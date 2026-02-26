Kasa je prázdná, řekl Babiš k investicím do obrany. Fiala ho kritizuje

Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neplánuje navyšovat obranné výdaje až tak, aby naplnilo závazky v rámci NATO. Za prioritu kabinetu označil zdraví občanů. Babiše následně zkritizoval předseda předchozí české vlády.
Babiš v rozhovoru pro Deník prohlásil, že jeho vláda nehodlá naplnit závazek, na kterém se dohodly členské státy Severoatlantické aliance. Obranné výdaje mají stoupat až na 3,5 procenta HDP. Dalšího půldruhého procenta mají země vynaložit na související nevojenské investice.
"Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho," uvedl premiér. "Rozpočet na obranu je vyšší o 13 miliard korun a v poměru k HDP se dostáváme na zhruba 2,1 procenta. Kasa je prázdná a my potřebujeme peníze pro lidi," konstatoval šéf hnutí ANO.
Kritice už ho podrobil jeho předchůdce Petr Fiala (ODS), jenž je momentálně řadovým poslancem. "Premiér oznámil, že nehodlá plnit spojenecké závazky, protože je pro něj prý priorita 'zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho'," napsal na síti X.
"Aby občané žili dlouho, tak proto bychom se na prvním místě měli starat o naši bezpečnost," poznamenal expremiér s tím, že bezpečí lidí musí zajistit stát. "Pokud nebudeme žít v bezpečí, tak nám zdraví k dlouhému životu asi nepomůže," podotkl.
"A jsem zvědavý, co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci. Nebo si vážně myslí, že my nebudeme plnit dohody, ke kterým jsme se zavázali, a ostatní se budou o nás starat?" pokračoval Fiala.
Bývalý šéf občanských demokratů označil Babišova slova za trapné výmluvy, které nepotěší amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Je to právě prezident Trump, který nejvíce tlačí na to, aby se evropské státy staraly o vlastní bezpečnost," dodal.
