Prezident Petr Pavel vystoupil před Poslaneckou sněmovnou v polovině svého pětiletého mandátu, aby zákonodárcům připomněl jejich mimořádnou odpovědnost vůči budoucnosti země. Ve svém projevu zdůraznil, že ačkoliv jsou názorové rozdíly hnacím motorem demokracie, neměly by vést k neochotě naslouchat druhým. „Zkuste jít vzorem a ukazujte, že uzavírat se do bublin, které své členy jen ujišťují ve vlastní pravdě proti všem, není cesta,“ apeloval prezident na poslance.
Podle hlavy státu je nezbytné, aby vláda i opozice nalezly shodu alespoň v klíčových strategických prioritách, jako jsou bezpečnost, vzdělávání či energetika. Pavel zdůraznil, že úspěšné státy 21. století jsou právě ty, které dokážou jednat na půdorysu široké dohody s dlouhodobým výhledem. Varoval, že pokud volení zástupci na hledání konsenzu rezignují, seberou České republice naději obstát v budoucích výzvách.
Prezident ve svém projevu jasně definoval hodnotové pilíře, které bude po zbytek svého funkčního období bránit. Mezi ně zařadil pevné ukotvení v Evropské unii a NATO, které považuje za jedinou realistickou garanci národní suverenity. Zároveň vyjádřil potřebu chránit nezávislé instituce, včetně veřejnoprávních médií, justice a bezpečnostních složek, které jsou podle něj základem důvěry veřejnosti ve stát.
Kritika z úst prezidenta směřovala k některým aktuálním vládním krokům. Pavel vyjádřil ostražitost nad narychlo připravovanou změnou zákona o státní službě a pozastavil se nad paušálními škrty v podpoře nevládních organizací. Zdůraznil, že neziskový sektor často nahrazuje roli státu v péči o zranitelné a ochraně dědictví, a proto by se neměl dostávat pod nezasloužený tlak.
Za nejzávažnější problém označil prezident stagnaci výdajů na obranu v návrhu rozpočtu na příští rok. Připomněl, že v Evropě zuří největší válečný konflikt za posledních 80 let a situaci dále komplikuje aktuální vojenský střet na Blízkém východě. „Dnes není jediný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly,“ uvedl s tím, že posilování obrany není přípravou na válku, ale cestou k zajištění míru.
V závěru svého vystoupení prezident vyzval k solidaritě s ekonomicky slabšími regiony a k úpravě jednacího řádu tak, aby práci Sněmovny neparalyzovaly obstrukce. Přislíbil svou podporu všem rozumným opatřením zvyšujícím kvalitu života v Česku a vyjádřil připravenost jednat s představiteli všech politických stran. Poslancům popřál dostatek odvahy a dobré vůle, aby za dva roky mohli být na svou vykonanou práci hrdí.
Fyzická likvidace vybraných politických špiček Íránu v čele s duchovním vůdcem Alím Chameneím a rozsáhlé vzdušné údery proti vojenským kapacitám této země jsou demonstrací enormní síly Spojených států a Izraele. Historická zkušenost posledního čtvrtstoletí nedává příliš důvodů k optimismu ohledně dalšího vývoje v blízkovýchodním regionu. Nepříjemné důsledky mohou být citelné také daleko za jeho hranicemi.
Zdroj: Matěj Bílý