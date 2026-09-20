Žila jen dva měsíce. V ostravské ZOO museli utratit mládě žirafy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 17:22

Žirafa Rothschildova, ilustrační fotografie.
Žirafa Rothschildova, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

ZOO Ostrava se podělila o smutnou zprávu. Mládě žirafy, které na začátku letních prázdnin rozšířilo zdejší chov, muselo být utraceno. U zvířete se objevily zdravotní problémy, vyřešit se ji bohužel nepodařilo. 

Mládě žirafy Rothschildovy, které se narodilo 7. července, začalo být podle chovatelů apatické a zesláblé. Matka mu tak přestala věnovat pozornost. Veterináři u dvouměsíčního zvířete provedli vyšetření, po nichž se prokázala anémie a probíhající zánět v těle. Následně se ho pokusili zachránit. 

Závěry jsou nicméně smutné. "I přes veškerou podpůrnou léčbu se jeho stav nelepšil, a proto bylo minulý čtvrtek utraceno," uvedla ostravská zoologická zahrada na webu

Přesnou příčinu náhlého zeslábnutí žirafy se nepodařilo určit. "Mohla souviset s nedostatečně vyvinutou imunitou či nedostatečnou výživou ze strany matky, která byla prvorodičkou. Chovatelé věří, že mladá samice při případných dalších odchovech zúročí své první mateřské zkušenosti, přestože trvaly jen dva měsíce," dodala ZOO.

Žirafa Rothschildova patří k nejohroženějším poddruhům žirafy, přičemž ve volné přírodě Východní Afriky – především v Keni a Ugandě – žije již jen několik stovek jedinců. Na první pohled ji lze snadno rozpoznat podle unikátního zbarvení: její tmavě hnědé až ryšavé skvrny jsou ohraničené zářivě bílými čárami a na rozdíl od jiných poddruhů jí skvrnování zcela chybí na spodní části končetin od kolen dolů, což budí dojem, jako by nosila bílé ponožky. Další anatomickou zajímavostí je přítomnost tří až pěti růžků (osikonů) na hlavě namísto obvyklých dvou.

Díky intenzivním záchranným programům a chovu v zoologických zahradách po celém světě, včetně České republiky, se daří tuto majestátní, až šest metrů vysokou žirafu postupně zachraňovat před úplným vyhynutím.

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