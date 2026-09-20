Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1

Fotbalisté pražské Sparty se pomalu ale jistě rozehrávají. Po Žižkovu (5:0) a Jablonci (2:0) si letenští připsali třetí soutěžní výhru v řadě a tu nejdůležitější. Jednalo se totiž o úvodní zápas ligové fáze Evropské ligy 2026/27, který odehráli na hřišti Araratu Armenie. Tam se představili svěřenci kouče Briana Priskeho téměř po roce, neboť v létě 2025 tam odehráli odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy. Zatímco tehdy sparťané uhráli výhru 2:1, tentokrát si s arménským soupeřem poradili výsledkem 4:1, přičemž se o výhru postaral dvěma góly především norský obránce Tobias Guddal. Další dvě branky přidali Mercado a Vydra.
Navzdory tomu, že Pražany o víkendu čeká těžký ligový souboj s Olomoucí, který potřebují sparťané vyhrát, aby potvrdili svoji vzrůstající tendenci svých výkonů, nezměnil kouč Brian Priske základní jedenáctku oproti předešlému duelu s Jabloncem. Jakkoli konečný výsledek vypadá, že museli Pražané dominovat od samotného začátku, právě začátek zápasu nebyl ze strany hostů nejpovedenější.
Uběhlo jen pár vteřin od výkopu, když se před sparťanskou prázdnou brankou objevil Lima. Naštěstí pro letenské ale nedosáhl na centrovaný míč, který k němu poslal Serobjan. Jakým způsobem úvodní desetiminutovka začala, takovým i skončila. V jejím závěru se tentokrát Lima k zakončení dostal, hlavičkoval ale přímo do tyče.
Tato pasáž zápasu prorokovala, že se bude jednat o otevřený duel a skutečně tomu tak bylo. Obě mužstva po většinu hry spíše útočila a na svá zadní vrátka jakoby zapomněla. Přeci jenom daleko zkušenější Sparta toho ale dokázala více využít. Po uběhnutí první dvacetiminutovky z toho vykrystalizovaly dva slepené sparťanské góly nesoucí jméno jednoho a toho samého autora – Tobiase Guddala. Nejprve kapitán Karabec zahrál rohový kop natolik slušně, že našel hlavu norského stopera, jenž se nemýlil, dvě minuty na to opět po rohu skóroval tentokrát střelou zpoza vápna, přičemž se tak stalo po předešlém Sochůrkově zblokovaném zakončení. Tyto dvě branky srazily arménského soupeře natolik, že nějaký čas trvalo, než se Ararat Armenia z toho vzpamatovala a než zase jednou sama zahrozila. Ve své šanci však Bernardo Dias přestřelil.
Naopak Sparta hrozila pravidelněji i po přestávce, přičemž k tomu využívala především své kraje, které navíc spolupracovali. Tak jako v 53. minutě při akci, kterou nejprve vedl Alcócer, aby pak jeho centr zamířil k Mercadovi, který neomylně vystřelil do odkryté branky, 3:0. Dvě minuty na to se přeci jenom i domácím povedlo skórovat, když se po rohu trefil Bruno Wilson, jenž se mohl ze snížení na 1:3 radovat i poté, co jeho trefu přezkoumal VAR.
Na víc se ale domácí naštěstí nezmohli, to na druhé straně dodali klid střídající fotbalisté. V 72. minutě nacentroval Jurásek takovým způsobem, že zakončujícímu Vydrovi stačilo skočit rybičku a hlavou tak zvýšit jako správný náhradní kapitán v době, kdy už nebyl Karabec na hřišti, na konečných 4:1.
Konečný výsledek zápasu ligové fáze Evropské ligy UEFA 2026/27 (16.9.2026):
Ararat-Armenia – Sparta Praha 1:4 (0:2)
Branky: 55. Bruno Wilson – 20. a 22. Guddal, 53. Mercado, 72. Vydra. Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (všichni Švéd.) – Schüttengruber (video, Rak.). ŽK: Serobjan, Grigorjan, Muradjan (všichni Ararat)
Ararat-Armenia: Bravim – Julio, Bruno Wilson, Malis, Grigorjan – Hugo Oliveira (72. Balanta), Muradjan, Bernardo Dias (58. Franca) – Serobjan (72. Šaghojan), Lima (80. Elojan), Banjaqui (80. Ambarcumjan). Trenér: Tulipa
Sparta: Surovčík – Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Ryneš (79. Zelený) – Macek, Sochůrek (61. Vydra) – Mercado (69. Jurásek), Karabec (69. Irving), Alcócer – Brunes (61. Vojta). Trenér: Priske
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Zdroj: Jan Hrabě