Počasí o víkendu přinese do Česka další tropy

Libor Novák

14. srpna 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Víkend přinese na území České republiky pokračování tropického počasí s vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. 

Sobota nabídne slunečnou a horkou oblohu s převážně jasným až skoro jasným průběhem. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 11 °C, v údolích až k 7 °C. Během dne se maximální denní teploty dostanou na 30 až 35 °C. Vítr bude vanout slabý, na Moravě místy mírný z jižních směrů o rychlosti 2 až 5 m/s. Srážky se v sobotu neočekávají.

V neděli budou tropické teploty vrcholit, avšak od západu začne pozvolna přibývat oblačnosti. Zpočátku bude jasno až polojasno, během odpoledne a večera se v Čechách místy objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 15 °C, v údolních polohách klesnou k 11 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 32 až 36 °C, přičemž na západě území zůstanou místy kolem 30 °C.

Vítr bude v neděli zpočátku slabý, během dne přechodně mírný z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s. Postupně se bude měnit na severozápadní až severní a v místech s výskytem bouřek přechodně zesílí. Celkový předpokládaný úhrn srážek se pohybuje od 0 do 3 mm, v oblastech zasažených bouřkami pak kolem 15 mm.  

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Zdroj: Libor Novák

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