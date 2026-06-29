Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein

Evropská komise se rozhodla zakročit proti masivnímu přílivu levného zboží z Číny a schválila zavedení celního poplatku ve výši 3 eur na malé zásilky. Opatření, které začne platit již od této středy, ruší dosavadní osvobození od cla pro balíčky s hodnotou do 150 eur.
Tento limit, známý jako „de minimis“, dosud umožňoval bezcelní nákupy rychlé módy, kosmetiky či hraček, čehož masivně využívaly především čínské internetové platformy jako Temu a Shein. Cílem unijních činitelů je zamezit úpadku tradičních kamenných obchodů a chránit evropské maloobchodníky před neférovou konkurencí.
Krok unijních orgánů reaguje na alarmující statistiky, podle nichž počet nízkonákladových zásilek směřujících do Evropské unie vzrostl z 1,3 miliardy v roce 2022 na loňských 5,9 miliardy, přičemž zhruba 90 % z nich pochází právě z Číny. Podle představitelů komise tento trend výrazně přispívá k vylidňování městských center, zániku lokálních pracovních míst a ohrožuje evropskou ekonomiku.
Vedle ekonomických dopadů unijní představitelé, včetně eurokomisaře pro spravedlnost Michaela McGratha, poukazují na závažná bezpečnostní rizika dovážených produktů. Nejnovější výzkumy ukázaly, že 60 % on-line produktů dovezených ze zemí mimo sedmadvacítku nesplňuje unijní legislativu a standardy.
Nejhorší situace panuje v kategoriích kosmetiky a hraček, kde evropským normám nevyhovělo celých 65 % dovozu. Podobně rizikové jsou také doplňky stravy, u nichž v testech zdravotní nezávadnosti propadlo 63 % produktů, a profesionální osobní ochranné pomůcky, kde jich normám neodpovídá 60 %. Tlak na tyto platformy se v poslední době stupňuje, což dokládá i nedávná pokuta ve výši 200 milionů eur, kterou regulátoři udělili společnosti Temu za nedostatečná opatření proti prodeji nelegálního a nebezpečného zboží.
Evropská unie si od nového poplatku slibuje, že donutí spotřebitele nákupy velmi levných položek více zvažovat. Zrušení limitu navíc přinese administrativní komplikace pro mimoevropské prodejce, kteří budou muset podávat celní prohlášení na úplně každý balíček.
Čínské platformy již na měnící se podmínky reagují; například Shein zkouší otevírat dočasné prodejny v Maďarsku a v Polsku vybudoval obří distribuční centrum, kterým se může pokusit novou daňovou povinnost obcházet. K podobnému kroku jako unie se chystá i Velká Británie, tamní ministerstvo financí však zavedení dovozního cla na balíčky do 135 liber plánuje až na říjen roku 2028.
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EU (Evropská unie) , dovoz a vývoz , clo , Temu
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Zdroj: Jan Hrabě