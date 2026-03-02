Začalo meteorologické jaro. Předpověď slibuje stabilní počasí po celý týden

V Česku o víkendu začalo meteorologické jaro, ale jarní počasí panovalo už v posledních únorových dnech. Zásadní změna se neočekává ani během prvního ryze březnového týdne. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude slunečno a nadprůměrně teplo.
V neděli přešla přes Česko studená fronta, která přinesla i srážky. Na hřebenech Šumavy, Krkonoš a Jeseníků dokonce sněžilo. Zároveň bylo relativně teplo, ve Vsetíně ve Zlínském kraji naměřily přístroje lehce přes 15 °C.
Po celý tento týden se očekává stabilní, slunečné a nadprůměrně teplé počasí, uvedl hydrometeorologický ústav v neděli na sociální síti X. Chladno bude především ráno, přes den se maxima dostanou nad 10 stupňů.
"Ráno se budou vyskytovat mlhy, s větší pravděpodobností v Čechách. Ty by se měly během dopoledne rozpouštět, ojediněle se však mohou udržet po celý den. Na většině území však bude po celý týden převažovat jasná nebo polojasná obloha," sdělili meteorologové.
"Rána budou stále chladná s teplotami nejčastěji kolem 0 °C. Odpolední teploty se budou pohybovat kolem příjemných 13 °C s tím, že pondělí by mělo být o něco chladnější. Nižší teploty kolem 7 °C budou zůstávat na místech, kde se déle udrží mlhy nebo nízká oblačnost," dodali.
Zdroj: Libor Novák