Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační letadla pro své občany, oznámil Babiš

Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační letadla do Egypta pro své občany, kteří se nacházejí v Izraeli a rozhodli by se zemi opustit pozemní cestou.
Premiér Andrej Babiš o tomto záměru informoval v neděli na sociální síti X s tím, že tato varianta je nutná kvůli uzavření izraelského vzdušného prostoru. Pokud by se Češi potřebovali přesunout z Izraele autobusy, letadla pro ně poletí právě do sousedního Egypta.
Podle vyjádření předsedy vlády není v tuto chvíli možná ani evakuace přes další státy v regionu. Letecký prostor nad Spojenými arabskými emiráty, Ománem a dalšími zeměmi Blízkého východu je totiž aktuálně uzavřen. Tato situace výrazně komplikuje jakýkoliv pohyb v oblasti a vyžaduje hledání alternativních tras pro návrat českých turistů a rezidentů.
Vláda podle premiéra vývoj událostí nepřetržitě monitoruje a udržuje úzký kontakt se všemi relevantními partnery. Probíhá komunikace s velvyslanci zasažených zemí i se zástupci leteckých společností, aby bylo možné na měnící se podmínky pružně reagovat. Cílem je zajistit maximální bezpečí a informovanost pro všechny občany, kteří uvízli v krizové oblasti.
Kvůli vyhrocené situaci na Blízkém východě a jejím dopadům svolal Andrej Babiš na pondělní sedmou hodinu ranní mimořádné jednání Bezpečnostní rady státu. Na tomto setkání budou klíčoví ministři a experti řešit další postup České republiky a koordinaci záchranných i bezpečnostních opatření.
Ománský ministr zahraničí Bádr Albusajdí vyjádřil hluboké znepokojení nad násilím, které zachvátilo Blízký východ. Albusajdí, který v uplynulém měsíci působil jako zprostředkovatel nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem, uvedl, že je zděšen tím, jak byla vážná diplomatická jednání opět podkopána. Ve svém prohlášení na sociálních sítích zdůraznil, že tato situace neslouží zájmům Spojených států ani světovému míru, a vyzval Washington, aby se nenechal vtáhnout hlouběji do konfliktu se slovy: „Toto není vaše válka.“
