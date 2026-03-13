„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv

Vláda Andreje Babiše aktuálně řeší, jakým způsobem čelit prudkému nárůstu cen pohonných hmot, který vyvolal válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Kabinet se v tuto chvíli drží strategie „nešíření paniky“ a primárně se zaměřuje na monitoring marží u čerpacích stanic. Podle premiéra je cílem porovnat současné zisky prodejců s obdobím před začátkem bojů a zjistit, zda nedochází k jejich nepřiměřenému navyšování.
Andrej Babiš během interpelací ve Sněmovně uvedl, že stát má v záloze i extrémní nástroje, jako je přímá regulace marží, kterou umožňuje zákon o cenách. Ministryně financí Alena Schillerová však tento krok označila za „atomovou bombu v tržním hospodářství“, ke které by se mělo přistoupit až v krajním případě. Vláda zatím odmítá razantnější zásahy typu zastropování cen nebo snižování daní, které přitom Andrej Babiš dříve energicky prosazoval u předchozího kabinetu.
Premiér se snaží veřejnost uklidnit prohlášeními, že státní společnost Čepro má nakoupeny zásoby paliv na měsíc dopředu. Spolu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem apelují na občany, aby nepodléhali nervozitě a nejezdili preventivně plnit kanystry. Babiš rovněž poukazuje na to, že situace v sousedním Německu je z hlediska cenových hladin ještě dramatičtější než v tuzemsku.
Mezitím na globální úrovni dochází k historickému zásahu. Mezinárodní energetická agentura (IEA) aktivovala nouzový protokol a schválila uvolnění 400 milionů barelů ropy ze strategických rezerv svých 32 členských států. Jedná se o nejrozsáhlejší intervenci v dějinách agentury, která představuje celou třetinu veškerých vládních zásob těchto zemí. Tento krok má stabilizovat světové trhy po faktickém uzavření strategického Hormuzského průlivu.
Do této koordinované akce se zapojila i Velká Británie, která na trh uvolní přes 13 milionů barelů. Britská ministryně financí Rachel Reevesová o postupu intenzivně jednala v rámci skupiny G7, což potvrzuje vážnost situace. Hlavním smyslem této masivní injekce je zmírnit cenové šoky v době, kdy hrozby Íránu o ceně ropy ve výši 200 dolarů za barel udržují trhy v extrémním napětí.
Ekonomové ovšem varují, že ani takto rekordní uvolnění rezerv nemusí stačit, pokud bude blokáda Hormuzského průlivu trvat delší dobu. Podle analýz odřízlo přerušení dodávek zhruba 10 milionů barelů denně, což výrazně převyšuje kapacitu nouzového systému. Navíc se objevují pochybnosti o tom, zda současná infrastruktura a ropovody dokážou dodatečné množství suroviny dostatečně rychle přepravit tam, kde je nejvíce potřeba.
Odborníci také upozorňují na fakt, že strategické rezervy lze vyčerpat pouze jednou a měly by sloužit spíše jako symbol stability pro posílení důvěry investorů. Kritickým bodem zůstávají dodávky zemního plynu, pro který neexistuje žádný podobný systém mezinárodních nouzových zásob. V Británii se proto již začíná diskutovat o možnosti zavedení přídělového systému energií pro prioritní uživatele, pokud krize nepoleví.
Současná situace jasně ukazuje, jak hluboce je globální sever stále zranitelný vůči cenovým výkyvům fosilních paliv. Ačkoliv minulé intervence IEA dokázaly cenu barelu snížit o 10 až 20 dolarů, v prostředí probíhajících vojenských akcí a vysoké volatility zůstává výsledek této největší energetické operace v dějinách nejistý.
Související
Pavel a Babiš budou jednat o rozpočtu či bezpečnostní situaci
Žádné výmluvy a výjimky. Trumpova Amerika reaguje na české obranné výdaje
Andrej Babiš , pohonné hmoty , Alena Schillerová
Aktuálně se děje
před 43 minutami
„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv
před 1 hodinou
Francouzský jaderný deštník u expertů narazil. Sloužit má jako pojistka, pokud selže jednotné evropské odstrašení
před 3 hodinami
Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá
před 4 hodinami
Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci
před 5 hodinami
Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici
před 7 hodinami
Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a proplouvaly průlivem i přes íránské útoky
před 8 hodinami
CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv
před 9 hodinami
Počasí se změní, avizují meteorologové. Na horách znovu napadne sníh
včera
Novinky z kauzy Macinkových esemesek. Poradce prezidenta naznačil závěry policistů
včera
Ombudsman se zastal ženy, které na výdaje zbývalo 2500 korun měsíčně
včera
Karel III. promluvil ke Commonwealthu. Republikáni protestovali kvůli Andrewovi
včera
Obchody začínají upozorňovat, jak bude otevřeno o Velikonocích
včera
Pavel a Babiš budou jednat o rozpočtu či bezpečnostní situaci
včera
Žádné výmluvy a výjimky. Trumpova Amerika reaguje na české obranné výdaje
včera
Tyhle kecy poslouchat nebudu. Vondra odešel z debaty se slovenským politikem
včera
Íránci se mohou zúčastnit MS ve fotbale, s ohledem na jejich životy to ale nedoporučuji, prohlásil Trump
včera
Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump
včera
První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu
včera
Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu
včera
Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv
Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.
Zdroj: Libor Novák