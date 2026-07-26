Fico se naštval kvůli tématu slovenské podpory Ukrajiny

Slovensko opět dává ruce pryč od koalice zemí, které pomáhají Ukrajině ve válce se sousedním Ruskem. Premiér Robert Fico (Smer-SD) vzkázal, že Bratislava není součástí tzv. Koalice ochotných. Reagoval tak na nepravdivé informace, které se podle jeho slov objevily v éteru.
Fico na sociální síti poznamenal, že za chvíli snad bude muset lidem dokazovat, že se jmenuje Robert Fico.
"Jako předseda vlády oficiálně vyhlašuji, že Slovenská republika nebyla, není a ani nebude členem Koalice ochotných, která podporuje válku na Ukrajině. Jako předseda vlády jsem se nezúčastnil žádného zasedání tohoto válečného spolku," napsal Fico na facebooku.
Premiér zmínil, že osobně mluvil s francouzským velvyslancem a důrazně ho požádal, aby jeho velvyslanectví nešířilo nepravdivé informace. Diplomat ho prý ujistil, že došlo k nedorozumění, což bude komunikovat i veřejně.
"Musím vyslovit politování nad tím, že na takové vysoké úrovni se hrají dětské hry hodné naší opozice a protislovenských a protivládních médií a vyžadují přímý zásah předsedy vlády," pokračoval předseda Smeru.
Vztah Slovenska a Ukrajiny je podle Fica založen na bilaterální spolupráci, přičemž Bratislava se odmítá podílet na vojenské pomoci Kyjevu. "Soustředíme se na humanitární pomoc a spolupráci slovenské a ukrajinské vlády na užitečných civilních projektech," dodal.
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Robert Fico , Slovensko , Ukrajina
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Zdroj: Lucie Podzimková