Moravec trvá na neplatnosti doložky. ČT tvrdí, že uplatňuje sankce

Spor mezi Českou televizí a moderátorem Václavem Moravcem, který ji letos opustil, ohledně konkureční doložky pokračuje. Vedení ČT tvrdí, že od někdejšího zaměstnance vymáhá pokutu. Podle Moravce je to ale jinak.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT sdělil, že veřejnoprávní instituce vůči Moravcovi uplatňuje sankce, protože má za to, že došlo k porušení konkurenční doložky.
"Považujeme dohodu za platnou, nezpochybnitelnou a postupujeme přesně podle ní," uvedl televizní šéf podle webu novinky.cz. "Ta pokuta převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní," podotkl Chudárek.
Moravec nicméně ve středu informoval, že mu z televize nadále chodí výplatní pásky. "Několik hodin po plamenném projevu GŘ ČT Chudárka na Radě ČT o mé konkurenční doložce a jejím údajném porušení mi v datové schránce přistane toto," napsal na sociální síti X.
"Platí, že jsem všechny částky ČT vrátil, protože podle mých právníků je doložka neplatná. Kéž by pan Chudárek řešil škodu radních ČT," dodal respektovaný moderátor a novinář.
Moravec skončil na obrazovkách České televize na jaře. Nyní působí na vlastní platformě, kde moderuje tři porady. Ústředním formátem je politická diskuze Poledne s Moravcem, kam si zve významné politické osobnosti.
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Václav Moravec , Česká televize
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Zdroj: Libor Novák