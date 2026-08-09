Kde se v Česku vykoupat? Dejte si pozor. Na několika místech platí zákaz

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. srpna 2026 12:57

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Koupací sezóna pokračuje za příznivých podmínek a většina sledovaných přírodních koupacích lokalit v České republice vykazuje vyhovující kvalitu vody ke koupání. Přírodní koupací vody nadále představují oblíbené místo letní rekreace a v uplynulém týdnu se na jejich zvýšené návštěvnosti podílelo také velmi teplé počasí s teplotami často přesahujícími 30 °C.

Přetrvávající vysoké teploty však mohou na některých lokalitách přispívat ke zhoršení kvality vody, proto krajské hygienické stanice nadále věnují zvýšenou pozornost monitoringu koupacích vod a průběžně aktualizují informace o stavu jednotlivých lokalit.

Na základě výsledků monitoringu kvality vody evidují hygienici k datu 3. srpna 2026 celkem 8 lokalit se zákazem koupání (černý symbol) a 10 lokalit označených jako nevhodné ke koupání (červený symbol). Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. 

S pokračující rekreační sezónou dochází na některých vodních plochách k nárůstu výskytu sinic. Na lokalitách označených oranžovým symbolem je doporučena zvýšená opatrnost, zejména u citlivých skupin obyvatel. Po koupání je vhodné se osprchovat čistou vodou.

Toto hodnocení je aktuálně evidováno například na vodní nádrži Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí, vodní nádrži Brušperk a vodní nádrži Baška v Moravskoslezském kraji, v kempu Písák v Týništi nad Orlicí v Královéhradeckém kraji, na vodní nádrži Nové Mlýny – horní nádrž (laguny 1 a 2) v Jihomoravském kraji, dále na všech sledovaných lokalitách Máchova jezera v Libereckém kraji a na lokalitách VN Jesenice – u ATC Rybářská bašta a Rolava v Karlovarském kraji.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje návštěvníkům přírodních koupališť sledovat aktuální informace o kvalitě vody a respektovat doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví. Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na portálu www.koupacivody.cz. Podrobnější informace o jednotlivých lokalitách lze nalézt také na internetových stránkách příslušných krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy.

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