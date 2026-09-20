Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 14:25

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Babišova vláda se chystá obnovit opatření za účelem zastropování vysokých cen pohonných hmot. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v nedělním vydání Partie na stanici CNN Prima News. Lidem budou vládní kroky představeny po pondělním jednání kabinetu. 

"Po celou dobu říkáme, že v momentu, kdy začnou okolní země na zdražování reagovat, nebudeme na nic čekat. Máme připravena opatření a v pondělí je po vládě představíme," uvedl Havlíček v televizním diskusním pořadu. 

Babišova vláda už letos jednou zavedla opatření v reakci na prudký růst cen paliv v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Na jaře stanovila maximální přípustné ceny za litr pohonných hmot. Zároveň omezila maximální výši marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr neprémiového paliva.

Cílem opatření bylo omezit individuální případy nepřiměřených marží. Podle ministerstva financí místy dosahovaly místy až 7 Kč za litr, a to zejména na páteřních dálničních tazích. Snížila se také spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, případně 2,35 Kč včetně DPH. Stát tak chtěl ztlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy vyjádřil přesvědčení, že vláda našla nejlepší možné řešení situace. "To je opatření, které by mělo zásadně pomoci všem, celé ekonomice, protože je jasné, že pohonné hmoty a hlavně nafta jsou ten klíčový produkt," nechal se slyšet.

Průměrné ceny benzínu i nafty se v Česku v posledních dnech poprvé dostaly nad úroveň, na které byly 8. dubna, tedy v předvečer spuštění mimořádných vládních opatření. 

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