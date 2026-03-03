Válka se brzy přelije i do Evropy, důsledky pocítí každý člověk na Zemi, varuje Írán

Íránské drony revolučních gard
Íránské drony revolučních gard Foto: Iránske revoluční gardy

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismaíl Bagháí důrazně vyzval nepřátelské země, aby okamžitě zastavily válku, a apeloval na mezinárodní společenství, aby splnilo svou odpovědnost, dokud není příliš pozdě. Varoval, že proces, který byl zahájen, se brzy přelije i do Evropy. Podle jeho slov požár, který zažehly Spojené státy a „sionistický režim“, může zachvátit celý svět a důsledky porušování mezinárodního práva a Charty OSN pocítí každý člověk na Zemi.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) na základě nejnovějších satelitních snímků potvrdila poškození vstupních budov íránského podzemního závodu na obohacování uranu v Natanzu. Agentura zároveň dodala, že neočekává žádné radiologické následky a žádné další dopady v areálu zatím nebyly detekovány. Útoky na íránské území jsou však rozsáhlé; podle státních médií a íránského Červeného půlměsíce vzrostl počet obětí na 787, přičemž zasaženo bylo více než 500 lokalit v nejméně 153 městech.

V jihoíránském městě Mináb se uskutečnil masový pohřeb 165 lidí, kteří zahynuli při útoku na místní školu. Íránský mluvčí Bagháí v této souvislosti kritizoval přístup evropských zemí jako rozporuplný a vyzval je, aby se zbavily své lhostejnosti. Zdůraznil, že Írán si původně zvolil cestu diplomacie a válku nezačal. Rada bezpečnosti OSN má podle něj jasnou povinnost agresi proti Íránu odsoudit.

Situace se dramaticky vyostřuje také v Libanonu, kde Izrael nařídil svým jednotkám postoupit a obsadit pozice na jihu země. Libanonská armáda se v reakci na tento pohyb stáhla z pohraničních oblastí. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že od pondělního vypuknutí nepřátelství mezi Izraelem a Hizballáhem vyhledalo ochranu v nouzových úkrytech již nejméně 30 000 vysídlených osob.

Konflikt se přenesl i nad vody Perského zálivu, kde došlo k prvnímu leteckému souboji v katarském vzdušném prostoru. Katar musel vyslat své stíhačky proti íránským strojům, které směřovaly k Dauhá. Poté, co íránští piloti nereagovali na varování, zahájila katarská strana palbu; osud íránských pilotů zůstává neznámý. Katar momentálně s Íránem neudržuje žádné spojení a útoky na své území označuje za překročení všech „červených linií“.

Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al-Ansari uvedl, že íránské útoky mířily na energetickou infrastrukturu i na mezinárodní letiště Hamad, které je klíčovým světovým dopravním uzlem. Všechny tyto útoky se podařilo odrazit a letiště i personál jsou v bezpečí, přesto v zemi uvízly tisíce cestujících. Katar jim poskytl ubytování v hotelech a prodloužil víza. Al-Ansari zdůraznil, že Katar má podle článku 51 Charty OSN plné právo na odvetu a situaci bere s maximální vážností.

Útoky se nevyhýbají ani dalším diplomatickým cílům v regionu. Kuvajt potvrdil „zrádný útok“, jehož terčem se stalo velvyslanectví Spojených států v hlavním městě Kuvajtu. Celý region zůstává v nejvyšším stupni pohotovosti, zatímco íránská strana varuje, že pokud mezinárodní společenství nezasáhne, válečný požár se rozšíří daleko za hranice Blízkého východu.

Hizballáh nás podvedl, zuří libanonská vláda. Naštvaní jsou i obyčejní lidé

stíhačka General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Izraelská armáda podnikla cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, zasáhla prezidentskou kancelář

Izraelská armáda oznámila, že její letectvo podniklo cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, přičemž zasáhlo mimo jiné i prezidentskou kancelář a sídlo Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Podle prohlášení izraelských sil bylo na tyto strategické objekty shozeno velké množství munice. Útoky zasáhly také vojenskou výcvikovou akademii a další klíčovou infrastrukturu režimu v areálu, který dříve využíval i nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, zabitý během sobotních operací.

Írán Armáda Írán

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Neziskovky nahrazují roli státu v péči o zranitelné, připomněl Pavel poslancům

Prezident Petr Pavel vystoupil před Poslaneckou sněmovnou v polovině svého pětiletého mandátu, aby zákonodárcům připomněl jejich mimořádnou odpovědnost vůči budoucnosti země. Ve svém projevu zdůraznil, že ačkoliv jsou názorové rozdíly hnacím motorem demokracie, neměly by vést k neochotě naslouchat druhým. „Zkuste jít vzorem a ukazujte, že uzavírat se do bublin, které své členy jen ujišťují ve vlastní pravdě proti všem, není cesta,“ apeloval prezident na poslance.

Petr Pavel

Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Řešit se má Írán i kontrola hospodaření České televize a rozhlasu

Prezident Petr Pavel po třech letech svého pětiletého mandátu poprvé zavítal do Poslanecké sněmovny v jejím novém složení. Hlava státu svou návštěvu odůvodnila snahou seznámit se s nově ustavenou dolní komorou. Před samotným projevem k poslancům se prezident setkal se členy vedení Sněmovny, kterou naposledy oficiálně navštívil loni v červnu ještě za předchozí vládní koalice.

Libanon

Hizballáh nás podvedl, zuří libanonská vláda. Naštvaní jsou i obyčejní lidé

V časných pondělních ranních hodinách se Bejrútem opět rozlehl zvuk explozí, který vyhnal tisíce lidí z jejich domovů. Pro jednačtyřicetiletého dělníka Abu Yehya a jeho dva syny to byl děsivě známý scénář – podobnou evakuaci zažili teprve před osmnácti měsíci. Poté, co několik hodin bloudili ulicemi, se dozvěděli, že hnutí Hizballáh zaútočilo na Izrael v odvetě za zabití íránského nejvyššího vůdce, a Libanon se tak oficiálně ocitl v dalším válečném konfliktu.

Ropa, ilustrační fotografie

Ceny ropy a zemního plynu kvůli válce na Blízkém východě dál prudce rostou

Ceny ropy a zemního plynu v úterý pokračovaly v prudkém růstu kvůli stupňujícím se obavám, že probíhající konflikt na Blízkém východě vážně ohrozí globální dodávky paliv. Tato klíčová produkční oblast čelí nestabilitě, která se okamžitě promítá do světových trhů. Severomořská ropa Brent, která je hlavním měřítkem pro globální ceny, vyskočila o 6 % na 82 USD za barel, čímž překonala svá maxima z loňského června.

Izraelská armáda

Odvrácená strana bombardování: Útoky podněcují Íránce, aby se semkli proti Západu

Izraelská armáda v úterý oznámila, že během nejnovější vlny náletů na libanonskou metropoli zasáhla klíčová mocenská centra hnutí Hizballáh. Podle prohlášení Izraelských obranných sil (IDF) se útoky v Bejrútu soustředily na velitelská stanoviště, sklady zbraní a další objekty patřící zpravodajskému ředitelství této organizace. Nad městem byly po dopadech raket vidět mohutné sloupy kouře stoupající zejména z jižních předměstí.

Írán zasáhl základnu páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu

Žádné sirény ani poplach. Íránský útok na operační středisko přišel bez varování, v jeho troskách umírali lidé

Při íránském útoku na provizorní operační středisko v civilním přístavu v Kuvajtu zahynulo v neděli ráno šest amerických vojáků. Jde o první potvrzené oběti z řad ozbrojených sil USA od začátku vojenského konfliktu s Íránem. Podle informací zdroje CNN blízkého situaci zasáhl přímý úder budovu v přístavu Šuaiba v neděli po deváté hodině místního času, přičemž útok přišel náhle a bez jakéhokoli varování.

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nejdříve Venezuela, pak Írán. Jak velkou ránu Trump zasadil Putinovi?

Ruský prezident Vladimir Putin odsoudil zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího jako cynickou vraždu, která hrubě porušuje veškeré normy lidské morálky i mezinárodního práva. Tento útok, vedený Izraelem s podporou Spojených států, zasáhl Putina na velmi citlivém místě a prohloubil jeho dlouhodobou paranoiu ohledně vlastní bezpečnosti. Pro ruského lídra představuje pád dalšího spojence připomínku osudu diktátorů, kteří skončili násilnou smrtí nebo svržením.

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael zahájil rozsáhlé údery na Teherán a Bejrút. Munici máme neomezenou, válčit můžeme navěky, vzkázal Trump

Izraelská armáda během čtvrtého dne konfliktu s Íránem zahájila další vlnu rozsáhlých úderů zaměřených na Teherán a Bejrút. Podle prohlášení Izraelských obranných sil jsou tyto současně probíhající operace cíleny na vojenské objekty v obou metropolích. Mluvčí armády Avichay Adraee potvrdil, že útoky směřují proti velitelským centrům a skladovacím prostorám.

Jaro, ilustrační fotografie

Výhled počasí do konce března. Meteorologové řekli, co máme čekat

Březen je prvním měsícem meteorologického jara a počasí by tomu mělo v následujících dnech a týdnech odpovídat. Na horách se očekává obleva, v nížinách už bude přes den většinou přes 10 stupňů. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Donald Trump

Velká vlna útoků na Írán teprve přijde, prohlásil Trump

Velká vlna útoků v rámci probíhající vojenské operace proti Íránu teprve přijde, řekl americký prezident Donald Trump. Přiznal, že jej překvapily íránské útoky na jiné země v arabském regionu. Podle Trumpa nebylo možné se s Íránci dohodnout. 

Po íránské párty Trumpa s Netanjahuem může přijít zničující kocovina

Fyzická likvidace vybraných politických špiček Íránu v čele s duchovním vůdcem Alím Chameneím a rozsáhlé vzdušné údery proti vojenským kapacitám této země jsou demonstrací enormní síly Spojených států a Izraele. Historická zkušenost posledního čtvrtstoletí nedává příliš důvodů k optimismu ohledně dalšího vývoje v blízkovýchodním regionu. Nepříjemné důsledky mohou být citelné také daleko za jeho hranicemi.

