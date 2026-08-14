Sparta se ke Slavii v Lize mistrů nepřidá. V předkole nestačila na Lyon

David Holub

14. srpna 2026 20:25

AC Sparta Praha, stadion na Letné
AC Sparta Praha, stadion na Letné Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Sparťané v úvodním zápase po velice slibném výkonu porazili francouzský Lyon 2:1. Přestože ale kouč Brian Priske vyrukoval do odvety v Lyonu se stejnou základní sestavou, stejně nadějný výkon se tentokrát bohužel pro český fotbal nezopakoval. I kvůli chybě gólmana Jakuba Surovčíka a osudnému faulu Adama Ševínského, jenž byl vyloučen, lyonští přeci jenom dokázali přesilovku beze zbytku využít. Ke gólu Nuamaha z 20. minuty se přidaly ve druhé půli ještě trefy Maitlanda-Nilese a Nortona a díky výhře 3:0 tak Lyon Spartu odsoudil pouze k účasti v ligové fázi Evropské ligy.

Stejně jako před týdnem na Letné, tak i tentokrát francouzskému Lyonu chyběl v základní sestavě český legionář Pavel Šulc se ,možná před zápasem tento francouzský celek ocital pod tlakem. Hostující kouč Brian Priske sáhl k očekávaným změnám ve své sestavě a oproti nepovedenému víkendovému duelu v Mladé Boleslavi tentokrát opět nasadil naprosto stejnou sestavu jako před týdnem proti Lyonu.

I když se tedy zdálo, že by mohlo pro Pražany i tentokrát hrát všechno do karet, od výkopu duel v jejich prospěch neprobíhal. Lyon nechtěl v žádném případě opakovat výkon z Prahy, za který byl francouzskými médii ostře kritizován a hned od začátku tentokrát chtěl ukázat, kdo je domácím mužstvem. A tak jako první zahrozil už po třech minutách hry Openda, který před odkrytou klecí tehdy naštěstí pro Spartu jen netrefil míč. Tento počáteční neúspěch domácí vůbec nepoložil a snažili se první gól v zápase dál. Aktivní byl především Nuamah. Po úvodní desetiminutovce se ale Pražanům přeci jen podařilo vyrovnat hru. Tehdy se však sparťané zmohli jenom na náznaky šancí, přičemž se nejvíce snažil rozpohybovat sparťanský útok Karabec svými přihrávkami.

Celá tato snaha ale ve 20. minutě přišla vniveč. Tehdy se k zakončení rozhodl kapitán domácích Tolisso. Jeho rána namířena do středu branky byla natolik tvrdá, že ji gólman Surovčík vyrazil jen před sebe do míst, kde figuroval Nuamah, jenž se z dorážky nemýlil, 1:0 pro Lyon.

Než se první poločas překlenul do své závěrečné čtvrthodiny, byl blízko ke zvýšení tohoto vedení Tolisso, který ale nevyužil svého dobrého postavení a sparťanskou branku tak přestřelil. Prostor mezi třemi tyčemi pak bohužel na druhé straně netrefil ani hlavičkující Karabec z malého vápna. Poté si svou náladu značně vylepšil Surovčík, jenž hned nadvakrát vychytal Fofanu, jenž to nejprve zkoušel k přední tyči, aby pak záhy střílel ještě jednou. Ve 33. minutě ale přišel na řadu další rozhodující moment – obránce Ševínský totiž fauloval jako poslední unikajícího Opendu a i když byl kontakt v tomto souboji minimální, polský sudí Marciniak tasil hned červenou kartu.

A tak musel Priske přijít s náhradním řešením, musel něco udělat, aby udržel mužstvo v naději na postup. Rozhodl se tak za chvíli na hřišti vyslat Zeleného místo Irvinga. Dlouho to však nevypadalo na to, že domácí hrají o jednoho více. Sparťanům se i tak dařilo dostávat se do příležitostí, třeba Brunes po jedné z nich z dobré pozice přestřelil.

Ani po změně stran to nějakou dobu nevypadalo na lyonskou přesilovku. Až když se odehrála hodina hry, francouzský celek svůj tlak postupně zesiloval. Morton tak tedy nejprve svým projektilem trefil břevno. V 65. minutě už ale veškeré naděje Sparty na postupový výsledek vzaly za své. Tehdy Karabcovi na levé straně upláchl Tolisso, jenž svou přihrávkou na zadní tyč našel Mitlanda-Nilese a ten už věděl, jak zakončit, 2:0. Jen krátce poté se opět Fofana dostal do přímého souboje s gólmanem Surovčíkem a i tentokrát si brankář poradil. Na potvrzení jednoznačného vítězství si Lyon tak musel počkat do 73. minuty, kdy svým parádním zakončením zvýšil na konečných 3:0 Morton. Přestože se hosté v závěru snažili zdramatizování duelu, hráči Lyonu už žádné změny skóre nedovolily.

Spartu tak tedy na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy, zatímco v Lize mistrů tak tedy bude český fotbal reprezentovat pouze Slavia.

Konečný výsledek odvetného zápasu 3. předkola Ligy mistrů UEFA (11.8.2026):

Olympique Lyon – Sparta Praha 3:0 (1:0)

Branky: 20. Nuamah, 66. Maitland-Niles, 72. Morton. Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik – Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Maitland-Niles – Ryneš. ČK: 34. Ševínský (Sparta)

První zápas 1:2, postoupil Lyon

Lyon: Greif – Maitland-Niles (76. Mata), Kluivert, Niakhaté, Abner (85. Ouédraogo) – Morton, Tessmann, Tolisso (88. Nartey) – Nuamah (76. Boudache), Fofana (85. Duranville) – Openda. Trenér: Fonseca

Sparta: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Macek (63. Eneme), Irving (37. Zelený) – Mercado (73. Vitályos), Karabec (73. Sochůrek), Alcócer – Brunes (63. Singhateh). Trenér: Priske

3. srpna 2026 17:29

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Sparťané v úvodním zápase po velice slibném výkonu porazili francouzský Lyon 2:1. Přestože ale kouč Brian Priske vyrukoval do odvety v Lyonu se stejnou základní sestavou, stejně nadějný výkon se tentokrát bohužel pro český fotbal nezopakoval. I kvůli chybě gólmana Jakuba Surovčíka a osudnému faulu Adama Ševínského, jenž byl vyloučen, lyonští přeci jenom dokázali přesilovku beze zbytku využít. Ke gólu Nuamaha z 20. minuty se přidaly ve druhé půli ještě trefy Maitlanda-Nilese a Nortona a díky výhře 3:0 tak Lyon Spartu odsoudil pouze k účasti v ligové fázi Evropské ligy.

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