Po silném zemětřesení zasáhlo Indonésii 230 dalších otřesů. Počet mrtvých roste

Silné zemětřesení o síle 7,7 stupně podle Richterovy škály zasáhlo východní část Indonésie a vyžádalo si nejméně 47 lidských životů. Otřesy vyvolaly masovou paniku a způsobily zřícení četných budov a obytných domů. Úřady bezprostředně po události vydaly varování před vlnou tsunami, které však bylo později odvoláno. V regionu bylo zaznamenáno více než 230 následných otřesů, z nichž nejsilnější dosáhl hodnoty 6,1 stupně.
K prvním otřesům došlo v brzkých ranních hodinách v oblasti ostrova Flores v hloubce 15 kilometrů. V některých pobřežních oblastech byly zaznamenány vlny tsunami dosahující výšky kolem jednoho a půl metru, avšak celkové měření podle The Guardian nepotvrdilo zásadní změny mořské hladiny, které by znamenaly širší ohrožení. Několik hodin po prvním incidentu zasáhlo další zemětřesení oblast severně od Sumatry, odkud zatím nebyly hlášeny žádné oběti.
Záchranné složky v okrese Sikka a v okolí přístavního města Maumere potvrdily dvacet mrtvých a několik těžce zraněných či vyprošťovaných osob. Ostatní oběti byly hlášeny z dalších zasažených okresů, přičemž část lidí přišla o život pod sesuvy půdy. Podle předběžných údajů bylo poškozeno přes tři stovky domů, desítky škol a více než deset zdravotnických zařízení.
Nejblíže ohnisku otřesů se nachází okres Nagekeo, kam se záchranářské týmy zpočátku nemohly dostat kvůli komunikacím zablokovaným sesuvy půdy a výpadkům signálu. Záchranáři se do postiženého území pokoušejí dorazit pomocí trajektové dopravy. Místní policie potvrdila, že rozsáhlý sesuv půdy přerušil hlavní horskou silniční tepnu Trans-Flores, což výrazně komplikuje koordinaci pomoci.
Vzhledem k rozsahu otřesů musely být evakuovány tisíce obyvatel. V okrese Nagekeo opustily svoje domovy přibližně dva tisíce lidí, kteří ze strachu před vlnou tsunami vyhledali útočiště ve vyšších polohách a v kopcích. Došlo také k rozsáhlým výpadkům elektrické energie, které dále ztížily komunikaci mezi jednotlivými městy a vesnicemi.
Preventivní evakuace se dotkla rovněž nemocnic a zdravotnických zařízení. Místní televizní záběry zachytily zdravotníky, jak přemísťují pacienty včetně lůžek a přístrojů z poškozených budov na ulice a do provizorních stanů. Národní agentura pro řešení následků katastrof průběžně shromažďuje data z jednotlivých regionů a aktualizuje bilance škod.
Očití svědci popisují silné otřesy, které vyvolaly okamžitý útěk obyvatel do bezpečí. Panika vypukla jak v ulicích měst, tak v přístavních terminálech a na tržištích, kde docházelo ke praskání zdí a zřícení částí konstrukcí. Lidé na zasažených územích nadále zůstávají mimo své domovy kvůli obavám z dalších následných otřesů.
Indonésie leží v takzvaném Tichomořském ohnivém kruhu, což je oblast s vysokou tektonickou a vulkanickou aktivitou. Země tvořená více než 17 tisíci ostrovy čelí silným zemětřesením opakovaně. Nejničivější událostí v moderní historii regionu zůstává zemětřesení z roku 2004, které vyvolalo katastrofální vlnu tsunami v celé oblasti Tichého a Indického oceánu.
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Zdroj: Libor Novák