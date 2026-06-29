Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein

Libor Novák

29. června 2026 14:03

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Evropská komise se rozhodla zakročit proti masivnímu přílivu levného zboží z Číny a schválila zavedení celního poplatku ve výši 3 eur na malé zásilky. Opatření, které začne platit již od této středy, ruší dosavadní osvobození od cla pro balíčky s hodnotou do 150 eur. 

Tento limit, známý jako „de minimis“, dosud umožňoval bezcelní nákupy rychlé módy, kosmetiky či hraček, čehož masivně využívaly především čínské internetové platformy jako Temu a Shein. Cílem unijních činitelů je zamezit úpadku tradičních kamenných obchodů a chránit evropské maloobchodníky před neférovou konkurencí.

Krok unijních orgánů reaguje na alarmující statistiky, podle nichž počet nízkonákladových zásilek směřujících do Evropské unie vzrostl z 1,3 miliardy v roce 2022 na loňských 5,9 miliardy, přičemž zhruba 90 % z nich pochází právě z Číny. Podle představitelů komise tento trend výrazně přispívá k vylidňování městských center, zániku lokálních pracovních míst a ohrožuje evropskou ekonomiku.

Vedle ekonomických dopadů unijní představitelé, včetně eurokomisaře pro spravedlnost Michaela McGratha, poukazují na závažná bezpečnostní rizika dovážených produktů. Nejnovější výzkumy ukázaly, že 60 % on-line produktů dovezených ze zemí mimo sedmadvacítku nesplňuje unijní legislativu a standardy.

Nejhorší situace panuje v kategoriích kosmetiky a hraček, kde evropským normám nevyhovělo celých 65 % dovozu. Podobně rizikové jsou také doplňky stravy, u nichž v testech zdravotní nezávadnosti propadlo 63 % produktů, a profesionální osobní ochranné pomůcky, kde jich normám neodpovídá 60 %. Tlak na tyto platformy se v poslední době stupňuje, což dokládá i nedávná pokuta ve výši 200 milionů eur, kterou regulátoři udělili společnosti Temu za nedostatečná opatření proti prodeji nelegálního a nebezpečného zboží.

Evropská unie si od nového poplatku slibuje, že donutí spotřebitele nákupy velmi levných položek více zvažovat. Zrušení limitu navíc přinese administrativní komplikace pro mimoevropské prodejce, kteří budou muset podávat celní prohlášení na úplně každý balíček.

Čínské platformy již na měnící se podmínky reagují; například Shein zkouší otevírat dočasné prodejny v Maďarsku a v Polsku vybudoval obří distribuční centrum, kterým se může pokusit novou daňovou povinnost obcházet. K podobnému kroku jako unie se chystá i Velká Británie, tamní ministerstvo financí však zavedení dovozního cla na balíčky do 135 liber plánuje až na říjen roku 2028.

před 9 minutami

Střelba na severu Německa: Po útoku ve Stade je pět mrtvých

Související

Evropský parlament

Jak urychlit rozšiřování EU? V srdci Unie se rodí nový plán

Evropská komise připravuje plány, které by kandidátským zemím umožnily čerpat ekonomické výhody ještě před jejich oficiálním vstupem do Evropské unie. Tento koncept takzvané postupné integrace má za cíl urychlit proces rozšiřování bloku, aniž by se zároveň snižovaly nároky na samotné přijetí.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) dovoz a vývoz clo Temu

Aktuálně se děje

před 9 minutami

Německá policie, ilustrační foto

Střelba na severu Německa: Po útoku ve Stade je pět mrtvých

V dolnosaském městě Stade došlo v pondělí kolem poledne ke tragické střelbě, která si vyžádala pět lidských životů. K incidentu došlo v hanzovním městě, které má bezmála padesát tisíc obyvatel. Na místo okamžitě vyrazilo velké množství policistů a záchranářů. 

před 47 minutami

Dovoz a vývoz zboží

Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein

Evropská komise se rozhodla zakročit proti masivnímu přílivu levného zboží z Číny a schválila zavedení celního poplatku ve výši 3 eur na malé zásilky. Opatření, které začne platit již od této středy, ruší dosavadní osvobození od cla pro balíčky s hodnotou do 150 eur. 

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Vlna veder končí, za pár dní ale může dorazit další. A mnohem horší, varují meteorologové

Evropu se po první vlně extrémních veder chystá zasáhnout druhá, podstatně rozsáhlejší a vytrvalejší horká vzdušná masa, takzvaná teplotní kupole. Zatímco první vlna na konci června byla sice velmi agresivní, ale relativně krátká, nová meteorologická data a dlouhodobé modely globálních předpovědních center ECMWF a GFS naznačují pro začátek července mnohem horší scénář. Nad západní Evropou se totiž podle těchto výstupů formuje atmosférická blokáda typu Omega, která by mohla vysoký tlak nad kontinentem doslova uzamknout. Tento systém pak bude fungovat jako obří tepelné víko a uvězní horký vzduch nad evropským územím po dobu nejméně šesti až devíti dnů.

před 1 hodinou

Francie, Paříž, ilustrační foto

Francie čelí po vlně veder další krizi. Márnice jsou přeplněné

Pařížské márnice čelí kritickému nedostatku kapacit poté, co Francii v uplynulém týdnu zasáhla ničivá vlna veder. Podle předběžných odhadů národního úřadu pro veřejné zdraví Public Health France vzrostla úmrtnost v zemi během pouhých tří nejteplejších dnů o více než 1 000 případů, přičemž experti toto číslo označují za velmi střízlivý odhad, který po zpracování všech úmrtních listů ještě výrazně stoupne.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Vladimír Putin

Putin kvůli "katastrofálnímu nedostatku lidských zdrojů" odmítl ukrajinský návrh na omezení úderů

Ruský prezident Vladimir Putin odmítl údajný ukrajinský návrh na vzájemné omezení úderů dlouhého dosahu, který měl sloužit jako krok k deeskalaci konfliktu trvajícího již pátým rokem. V rozhovoru pro ruskou státní televizi Putin prohlásil, že Moskva bude i nadále pokračovat ve své ofenzivě s cílem plně ovládnout čtyři ukrajinské regiony. Iniciativu Kyjeva označil za pouhý pokus o zmírnění tlaku na ukrajinské jednotky podél 1 250 kilometrů dlouhé frontové linie. Ruský vůdce zdůraznil, že záchrana kyjevského režimu rozhodně není součástí ruských plánů.

před 3 hodinami

Hormuzský průliv

USA a Írán se stáhnou z Hormuzského průlivu. Nechtějí situaci eskalovat

Spojené státy a Írán se po vzájemné výměně střeleckých úderů v oblasti Hormuzského průlivu pro tuto chvíli stáhnou a nebudou situaci dále vojensky vyhrocovat. Podle vyjádření představitelů administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstávají technické rozhovory s Teheránem i nadále na dobré cestě.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Letní počasí

WHO: Současná vlna veder si v Evropě vyžádala přes 1300 mrtvých

Evropou se prohnala bezprecedentní vlna veder, která si podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse vyžádala od jednadvacátého června již více než 1 300 nadbytečných úmrtí. Extrémní teploty doprovázené takzvaným efektem tepelné kopule se o víkendu přesouvaly dále na východ kontinentu a na mnoha místech přepisovaly historické tabulky.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Letní počasí

Předpověď počasí na celý týden. Změna bude patrná

V Česku začíná nový týden, v jehož úvodu ještě bude pokračovat tropická epizoda. Nejdéle má být vedro na východě republiky. Očekává se nicméně ochlazení a návrat teplot k letnímu normálu. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Patrik Schick

Reprezentace se po vyřazení z MS sype jak domeček z karet. Končí Schick i Holeš

Neúspěch českého mužstva na letošním fotbalovém mistrovství světa, kdy po nevýrazných výkonech skončilo s jedním bodem na posledním místě své skupiny, si vybírá první oběti. Ovšem z řad, ze kterých bychom to příliš nečekali. Krátce po vyřazení z MS totiž konec své reprezentační kariéry poněkud nečekaně oznámila jedna z největší opor české reprezentace, útočník Patrik Schick. Den poté ho následoval další reprezentant, když konec v národním týmu potvrdil i obránce Tomáš Holeš.

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

Smog se rozšířil do dalších oblastí v Česku. Může za to přízemní ozon

Tropické víkendové počasí není jen o rekordech, ale má i své vedlejší dopady. Meteorologové během nedělního odpoledne varovali před smogovou situací ve třech oblastech v Čechách. Důvodem jsou zvýšené koncentrace přízemního ozonu. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy