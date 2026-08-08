Počasí: Příští týden bude tropický, do Česka se opět vrátí vedra

Nadcházející týden přinese zpočátku tropické teploty, které však v jeho průběhu vystřídá příjemnější ráz počasí s jasnou oblohou, než se ke konci týdne opět začne oteplovat.
V pondělí budeme čelit silné zátěži teplem, kdy se nejvyšší denní teploty vyšplhají na 31 až 36 °C. Zpočátku bude oblačno až polojasno, přičemž se od západu místy vyskytnou přeháňky nebo ojedinělé bouřky, avšak večer začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. V noci na úterý naměříme 19 až 14 °C.
V úterý nás čeká slabé ochlazení a převážně jasno až polojasno bez srážek. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 26 až 31 °C, na severu a severovýchodě území se budou pohybovat kolem 24 °C. Noční teploty klesnou na 20 až 15 °C.
Středa přinese slunečné a klidné počasí s jasnou až skoro jasnou oblohou a nulovým úhrnem srážek. Ranní minimum klesne na 14 až 9 °C, v údolích ojediněle až k 7 °C, zatímco odpolední maxima vystoupí na 24 až 29 °C, na severu a severovýchodě na 23 °C.
Ve výhledu od čtvrtka do soboty se zpočátku udrží převážně jasná obloha s nočními teplotami mezi 13 a 8 °C a denními maximy v rozmezí 25 až 30 °C. V závěru období se v Čechách při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky a počátkem víkendu se začne opět oteplovat na 30 až 35 °C, přičemž noci budou o něco teplejší s hodnotami 16 až 11 °C.
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Česko se v pátek - tedy již zítra - rozloučí s Milanem Knížákem. Rodina zesnulého umělce obdržela během náročného období alespoň jednu dobrou zprávu. Jeden z pražských obvodních soudů Knížáka definitivně rehabilitoval za vazební stíhání v dobách komunistického režimu.
Zdroj: Jan Hrabě