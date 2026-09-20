Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině

Lucie Podzimková

20. září 2026 8:27

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovensko se podle slov premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nenechá vtáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem. Fico prohlásil, že zodpovědnost za eskalaci s Moskvou musí případně převzít ten, kdo ji způsobí. 

Fico již v týdnu zpochybnil článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí NATO představuje útok na všechny. Následně zrušil plánovanou návštěvu Ukrajiny. V sobotním videu na facebooku pak prohlásil, že válka na Ukrajině není slovenskou válkou.

"Pokud má někdo zájem vyvolat válečný konflikt mezi NATO a Ruskem, aby uspokojoval vlastní národně státní zájmy, pak musí za takovýto krok nést vlastní zodpovědnost a nepřenášet to na jiné členské země NATO," řekl slovenský premiér. "Za mé vlády nikdo pod vymyšlenou záminkou nevyžene slovenské vojáky mimo území Slovenska bojovat proti Rusku nebo jiné zemi," vzkázal krajanům. 

Podle Fica neexistuje nadnárodní síla, která by Moskvu přinutila ke stažení jednotek z území Ukrajiny. "Dnes to už není o tom, že Západ chtěl přes podporu války na Ukrajině doslova do posledního ukrajinského vojáka pokořit Rusko. Je zcela zřejmé, že tato strategie padla a je úplně neúspěšná," nechal se slyšet. 

Fico se domnívá, že Rusko nejde porazit v konvenční válce, ale pouze prostřednictvím jaderných zbraní. "Kdo zná jaderný arzenál Ruska, ví, co by to ve skutečnosti znamenalo. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, i když se ze strany Ruska jedná o porušení mezinárodního práva, není naší válkou a není ani válkou NATO," dodal. 

Slovenský premiér ve videu zmínil varování polského protějška Donalda Tuska, který na základě informací od zpravodajců vyjádřil obavy z hybridních ruských útoků. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny. 

Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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