V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné

Několik dní poté, co Sparta přikročila v reakci na nevydařený vstup do nové sezóny ke změně v realizačním týmu, kdy povolala zpět do svých služeb Christiana Clarupa, se začala objevovat spekulace o tom, že by mohl po mohutných odchodech nedávných opor Spartu opustit i kouč Brian Priske. To proto, že o devětačtyřicetiletého dánského stratéga měl projevit zájem bundesligový Mönchengladbach. Alespoň o tom psal dánský web tipsbladet.dk. Samotný kouč se nikterak k zájmu z Německa nevyjádřil, jen řekl, že je momentálně rád na pražské Letné.
Bundesligový klub zažívá po roce déjà vu, když stejně jako loni, tak i nyní se rozloučil s trenérem už po 3. ligovém kole. Tentokrát ukončil spolupráci s Eugenem Polanskim a to poté, co Mönchengladbach prohrál vysoko 0:5 s Freiburgem. Po třech bundesligových kolech tak měl Mönchengladbach na svém kontě nula bodů a skóre 3:12.
Proto asi nebylo divu, že ke změně trenéra sáhli. Web tipsbladet.dk přišel záhy s informací, že by měl klub zájem o sparťanského kouče Briana Priskeho. V těchto dnech měla proto zamířit na Letnou milionová nabídka. Priske pak by neměl být jediným dánským stratégem, o kterého má Borussia zájem. Poohlíží se také po Bo Henriksenovi.
V týdnu na tiskové konferenci k této spekulaci řekl Priske následující: „Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale také o povinnost přinést klubu úspěch. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako trenéra, ale také jako ambiciózního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří.“
Na přímou otázku od novinářů, zda ke kontaktu s bundesligovým klubem došlo, neřekl Priske žádnou jednoznačnou odpověď. „Ne. Jak už jsem řekl, k tomu se vůbec nevyjadřuji. Pokud o vás projeví zájem někdo jiný, není mou úlohou to komentovat. Jak jsem řekl, mám smlouvu se Spartou a plně se soustředím na středeční zápas, abychom dosáhli lepších výsledků než na začátku sezony. Spekulace k fotbalu patří. Nebudu se vyjadřovat k žádným otázkám týkajícím se něčeho z Německa nebo z jakékoli jiné země,“ řekl konkrétně a tak se neudělala za tímto příběhem tlustá čára.
Nicméně deník Rheinishe Post odpověděl za něj, když tvrdí, že Mönchengladbach ve skutečnosti o Priskeho služby nestojí. Takové informace má i reportér televizní stanice Sky Sport Marlon Ihrbacher, jenž to vyťukal na svém účtu na sociální síti X.
Priske na tiskové konferenci před pohárovým zápasem s Araratem Armenia novinářům prozradil, že napořád ve Spartě určitě nebude. „V jednu chvíli Spartu opustím. To je normální. Ale nepřemýšlím o tom, kdy odejdu. Myslím na zítřek, na neděli. Přemýšlím o dalším období. To je vše, co jsem se ve fotbale naučil. Nepřemýšlejte příliš dopředu a nemějte moc plánů, protože nikdy nevíte, co se stane,“ dodal dánský kouč.
Připomeňme, že právě Priske, jenž už v letech 2023 a 2024 získal s Pražany ligové tituly, jeden domácí pohár a dostal se s nimi také až do osmifinále Evropské ligy, už jednou Spartu opustil. Stalo se tak v létě 2024, když odešel do Feyenoordu Rotterdam. Spartu mezitím vedl jeho dosavadní asistent Švéd Lars Friis, s nímž Pražané po 19 letech postoupili do Ligy mistrů. Před minulou sezónu se pak po odvolání Friise zase Priske na Letno vrátil.
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Zdroj: Lucie Podzimková