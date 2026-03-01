Izrael shodil na Írán za 30 hodin 2000 bomb. Americká armáda nasadila stealth bombardéry B-2

Izraelské letectvo (IAF) během prvních 30 hodin rozsáhlého konfliktu s Íránem shodilo více než 2 000 bomb. Podle oficiálního prohlášení izraelské armády (IDF) byly tyto údery zaměřeny na stovky cílů spojených s íránským režimem a jeho vojenskou infrastrukturou. Toto množství munice představuje přibližně polovinu objemu, který Izrael využil během celé dvanáctidenní války v červnu 2025, což svědčí o mimořádné intenzitě současné operace.
Během necelých dvou dnů uskutečnily izraelské stíhačky přes 700 vzletů. Armáda oznámila, že se jí podařilo získat naprostou vzdušnou převahu nad íránským prostorem již během prvních 24 hodin od zahájení akce. Klíčovým faktorem pro tento úspěch byla likvidace četných íránských systémů protivzdušné obrany v západní části země, čímž se izraelským letounům otevřela cesta k dalším operacím.
V současné době operují izraelské stroje přímo nad íránským hlavním městem Teheránem. Namísto raket odpalovaných z velké vzdálenosti nyní letectvo používá zbraně typu „stand-in“, což znamená, že bomby shazuje přímo nad určenými cíli. Mezi zničené objekty v metropoli a jejím okolí patří odpalovací zařízení balistických raket, zbývající prvky protivzdušné obrany a velitelská stanoviště íránského režimu.
Do operací se zapojila také armáda Spojených států, která oficiálně potvrdila nasazení stealth bombardérů B-2 Spirit. Tyto strategické letouny, vyzbrojené dvoutisícilibrovými bombami, zaútočily na silně opevněná podzemní zařízení íránského balistického programu. Podobná technika byla Spojenými státy využita již při úderech na íránské jaderné komplexy v červnu loňského roku, přičemž nasazení B-2 potvrdila i data z veřejně dostupných letových radarů.
Souběžně s leteckými útoky probíhá v Íránu masivní kybernetická ofenzíva. Hackeři napadli řadu íránských zpravodajských webů a populární náboženskou aplikaci BadeSaba, kterou využívá přes pět milionů lidí. Na obrazovkách uživatelů se objevily výzvy k „účtování“ a apely směřované k ozbrojeným složkám, aby složily zbraně a přidaly se na stranu lidu. Internetová konektivita v zemi podle analytiků během rána dramaticky poklesla na naprosté minimum.
Izraelská protivzdušná obrana, vrtulníky a stíhačky musely také řešit hrozby směřující na vlastní území. Dosud bylo sestřeleno více než 50 dronů vypálených z Íránu směrem na Izrael. Přestože armáda nespecifikovala přesný počet zneškodněných balistických raket, uvedla, že míra jejich úspěšného zachycení zůstává velmi vysoká.
Odborníci na kybernetickou bezpečnost varují, že s pokračujícím konfliktem roste riziko odvetných akcí ze strany íránských hackerských skupin a jejich zástupných organizací. Ty se mohou zaměřit na vojenské, komerční i civilní cíle v Izraeli a USA. Již před zahájením samotných náletů byly zaznamenány útoky typu „wiper“, které měly za cíl nevratně mazat data na izraelských serverech.
Související
Při nové vlně útoků bylo zasaženo ústředí íránské státní televize. Internet v zemi prakticky nefunguje
Politico: Írán po začátku útoku zoufale hledal pomoc v Moskvě. Dostal jen slovní podporu
Aktuálně se děje
před 57 minutami
Při nové vlně útoků bylo zasaženo ústředí íránské státní televize. Internet v zemi prakticky nefunguje
před 2 hodinami
Izrael shodil na Írán za 30 hodin 2000 bomb. Americká armáda nasadila stealth bombardéry B-2
před 2 hodinami
Politico: Írán po začátku útoku zoufale hledal pomoc v Moskvě. Dostal jen slovní podporu
před 3 hodinami
Při jediném úderu zemřelo 48 íránských lídrů, prohlásil Trump. Co bude dál ale nikdo neví, varuje exšéf CIA
před 4 hodinami
Írán chce vybrat nového vůdce do dvou dní. Svrhněte islámskou republiku, dokud můžete, vyzval Íránce Pahlaví
před 4 hodinami
Írán zaútočil na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Rakety k ní ale nedoletěly
před 5 hodinami
Írán bude po zabití Chameneího řídit tříčlenná rada, povede ji ajatolláh Alíréza Aráfí
před 6 hodinami
Konflikt v Íránu má tři scénáře vývoje, tvrdí Macinka. Kvůli Čechům v zahraničí svolal krizový štáb
před 7 hodinami
Írán vypálil rakety směrem ke Kypru, varuje Británie
před 7 hodinami
Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační letadla pro své občany, oznámil Babiš
před 7 hodinami
Írán zahájil další vlnu raketových útoků. Nad Abú Dhabí se ozývají silné exploze
před 7 hodinami
OBRAZEM: Tradiční Matějská pouť opět rozzářila pražské Výstaviště
před 9 hodinami
Co teď čeká Írán? Zemi povede vytvořená rada, čeká ji boj o přežití režimu
před 9 hodinami
„Nezapomeneme na 7. říjen.“ Izraelská armáda opět udeřila v srdci Teheránu, Írán slibuje pomstu
před 10 hodinami
Po smrti je nejen ajatolláh. Zahynula Chameneího dcera, zeť, vnouče a 40 íránských představitelů
před 11 hodinami
Írán zahájil rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem
před 12 hodinami
Rozzuření Íránci se pokusili vtrhnout na americké velvyslanectví
před 14 hodinami
Počasí: Příští týden jarní teploty setrvají, bude až 15 stupňů
včera
Ajatolláh Alí Chameneí je po smrti
včera
TOI: Íránské revoluční gardy zřejmě zablokovaly jednu z nejdůležitějších námořních cest světa, Hormuzský průliv
Íránské revoluční gardy začaly podle informací z námořních kruhů blokovat jednu z nejdůležitějších námořních cest světa. Oficiální zástupce námořní mise Evropské unie Aspides uvedl, že plavidla v oblasti přijímají radiové vysílání na vlnách VHF, ve kterém íránské gardy důrazně oznamují, že „žádné lodi není dovoleno proplout Hormuzským průlivem“.
Zdroj: Libor Novák