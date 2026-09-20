Žila jen dva měsíce. V ostravské ZOO museli utratit mládě žirafy

ZOO Ostrava se podělila o smutnou zprávu. Mládě žirafy, které na začátku letních prázdnin rozšířilo zdejší chov, muselo být utraceno. U zvířete se objevily zdravotní problémy, vyřešit se ji bohužel nepodařilo.
Mládě žirafy Rothschildovy, které se narodilo 7. července, začalo být podle chovatelů apatické a zesláblé. Matka mu tak přestala věnovat pozornost. Veterináři u dvouměsíčního zvířete provedli vyšetření, po nichž se prokázala anémie a probíhající zánět v těle. Následně se ho pokusili zachránit.
Závěry jsou nicméně smutné. "I přes veškerou podpůrnou léčbu se jeho stav nelepšil, a proto bylo minulý čtvrtek utraceno," uvedla ostravská zoologická zahrada na webu.
Přesnou příčinu náhlého zeslábnutí žirafy se nepodařilo určit. "Mohla souviset s nedostatečně vyvinutou imunitou či nedostatečnou výživou ze strany matky, která byla prvorodičkou. Chovatelé věří, že mladá samice při případných dalších odchovech zúročí své první mateřské zkušenosti, přestože trvaly jen dva měsíce," dodala ZOO.
Žirafa Rothschildova patří k nejohroženějším poddruhům žirafy, přičemž ve volné přírodě Východní Afriky – především v Keni a Ugandě – žije již jen několik stovek jedinců. Na první pohled ji lze snadno rozpoznat podle unikátního zbarvení: její tmavě hnědé až ryšavé skvrny jsou ohraničené zářivě bílými čárami a na rozdíl od jiných poddruhů jí skvrnování zcela chybí na spodní části končetin od kolen dolů, což budí dojem, jako by nosila bílé ponožky. Další anatomickou zajímavostí je přítomnost tří až pěti růžků (osikonů) na hlavě namísto obvyklých dvou.
Díky intenzivním záchranným programům a chovu v zoologických zahradách po celém světě, včetně České republiky, se daří tuto majestátní, až šest metrů vysokou žirafu postupně zachraňovat před úplným vyhynutím.
Související
Zoo Brno přišla o svou nejstarší žirafu
Přírodovědce zaskočil objev trpasličích žiraf, fotky pokládali za zfalšované
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra
před 1 hodinou
Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO
před 2 hodinami
Žila jen dva měsíce. V ostravské ZOO museli utratit mládě žirafy
před 3 hodinami
Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1
před 3 hodinami
Írán dal najevo, že se nevzdá Hormuzského průlivu
před 4 hodinami
Protrhla se Desná. Před 110 lety došlo k nejtragičtější události na české přehradě
před 5 hodinami
Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv
před 6 hodinami
Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila
před 7 hodinami
Lobbista Janoušek opět chce od státu milionové odškodnění
před 8 hodinami
V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné
před 8 hodinami
Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova
před 9 hodinami
Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové
před 9 hodinami
Ukrajinci masivně zaútočili na Moskvu. Oběti jsou hlášeny z obou válčících zemí
před 10 hodinami
NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska
před 11 hodinami
Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině
před 12 hodinami
Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat
včera
Tohle Brity zaskočilo. Buckinghamský palác reagoval na novou knihu o Dianě
včera
Letošní volby se blíží. Ministerstvo spouští novou kampaň
včera
Houbaři vzali lesy útokem. Policie apeluje na dodržování několika zásad
včera
Kontroverzní podnikatel Kožený se má nacházet v LDN na Bahamách
Kontroverzní podnikatel Viktor Kožený, jenž zbohatl na porevoluční kupónové privatizaci, se na Bahamách potýká s vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací skončil v léčebně dlouhodobě nemocných.
Zdroj: Jan Hrabě