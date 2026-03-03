Válka se brzy přelije i do Evropy, důsledky pocítí každý člověk na Zemi, varuje Írán

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismaíl Bagháí důrazně vyzval nepřátelské země, aby okamžitě zastavily válku, a apeloval na mezinárodní společenství, aby splnilo svou odpovědnost, dokud není příliš pozdě. Varoval, že proces, který byl zahájen, se brzy přelije i do Evropy. Podle jeho slov požár, který zažehly Spojené státy a „sionistický režim“, může zachvátit celý svět a důsledky porušování mezinárodního práva a Charty OSN pocítí každý člověk na Zemi.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) na základě nejnovějších satelitních snímků potvrdila poškození vstupních budov íránského podzemního závodu na obohacování uranu v Natanzu. Agentura zároveň dodala, že neočekává žádné radiologické následky a žádné další dopady v areálu zatím nebyly detekovány. Útoky na íránské území jsou však rozsáhlé; podle státních médií a íránského Červeného půlměsíce vzrostl počet obětí na 787, přičemž zasaženo bylo více než 500 lokalit v nejméně 153 městech.
V jihoíránském městě Mináb se uskutečnil masový pohřeb 165 lidí, kteří zahynuli při útoku na místní školu. Íránský mluvčí Bagháí v této souvislosti kritizoval přístup evropských zemí jako rozporuplný a vyzval je, aby se zbavily své lhostejnosti. Zdůraznil, že Írán si původně zvolil cestu diplomacie a válku nezačal. Rada bezpečnosti OSN má podle něj jasnou povinnost agresi proti Íránu odsoudit.
Situace se dramaticky vyostřuje také v Libanonu, kde Izrael nařídil svým jednotkám postoupit a obsadit pozice na jihu země. Libanonská armáda se v reakci na tento pohyb stáhla z pohraničních oblastí. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že od pondělního vypuknutí nepřátelství mezi Izraelem a Hizballáhem vyhledalo ochranu v nouzových úkrytech již nejméně 30 000 vysídlených osob.
Konflikt se přenesl i nad vody Perského zálivu, kde došlo k prvnímu leteckému souboji v katarském vzdušném prostoru. Katar musel vyslat své stíhačky proti íránským strojům, které směřovaly k Dauhá. Poté, co íránští piloti nereagovali na varování, zahájila katarská strana palbu; osud íránských pilotů zůstává neznámý. Katar momentálně s Íránem neudržuje žádné spojení a útoky na své území označuje za překročení všech „červených linií“.
Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al-Ansari uvedl, že íránské útoky mířily na energetickou infrastrukturu i na mezinárodní letiště Hamad, které je klíčovým světovým dopravním uzlem. Všechny tyto útoky se podařilo odrazit a letiště i personál jsou v bezpečí, přesto v zemi uvízly tisíce cestujících. Katar jim poskytl ubytování v hotelech a prodloužil víza. Al-Ansari zdůraznil, že Katar má podle článku 51 Charty OSN plné právo na odvetu a situaci bere s maximální vážností.
Útoky se nevyhýbají ani dalším diplomatickým cílům v regionu. Kuvajt potvrdil „zrádný útok“, jehož terčem se stalo velvyslanectví Spojených států v hlavním městě Kuvajtu. Celý region zůstává v nejvyšším stupni pohotovosti, zatímco íránská strana varuje, že pokud mezinárodní společenství nezasáhne, válečný požár se rozšíří daleko za hranice Blízkého východu.
Související
Macinka by měl vážit slova. Češi mají problém se dostat domů a neváhají kritizovat
Izraelská armáda podnikla cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, zasáhla prezidentskou kancelář
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Neziskovky nahrazují roli státu v péči o zranitelné, připomněl Pavel poslancům
před 15 minutami
Macinka by měl vážit slova. Češi mají problém se dostat domů a neváhají kritizovat
před 1 hodinou
Válka se brzy přelije i do Evropy, důsledky pocítí každý člověk na Zemi, varuje Írán
před 1 hodinou
Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Řešit se má Írán i kontrola hospodaření České televize a rozhlasu
před 2 hodinami
Hizballáh nás podvedl, zuří libanonská vláda. Naštvaní jsou i obyčejní lidé
před 3 hodinami
Izraelská armáda podnikla cílené údery na vládní čtvrť v Teheránu, zasáhla prezidentskou kancelář
před 4 hodinami
Ceny ropy a zemního plynu kvůli válce na Blízkém východě dál prudce rostou
před 5 hodinami
Odvrácená strana bombardování: Útoky podněcují Íránce, aby se semkli proti Západu
před 5 hodinami
Žádné sirény ani poplach. Íránský útok na operační středisko přišel bez varování, v jeho troskách umírali lidé
před 6 hodinami
Nejdříve Venezuela, pak Írán. Jak velkou ránu Trump zasadil Putinovi?
před 7 hodinami
Izrael zahájil rozsáhlé údery na Teherán a Bejrút. Munici máme neomezenou, válčit můžeme navěky, vzkázal Trump
před 8 hodinami
Výhled počasí do konce března. Meteorologové řekli, co máme čekat
včera
Pohřešovanou ženu našli mrtvou. Policie obvinila muže z vraždy
včera
Babiš oznámil Čechům změny v plánu repatriačních letů z Blízkého východu
včera
Velká vlna útoků na Írán teprve přijde, prohlásil Trump
včera
MHD v Praze se dnes vrátila ke kratším intervalům
včera
Írán se na poslední chvíli snaží zachránit zbytky jaderného programu
včera
Svět si připomíná důležitý milník. Je to 130 let, co byla objevena radioaktivita
včera
Začalo meteorologické jaro. Předpověď slibuje stabilní počasí po celý týden
včera
Po íránské párty Trumpa s Netanjahuem může přijít zničující kocovina
Fyzická likvidace vybraných politických špiček Íránu v čele s duchovním vůdcem Alím Chameneím a rozsáhlé vzdušné údery proti vojenským kapacitám této země jsou demonstrací enormní síly Spojených států a Izraele. Historická zkušenost posledního čtvrtstoletí nedává příliš důvodů k optimismu ohledně dalšího vývoje v blízkovýchodním regionu. Nepříjemné důsledky mohou být citelné také daleko za jeho hranicemi.
Zdroj: Matěj Bílý