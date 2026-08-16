Ukrajina podnikla jeden z největších letošních útoků na Rusko

Ukrajinské ozbrojené síly podnikly během noci rozsáhlý letecký úder na ruské území, při kterém zasáhly cíle v mnoha regionech. Podle ruských úřadů protivzdušná obrana a elektronické boje zneškodnily více než osm stovek bezpilotních prostředků. Vzdušný útok, který se řadí k největším od začátku roku, si na ruském území vyžádal nejméně šest lidských životů.
Významný počet dronů směřoval na Moskevskou oblast, kde úřady hlásí zničení nebo odklonění téměř dvou stovek strojů. Úder zasáhl mimo jiné logistické centrum společnosti Wildberries v obci Koledino, kde vypukl rozsáhlý požár. Tento skladový komplex se v posledních měsících stal terčem ukrajinských dronů opakovaně. Oběti na životech byly hlášeny z Rostovska a z Moskevské oblasti.
Paralelně s tím pokračovaly ruské útoky na ukrajinská města za použití raket a bezpilotních prostředků. V ranních hodinách byl zasažen Kyjev, kde zraněním čelilo několik lidí. Ruské balistické rakety cílily také na města Kremenčuk, Sumy a Kryvyj Rih. Ukrajinská strana přiznala, že se jí nepodařilo zneškodnit žádnou z balistických střel, což opět poukázalo na přetrvávající nedostatek obranných raketových systémů.
Ruský tlak na ukrajinské vnitrozemí v posledním týdnu výrazně zesílil, přičemž protivník použil více než tisíc pět set útočných dronů a naváděných pum spolu s desítkami raket. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti podle CNN opětovně apeloval na evropské spojence ohledně dodávek systémů protivzdušné obrany a munice.
Incidenty spojené s konfliktem se opět přelily i na území států NATO. V rumunském vzdušném prostoru byl sestřelen neidentifikovaný dron, který do země přiletěl ze sousedního Moldavska. Do akce se zapojil španělský letoun F-18 v rámci mise Severoatlantické aliance, přičemž trosky stroje dopadly do neobydlené oblasti. Jedná se o několikátý případ narušení rumunského prostoru za poslední měsíce.
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Zdroj: Jan Hrabě