Babišova vláda se chystá obnovit opatření za účelem zastropování vysokých cen pohonných hmot. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v nedělním vydání Partie na stanici CNN Prima News. Lidem budou vládní kroky představeny po pondělním jednání kabinetu.
"Po celou dobu říkáme, že v momentu, kdy začnou okolní země na zdražování reagovat, nebudeme na nic čekat. Máme připravena opatření a v pondělí je po vládě představíme," uvedl Havlíček v televizním diskusním pořadu.
Babišova vláda už letos jednou zavedla opatření v reakci na prudký růst cen paliv v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Na jaře stanovila maximální přípustné ceny za litr pohonných hmot. Zároveň omezila maximální výši marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr neprémiového paliva.
Cílem opatření bylo omezit individuální případy nepřiměřených marží. Podle ministerstva financí místy dosahovaly místy až 7 Kč za litr, a to zejména na páteřních dálničních tazích. Snížila se také spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, případně 2,35 Kč včetně DPH. Stát tak chtěl ztlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.
Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy vyjádřil přesvědčení, že vláda našla nejlepší možné řešení situace. "To je opatření, které by mělo zásadně pomoci všem, celé ekonomice, protože je jasné, že pohonné hmoty a hlavně nafta jsou ten klíčový produkt," nechal se slyšet.
Průměrné ceny benzínu i nafty se v Česku v posledních dnech poprvé dostaly nad úroveň, na které byly 8. dubna, tedy v předvečer spuštění mimořádných vládních opatření.
Související
Ceny paliv na benzinkách prudce rostou. Vláda k zastropování zatím nepřistoupí, potvrdil Babiš
Litr zdražil i o více než tři koruny. Strop na ceny paliv skončil
pohonné hmoty , Karel Havlíček , Čerpací stanice , ropa , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv
před 1 hodinou
Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila
před 1 hodinou
Lobbista Janoušek opět chce od státu milionové odškodnění
před 2 hodinami
V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné
před 3 hodinami
Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova
před 3 hodinami
Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové
před 4 hodinami
Ukrajinci masivně zaútočili na Moskvu. Oběti jsou hlášeny z obou válčících zemí
před 5 hodinami
NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska
před 6 hodinami
Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině
před 7 hodinami
Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat
včera
Tohle Brity zaskočilo. Buckinghamský palác reagoval na novou knihu o Dianě
včera
Letošní volby se blíží. Ministerstvo spouští novou kampaň
včera
Houbaři vzali lesy útokem. Policie apeluje na dodržování několika zásad
včera
Kontroverzní podnikatel Kožený se má nacházet v LDN na Bahamách
včera
Důchodci si ještě mohou zajistit tištěné oznámení o valorizaci
včera
Rusofobní svinstvo. Medveděv se pustil do Američanů kvůli novým sankcím
včera
Pavel přijal amerického diplomata, který kritizoval české obranné výdaje
včera
Skandál v americké armádě. Analytik použil AI a málem vyvolal válku s Čínou
včera
Sparta reagovala na nevydařený vstup do sezóny. Dva asistenty nahradila navrátilcem Clarupem
včera
V Rusku pokračují volby. Moskva hlásí problémy, na vině má být útok
Rusové přiznali komplikace během probíhajících parlamentních voleb. Podle představitelů centrální volební komise došlo v noci k útoku na volební systém v Moskvě. Útok má nadále pokračovat, informovala ruská státní agentura TASS.
Zdroj: Lucie Podzimková