Zásilky z Číny ještě více podraží. EU k balíčkům z Temu, Sheinu či AliExpressu přidá další poplatek

Evropská komise se rozhodla zavést nový poplatek za zpracování malých zásilek objednaných z internetových obchodů mimo Evropskou unii. Dodatečná částka ve výši dvou eur má zatížit především čínské obchodní platformy, jako jsou Shein, Temu nebo AliExpress. Povinnost hradit tento poplatek připadne přímo provozovatelům těchto e-shopů, přičemž vybrané finance poputují národním orgánům. Unijní představitelé si od nového opatření slibují lepší regulaci obrovského množství levného zboží proudícího na evropský trh.
Nové opatření navazuje na schválenou reformu celní unie, na které se již dříve dohodly členské státy s Evropským parlamentem. Navržená výše dvou eur představuje podle DPA poplatek, k němuž mají unijní orgány ještě možnost vznést případné výhrady. Zpracovatelský poplatek vstupuje v platnost na podzim a doplňuje dříve zavedené tříeurové clo pro zásilky s hodnotou do 150 eur. Cílem obou finančních zátěží je finančně i kapacitně podpořit evropské celní orgány při kontrole dováženého zboží.
Celní správy napříč evropskými zeměmi čelí v posledním období bezprecedentnímu náporu malých balíčků z třetích zemí. V předchozím roce zpracovaly evropské celní orgány přibližně šest miliard takových zásilek z internetových obchodů. Naprostá většina z tohoto obrovského objemu, konkrétně zhruba devadesát procent, pocházela právě z Číny. Dlouhodobý nárůst importu extrémně levného zboží vyvolává hromadné stížnosti tradičních evropských prodejců, kteří upozorňují na nekalou konkurenci.
Vybrané prostředky z nového poplatku mají sloužit k pokrytí rostoucích nákladů spojených s kontrolou a inspekcí dovážených produktů. Úřady se zaměří především na to, zda dovážené zboží splňuje přísné evropské normy a zda není pro spotřebitele nebezpečné. Opatření je součástí širší modernizace celních pravidel, jejímž cílem je efektivnější výběr poplatků a přísnější dohled. V rámci těchto reforem se počítá také se vznikem nového Evropského celního úřadu, který má zahájit svou činnost ve francouzském Lille.
Dopady dříve zavedeného tříeurového cla naznačují, že finanční zatížení malých zásilek má na trh okamžitý vliv. Ve Francii byl v prvních týdnech po zavedení tohoto opatření zaznamenán pokles dovozu malých balíků až o čtyřicet procent. Zavedené paušální poplatky mají sloužit jako dočasný nástroj do doby, než začne fungovat nová digitální platforma pro monitorování dovozu. Po spuštění tohoto nového systému budou veškeré dovážené produkty podléhat celním poplatkům bez ohledu na jejich hodnotu již od prvního eura.
Zda internetové obchody promítnou novou dvoueurovou zátěž do konečných cen pro zákazníky, záleží na jejich vlastní cenové politice. Někteří zahraniční prodejci již dříve přenesli předchozí celní poplatky přímo na nakupující v Evropě. Zpracovatelský poplatek se bude vyměřovat na každou položku v zásilce a bude nevratný. Evropské orgány očekávají, že spojením obou poplatků dojde k narovnání tržního prostředí mezi domácími a mimoevropskými obchodníky.
Související
Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein
EU vyhlásila válku produktům z Temu a Shein
Temu , AliExpress , Obchody , clo , dovoz a vývoz
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Výstřel na pardubické poliklinice. Policie zadržela podezřelého mladíka
před 1 hodinou
Babiš mluvil v Praze s Meloniovou. Důležitým tématem byl boj s migrací
před 2 hodinami
Dojemné loučení i chvíle hrůzy. Internet plní dramatické záběry z letadla
před 2 hodinami
Konec nočního vysílání, Eurovize i populárních pořadů. ČT představila zásadní změny
před 3 hodinami
Stát se vrací k zastropování paliv. Zveřejnil nejvyšší možné ceny benzínu a nafty
před 4 hodinami
Zásilky z Číny ještě více podraží. EU k balíčkům z Temu, Sheinu či AliExpressu přidá další poplatek
před 5 hodinami
Británie zvažuje opětovný vstup do EU
před 5 hodinami
Únosu letadla pomohl zabránit tajný agent. S letounem přistáli jiní piloti
před 6 hodinami
Cestující z letadla popisují chvíle hrůzy. Podle Izraele se mohlo jednat o pokus o teroristický útok
před 7 hodinami
Poslanci druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě
před 8 hodinami
Drama při letu do Izraele: Jeden pilot pobodal druhého, chtěl poslat letadlo k zemi
před 9 hodinami
Vývojář přiměl AI k poskytnutí návodů na výrobu biologických zbraní a páchání atentátů
před 9 hodinami
Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o vývoji AI
před 10 hodinami
Každá hodina ruských útoků stojí Ukrajinu desítky milionů. Proudové drony tak rychle nečekala
před 12 hodinami
Říjnový výhled počasí. Nadprůměrné teploty by mohly pokračovat
včera
Metnar řekl zástupcům policistů či hasičů, jak porostou platy
včera
Vystrčil ocenil ekonoma Švejnara či hokejistu Pastrňáka
včera
Češky suverénně ovládly Pohár Billie Jean Kingové. Šanci neměla ani Ukrajina
včera
Skotové oplakávají svého oblíbence. Zemřel spisovatel Peter May
včera
Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Wünschová. Bylo jí jen 52 let
Česko v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku pouhých 52 let zemřela Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA, které pomáhá dětem ohroženým domácím násilím.
Zdroj: Jan Hrabě