic. Podle mluvčího IDF, brigádního generála Effieho Defrina, se armáda snaží vytvořit další bezpečnostní vrstvu pro severní Izrael. Severní velení podle něj převzalo kontrolu nad klíčovým terénem a vytváří nárazníkovou zónu, která má oddělit izraelské civilisty od bezprostředních hrozeb.
V souvislosti s rozšiřujícími se izraelskými operacemi se v úterý stáhla i libanonská armáda. Vojenské zdroje potvrdily, že libanonští vojáci opustili několik nedávno zřízených pohraničních pozic a stáhli se na své základny. Důvodem byla obava o jejich bezpečnost v důsledku probíhající eskalace ze strany Jeruzaléma. Na každém z těchto bodů přitom operovalo jen zhruba osm až devět libanonských vojáků.
Kromě pozemních operací pokračuje Izrael také v intenzivní vzdušné kampani. Izraelské letectvo v noci na úterý a během dopoledne provedlo rozsáhlou vlnu náletů na vojenské cíle Hizballáhu v Bejrútu. Údery byly zaměřeny na sklady zbraní, velitelská centra a vybavení pro satelitní komunikaci, které využívala zpravodajská divize hnutí. Podle IDF tato místa sloužila nejen k teroristické činnosti a sběru informací, ale také k propagandistickým účelům.
Mezi zasaženými cíli v libanonské metropoli byla i studia televizní stanice Al-Manar a rozhlasové stanice Al-Nour, které Hizballáh vlastní. Armáda uvedla, že před samotnými údery vydala varování k evakuaci budov, aby minimalizovala riziko pro civilní obyvatelstvo. Izrael zároveň oznámil, že za poslední den zasáhl více než 160 cílů v jižním Libanonu, včetně příslušníků elitních jednotek Radwan.
Důležitým úspěchem izraelských operací bylo potvrzení smrti vysoce postaveného člena íránských Revolučních gard (IRGC). Předchozí úder námořnictva v Bejrútu zlikvidoval Rezu Khazaeiho, klíčovou postavu jednotek Quds, který úzce spolupracoval s Hizballáhem. Khazaei působil jako náčelník štábu íránských sborů v Libanonu a byl zodpovědný za obnovu útočných kapacit Hizballáhu po předchozí válce v letech 2023–2024.
IDF popsala Khazaeiho jako „pravou ruku“ velitele sborů a zásadní postavu pro budování sil Hizballáhu. Jeho role byla kritická zejména v zajišťování spojení mezi Teheránem a vedením libanonského hnutí. Jeho eliminace představuje citelný zásah do logistických a koordinačních struktur íránského vlivu v regionu, což může oslabit schopnost Hizballáhu efektivně reagovat na izraelský postup.
Navzdory pohybu vojsk analytici upozorňují, že se v tuto chvíli nejedná o plnohodnotnou pozemní invazi, ale spíše o cílené rozšíření nárazníkového pásma. Izrael se snaží zajistit, aby se obyvatelé severních měst, jako je Kirjat Šmona, nemuseli znovu evakuovat. V tomto městě, které bylo v roce 2024 prakticky prázdné, se nyní začínají objevovat první známky obnoveného života, což je stav, který chce izraelská vláda za každou cenu udržet.
Situace v jižním Libanonu je přitom pro Hizballáh velmi nepříznivá. Izraelské nálety proměnily mnoho oblastí v hromady trosek a armáda systematicky likviduje cíle téměř denně. Přestože Hizballáh stále vypouští rakety, jejich intenzita je zatím výrazně nižší než v předchozích konfliktech. Několik dopadů bylo hlášeno z oblasti Golanských výšin a jeden dům byl zasažen v Kfar Juval, většinou však střely dopadají do nezastavěných oblastí.
Zajímavým aspektem současného dění je postoj libanonské vlády. Izraelské kroky proti Hizballáhu se zdají být v souladu s požadavkem libanonského kabinetu, aby se tato militantní skupina odzbrojila a ukončila své útoky. Stažení libanonské armády z hranic tak lze interpretovat i jako snahu vyhnout se přímému střetu s Izraelem v době, kdy státní orgány v Bejrútu samy usilují o omezení vlivu Hizballáhu.
Pro Hizballáh se jedná o kritický moment jeho existence. Skupina se ocitla v konfliktu, na který jsou její zbývající bojovníci pravděpodobně příliš slabí, a její pozice jsou pro izraelské síly snadným terčem. Izrael navíc pokračuje ve vydávání evakuačních příkazů pro další lokality, například v pobřežním městě Sidon, čímž dává jasně najevo, že hodlá v ničení vojenské infrastruktury Hizballáhu pokračovat s maximální intenzitou.
Související
Macinka by měl vážit slova. Češi mají problém se dostat domů a neváhají kritizovat
Odvrácená strana bombardování: Útoky podněcují Íránce, aby se semkli proti Západu
Izrael , Izraelská armáda , libanon
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Izraelská armáda vyslala jednotky na území Libanonu
před 23 minutami
Macinka si za zády Pavla listoval v Rudém právu. Někdo mi to dal, vysvětlil
Aktualizováno před 42 minutami
Policie zasahuje na ministerstvu životního prostředí
před 1 hodinou
Válka v Íránu se začíná propisovat do cen ropy a plynu. Zdražit mohou i potraviny
před 1 hodinou
Neziskovky nahrazují roli státu v péči o zranitelné, připomněl Pavel poslancům
před 1 hodinou
Macinka by měl vážit slova. Češi mají problém se dostat domů a neváhají kritizovat
před 2 hodinami
Válka se brzy přelije i do Evropy, důsledky pocítí každý člověk na Zemi, varuje Írán
před 3 hodinami
Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Řešit se má Írán i kontrola hospodaření České televize a rozhlasu
před 4 hodinami
Hizballáh nás podvedl, zuří libanonská vláda. Naštvaní jsou i obyčejní lidé
před 5 hodinami
Izraelská armáda podnikla cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, zasáhla prezidentskou kancelář
před 5 hodinami
Ceny ropy a zemního plynu kvůli válce na Blízkém východě dál prudce rostou
před 6 hodinami
Odvrácená strana bombardování: Útoky podněcují Íránce, aby se semkli proti Západu
před 7 hodinami
Žádné sirény ani poplach. Íránský útok na operační středisko přišel bez varování, v jeho troskách umírali lidé
před 8 hodinami
Nejdříve Venezuela, pak Írán. Jak velkou ránu Trump zasadil Putinovi?
před 8 hodinami
Izrael zahájil rozsáhlé údery na Teherán a Bejrút. Munici máme neomezenou, válčit můžeme navěky, vzkázal Trump
před 10 hodinami
Výhled počasí do konce března. Meteorologové řekli, co máme čekat
včera
Pohřešovanou ženu našli mrtvou. Policie obvinila muže z vraždy
včera
Babiš oznámil Čechům změny v plánu repatriačních letů z Blízkého východu
včera
Velká vlna útoků na Írán teprve přijde, prohlásil Trump
včera
MHD v Praze se dnes vrátila ke kratším intervalům
Pražská hromadná doprava od pondělí opět jezdí podle běžného jízdního řádu. Po většinu ledna a po celý únor totiž tramvaje a některé autobusy jezdily v mírně prodloužených intervalech.
Zdroj: Jan Hrabě