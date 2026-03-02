MHD v Praze se dnes vrátila ke kratším intervalům

Pražská hromadná doprava od pondělí opět jezdí podle běžného jízdního řádu. Po většinu ledna a po celý únor totiž tramvaje a některé autobusy jezdily v mírně prodloužených intervalech.
Od 5. ledna byl mírně omezen provoz pražské městské hromadné dopravy s argumentem, že v úvodních dvou měsících roku klesá poptávka oproti podzimu přibližně o 15 procent. Dopravce udělal to samé už loni, letos ale neomezil metro. Mírné prodloužení intervalů se týkalo pouze tramvají a části autobusů MHD.
Dopravní podnik vysvětloval, že bez omezení v úvodu roku by v rámci schváleného rozpočtu nemohl posilovat období, kdy je zájem cestujících zvýšený. Více lidí jezdí v MHD například o adventních víkendech.
V platnosti jsou ale i nadále jiná omezení provozu v rámci pražské MHD. Zejména jsou dočasně uzavřené stanice metra Flora na lince A a Českomoravská na lince B, kde pokračují naplánované rekonstrukce.
Izraelské letectvo (IAF) během prvních 30 hodin rozsáhlého konfliktu s Íránem shodilo více než 2 000 bomb. Podle oficiálního prohlášení izraelské armády (IDF) byly tyto údery zaměřeny na stovky cílů spojených s íránským režimem a jeho vojenskou infrastrukturou. Toto množství munice představuje přibližně polovinu objemu, který Izrael využil během celé dvanáctidenní války v červnu 2025, což svědčí o mimořádné intenzitě současné operace.
Zdroj: Libor Novák