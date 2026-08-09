Meteorologové v neděli varovali před návratem tropických teplot, které budou hrozit i zítra, kdy odpolední maxima vyšplhají až na 36 stupňů. Nadále panuje také nebezpečí požárů, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nedělní výstraha ponechává beze změn výstrahu na požáry, která platí do odvolání. Beze změn také zůstává výstraha na vysoké teploty nad 32 °C, které mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice.
Na pondělí výstraha rozšiřuje územní platnost na vysoké teploty a na vysokou zátěž teplem, kdy se v kombinaci slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekává zvýšená zátěž teplem na lidský organismus.
"V neděli se maximální teploty budou místy pohybovat, kromě severu a severovýchodu, od 29 do 33 °C, ojediněle až 34 °C, v pondělí pak od 31 do 36 °C," uvedli meteorologové s tím, že v dalších dnech se přechodně ochladí.
"Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," dodali experti.
Související
Padl středoevropský teplotní rekord. Má ho Slovensko
Počasí: Příští týden bude tropický, do Česka se opět vrátí vedra
Aktuálně se děje
včera
Problém číst či soustředit se. Princezna Kate zavzpomínala na boj s rakovinou
včera
Vedra a sucho dál sužují zemi. Stát se snaží pomoci se zadržováním vody v krajině
včera
Knihovna bez Havla. Začne nová éra, dohoda s Havlovou nevyšla
včera
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka představil první odhady
včera
Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte
včera
EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce
včera
Maximum možného. Do lékáren míří tisíce balení léku na rakovinu prsu
včera
Česko hodlá investovat stovky milionů korun do vodních nádrží
včera
Kde se v Česku vykoupat? Dejte si pozor. Na několika místech platí zákaz
včera
Tropické počasí je zpět. Pondělí bude ještě teplejší, potvrzuje výstraha
včera
Padl středoevropský teplotní rekord. Má ho Slovensko
včera
Policie vyšetřuje útok v Tanvaldu jako dvojnásobný pokus o vraždu
včera
Záhada muže z Krkonoš objasněna. Policisté už vědí, co je zač
včera
Hormuz se neotevře okamžitě, varuje Írán navzdory pokroku v jednáních
8. srpna 2026 21:49
Důchodci a valorizační oznámení. Úřad připomněl svůj aktuální postup
8. srpna 2026 20:05
Česká diplomacie přesouvá své síly. Jeden konzulát zanikne, jiný vznikne
8. srpna 2026 19:16
Trump těžce nese výsledky průzkumů. Realita je prý jiná
8. srpna 2026 18:02
Princ Andrew může mít problém. Burnham nevylučuje nové vyšetřování
8. srpna 2026 16:59
Doživotí. Němci odsoudili Afghánce, který loni vraždil v Mnichově
8. srpna 2026 13:23
Ebolu v Kongu se nedaří zastavit. Šéf WHO se o tom přesvědčil osobně
Šéf Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zavítal do africké Demokratické republiky Kongo, kde řádí epidemie smrtelně nebezpečné eboly. Podle Ghebreyesuse se nemoc šíří rychleji, než se zdravotníkům daří zintenzivňovat boj s chorobou.
Zdroj: Lucie Podzimková