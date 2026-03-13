„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv

Libor Novák

13. března 2026 15:58

Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda Andreje Babiše aktuálně řeší, jakým způsobem čelit prudkému nárůstu cen pohonných hmot, který vyvolal válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Kabinet se v tuto chvíli drží strategie „nešíření paniky“ a primárně se zaměřuje na monitoring marží u čerpacích stanic. Podle premiéra je cílem porovnat současné zisky prodejců s obdobím před začátkem bojů a zjistit, zda nedochází k jejich nepřiměřenému navyšování.

Andrej Babiš během interpelací ve Sněmovně uvedl, že stát má v záloze i extrémní nástroje, jako je přímá regulace marží, kterou umožňuje zákon o cenách. Ministryně financí Alena Schillerová však tento krok označila za „atomovou bombu v tržním hospodářství“, ke které by se mělo přistoupit až v krajním případě. Vláda zatím odmítá razantnější zásahy typu zastropování cen nebo snižování daní, které přitom Andrej Babiš dříve energicky prosazoval u předchozího kabinetu.

Premiér se snaží veřejnost uklidnit prohlášeními, že státní společnost Čepro má nakoupeny zásoby paliv na měsíc dopředu. Spolu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem apelují na občany, aby nepodléhali nervozitě a nejezdili preventivně plnit kanystry. Babiš rovněž poukazuje na to, že situace v sousedním Německu je z hlediska cenových hladin ještě dramatičtější než v tuzemsku.

Mezitím na globální úrovni dochází k historickému zásahu. Mezinárodní energetická agentura (IEA) aktivovala nouzový protokol a schválila uvolnění 400 milionů barelů ropy ze strategických rezerv svých 32 členských států. Jedná se o nejrozsáhlejší intervenci v dějinách agentury, která představuje celou třetinu veškerých vládních zásob těchto zemí. Tento krok má stabilizovat světové trhy po faktickém uzavření strategického Hormuzského průlivu.

Do této koordinované akce se zapojila i Velká Británie, která na trh uvolní přes 13 milionů barelů. Britská ministryně financí Rachel Reevesová o postupu intenzivně jednala v rámci skupiny G7, což potvrzuje vážnost situace. Hlavním smyslem této masivní injekce je zmírnit cenové šoky v době, kdy hrozby Íránu o ceně ropy ve výši 200 dolarů za barel udržují trhy v extrémním napětí.

Ekonomové ovšem varují, že ani takto rekordní uvolnění rezerv nemusí stačit, pokud bude blokáda Hormuzského průlivu trvat delší dobu. Podle analýz odřízlo přerušení dodávek zhruba 10 milionů barelů denně, což výrazně převyšuje kapacitu nouzového systému. Navíc se objevují pochybnosti o tom, zda současná infrastruktura a ropovody dokážou dodatečné množství suroviny dostatečně rychle přepravit tam, kde je nejvíce potřeba.

Odborníci také upozorňují na fakt, že strategické rezervy lze vyčerpat pouze jednou a měly by sloužit spíše jako symbol stability pro posílení důvěry investorů. Kritickým bodem zůstávají dodávky zemního plynu, pro který neexistuje žádný podobný systém mezinárodních nouzových zásob. V Británii se proto již začíná diskutovat o možnosti zavedení přídělového systému energií pro prioritní uživatele, pokud krize nepoleví.

Současná situace jasně ukazuje, jak hluboce je globální sever stále zranitelný vůči cenovým výkyvům fosilních paliv. Ačkoliv minulé intervence IEA dokázaly cenu barelu snížit o 10 až 20 dolarů, v prostředí probíhajících vojenských akcí a vysoké volatility zůstává výsledek této největší energetické operace v dějinách nejistý.

Pavel a Babiš budou jednat o rozpočtu či bezpečnostní situaci

před 43 minutami

Vláda Andreje Babiše aktuálně řeší, jakým způsobem čelit prudkému nárůstu cen pohonných hmot, který vyvolal válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Kabinet se v tuto chvíli drží strategie „nešíření paniky" a primárně se zaměřuje na monitoring marží u čerpacích stanic. Podle premiéra je cílem porovnat současné zisky prodejců s obdobím před začátkem bojů a zjistit, zda nedochází k jejich nepřiměřenému navyšování.

před 1 hodinou

Francouzské námořnictvo

Francouzský jaderný deštník u expertů narazil. Sloužit má jako pojistka, pokud selže jednotné evropské odstrašení

V březnu 2026 stanul francouzský prezident Emmanuel Macron na pobřeží Bretaně před jadernou ponorkou, aby pronesl projev, který se zapíše do dějin jako konec jedné éry strategické nejednoznačnosti. Macron oznámil, že Francie hodlá přetvořit svůj jaderný arzenál v ústřední pilíř evropské bezpečnosti. Toto rozhodnutí reaguje na posun americké pozornosti směrem k Asii a na masivní rozšiřování jaderných kapacit Ruska a Číny.

před 3 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá

Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil zásadní obrat v jaderné politice země. V ostře sledovaném projevu na námořní základně Île Longue u Brestu oznámil, že Francie navýší svůj jaderný arzenál a rozšíří svou odstrašující strategii tak, aby kryla i další evropské spojence. Tento krok je přímou reakcí na rostoucí nestabilitu ve světě a hrozby plynoucí především z agresivní politiky Ruska.

před 4 hodinami

U.S. Air Force F-22 Raptor

Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci

Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici

Ačkoliv se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží veřejnost uklidnit sliby o brzkém konci války s Íránem, odborníci varují, že energetický trh se z tohoto šoku jen tak nevzpamatuje. Zatímco Bílý dům označuje současné skokové zdražování paliv za dočasnou záležitost, která potrvá spíše týdny než měsíce, analytici podle webu Politico identifikovali pět klíčových důvodů, proč zůstanou ceny benzínu vysoké po velmi dlouhou dobu.

před 7 hodinami

Prezident Trump

Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a proplouvaly průlivem i přes íránské útoky

Evropská unie hodlá přehodnotit bezpečnost svých dodávek ropy a plynu, pokud by blokáda Hormuzského průlivu trvala delší dobu. Vyplynulo to z jednání koordinačních skupin pro ropu a plyn, která proběhla ve čtvrtek. Ačkoliv unijní představitelé zatím nevidí bezprostřední ohrožení dodávek, omezování námořní dopravy v tomto klíčovém uzlu vyvolává značnou nejistotu na světových trzích. Mezi tím americký prezident Donald Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a průlivem proplouvaly i přes pokračující íránské útoky.

před 8 hodinami

Hormuzský průliv

CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv

Podle informací CNN z několika zdrojů obeznámených se situací Pentagon a Rada pro národní bezpečnost při plánování současné operace výrazně podcenily ochotu Íránu uzavřít Hormuzský průliv. Tým Donalda Trumpa pro národní bezpečnost nedokázal plně zhodnit potenciální následky scénáře, který někteří úředníci nyní označují za nejhorší možnou variantu, jíž administrativa čelí.

před 9 hodinami

včera

včera

Stanislav Křeček

Ombudsman se zastal ženy, které na výdaje zbývalo 2500 korun měsíčně

Česko rozčaroval případ, o kterém informovala kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí. Mladá matka musela po přechodu na superdávku a zaplacení nájmu sama měsíčně hospodařit s pouhými 2500 korunami. Zažádala si sice o mimořádnou dávku, ale byla odmítnuta. Úřad práce uznal chybu až po zásahu ombudsmana. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Donald Trump

Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prohlásil, že zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je pro něj mnohem důležitější prioritou než stabilita cen ropy. Reagoval tak na rostoucí volatilitu na energetických trzích, kterou vyvolal prohlubující se válečný konflikt v Perském zálivu a útoky na klíčové námořní trasy.

včera

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího

První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí prolomil mlčení a vydal své první oficiální prohlášení od nástupu do úřadu. Sdělení však nebylo proneseno osobně; text přečetl moderátor ve vysílání státní televize, zatímco se na obrazovce objevovaly statické záběry. Tato forma komunikace jen prohlubuje spekulace o jeho zdravotním stavu po zprávách, že byl zraněn při zahajovacích útocích probíhajícího válečného konfliktu.

včera

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu

Válečný konflikt s Íránem, který rozpoutala administrativa Donalda Trumpa, začíná přinášet nečekané ovoce ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle analýz webu CNN se zdá, že šéf Kremlu doslova vyhrál v loterii. Zatímco se pozornost Washingtonu upírá k Perskému zálivu, Rusko těží z prudkého nárůstu cen ropy a postupného uvolňování sankcí, což přímo financuje jeho pokračující agresi na Ukrajině.

včera

Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv

Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.

