Ukrajinci masivně zaútočili na Moskvu. Oběti jsou hlášeny z obou válčících zemí

Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé během vzájemných víkendových útoků. Ukrajinské drony ve velkém počtu zaútočily na Moskvu, ruské bezpilotní stroje zabíjely v okolí Kyjeva i dalších oblastech. O útocích informovala britská stanice BBC.
Podle gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjeva zemřeli při ukrajinském útoku, který označil za masivní, dva lidé a dalších šest osob utrpělo zranění. Ruská protivzdušná obrana údajně zneškodnila téměř 250 dronů. Bezpilotní stroje poškodily ropnou rafinerii v Moskvě a způsobily požáry na několika místech.
Vorobjev uvedl, že při útoku zemřela čtyřiačtyřicetiletá žena, když jeden z dronů zasáhl třípodlažní obytný dům. Dalších pět lidí na místě utrpělo zranění. Starší muž pak přišel o život ve svém domě.
Útoku čelila také Ukrajina. Podle úřadů zemřelo sedm lidí, včetně dvou dětí, při sobotních ruských útocích na Kyjevskou a Sumskou oblast. Matka se dvěma dětmi podlehla zraněním při útoku na město Fastiv. Čtyři lidé přišli o život, když ruský dron zasáhl auto, v němž právě cestovali.
Rusové si tento týden vybírali zákonodárce v Dumě, tedy v dolní komoře ruského parlamentu. Voleb se účastnilo deset stran, jasným favoritem bylo uskupení Jednotné Rusko. Poprvé mohli odevzdat hlas i obyvatelé Doněcké a Luhanské republiky či okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti, což jsou území, která jsou mezinárodně uznávána jako součást Ukrajiny.
Zatímco v Rusku se konají volby i během probíhajícího konfliktu se sousedním státem, na Ukrajině se volby uskutečnit nemohou kvůli vyhlášenému stannému právu. Ve funkci prezidenta tak například stále pokračuje Volodymyr Zelenskyj.
Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Lucie Podzimková